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Galatasaray için çok mantıklı bir transfer

#Galatasaray#Kaan Ayhan#Transfer

Kaan Ayhan aslında bu seviyede her takımın sahip olmak isteyeceği, çok yönlü bir görev adamı.

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Bekte, stoperde ve ön liberoda oynayabiliyor olması her hocasına cazip geldi ancak Alessio Dionisi ile yıldızları pek barışmadı.

Sassuolo’nun hocası İtalya’nın çok umut bağladığı ve parlak bir beyin olarak gördüğü bir isim. Bu sene ligde işleri iyi gitmese de spor kamuoyundaki itibarı yüksek. Kaan’ı da böylece makul bir opsiyonla kiralayabildi Galatasaray.

ASIL BÜYÜK FIRSAT MERT OLUR

Üç yerliyi bulma konusunda bu kadar sıkıntı yaşarken Kaan Ayhan transferi bence Galatasaray için çok mantıklı. Doğru bir hamle.

Sassuolo esas Mert’i satarsa o çok daha büyük bir fırsat bence. Mert Müldür, Türk futbolunun en yüksek potansiyelli gençlerinden.

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#Galatasaray#Kaan Ayhan#Transfer
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