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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Galatasaray daha fazlasını hak etmişti

#Galatasaray#Kopenhag#Şampiyonlar Ligi

Sarı kırmızılılar için kaybedilen 2 puana yazık oldu.

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G.Saray 1994’te Şampiyonlar Ligi’nde Göteborg’la eşleşmişti. 1998’de Rosenborg’la, 2013’te Kopenhag’la yarıştı Devler Ligi’nde. 4 dekat boyunca, 90’larda, 2000’lerde, 2010’larda, 2020’lerde defalarca karşılaştı bu seviyenin şampiyonlarıyla. Sanırım 30 yıldır ilk kez G.Saray’la bir İskandinav ligi şampiyonu (ve lideri) arasında bir devrede bu kadar fazla kalite farkı vardı. Icardi ve arkadaşları, İstanbul’da ilk 30 dakikadaki beş net pozisyonu değerlendiremediler, çok erken 2-0 ya da 3-0 olabilecek bir maçın hikayesi, cömertçe harcanan fırsatlar nedeniyle terse döndü.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Kopenhag karşısında vazgeçmedi Devler Liginde 24 yıl sonra bir ilk...Galatasaray, Kopenhag karşısında vazgeçmedi! Devler Ligi'nde 24 yıl sonra bir ilk...Haberi görüntüle

TEMSiLCiMiZ MAÇA ÇOK iŞTAHLI BAŞLADI AMA...

Galatasaray maça çok iştahlı başladı. Mertens, aynen Samsun karşısında olduğu gibi yer değiştirerek, mobilitesiyle Kopenhag savunmasının dengesini bozdu. Dönen topları Torreira ve Kerem Demirbay topladılar. Aktürkoğlu yine canlıydı. Ziyech de zaman zaman sağdan attığı uzun metrajlı paslarla katıldı oyuna. Ancak tek eksik goldü. Normalde bulduğu yarım pozisyondan bile bazen 2 gol çıkarabilen Icardi, bu kez yararlanamadı net fırsatlardan. Ve 35’te, Kopenhag takımı gerçekten de bir kez gelip golü buldu Galatasaray kalesinde.

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G.SARAY GERiYE DÜŞÜNCE BiR SÜRE TELAŞA KAPILDI 

Galatasaray, Ağustos ve Eylül’de oynadığı 9 maçta sadece bir kez, Molde’de 15 dakika mağlup oynamış, o durum da Oliveira’nın frikiğiyle değişmişti hemen. Dün Kopenhag önünde 35’te geriye düşünce, o ilk yarım saatteki sakin ve efektif oyun bir süreliğine yerini telaşa bıraktı. Hızlı oynamakla, acele etmek arasında ince bir çizgi var. Dün Galatasaray geriye düşünce bir süre telaşa kaptırdı kendini.

TETE-ZAHA OYUNA GiRDiKTEN SONRA HAREKET GETiRDi

Dün sonradan giren Tete de, Zaha da süper bir hareketlilik getirdiler sahaya. Tete ilk golde Boey’e topu ulaştırdı. İkincide de Zaha’nın süper ortasını asiste çevirdi. Ancak Angelino’da garip bir düşüş var. Hafta sonu Samsunlu Dimata’nın direkten dönen topunda uyumuştu. Dün ikinci golde ceza alanına yetişmesine rağmen golü atan Gonçalves’i marke etmek yerine gölge gibi kalıyor orada. 90+4’te de Galatasaray rakip yarı alana yerleşmişken verdiği bir tembel pasla orada bitmesine neden oldu maçın. Yazık oldu kaybedilen 2 puana.

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#Galatasaray#Kopenhag#Şampiyonlar Ligi
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