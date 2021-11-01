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Haber Giriş: 01.11.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Galatasaray ‘B planı’ ile kazandı

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Galatasaray ‘B planı’ ile kazandı

Merkezde tek defansif Berkan oynayınca, önde daha etkili oldu.

Galatasaray’ın bu sezon iki ana oyun planı var: Biri, merkezde Taylan-Berkan’ı bir arada kullandıkları resesif oyun. Topu daha çok rakibe bıraktıkları günlerde geçirgenliği azaltma maksatlı bir orta saha modeli o. Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında iyi sonuç verdi. Beşiktaş maçında o plandan çıkışta biraz geç kaldığı için iyi netice alamadı Terim.

Galatasaray’ın bu sezonki ikinci oyun planıysa Berkan/Taylan’ın birini 11’de kullandığı, ön tarafta ekstra bir yetenekliyi istihdam ettiği model. Konya maçının ilk yarısı böyleydi. Göztepe ikinci devresinde bu anlayış sahadaydı. Dün de Gaziantep karşısında maça böyle başladı Terim. Merkezde tek defansif Berkan kullanılınca Galatasaray önde daha yoğundu. Bunun ödülünü de devrenin sonunda sağladıkları atak sürekliliğiyle aldılar. Peş peşe kornerler sonucu Morutan’ın golü geldi zaten.

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Terim'in tepkisi ekrandan duyuldu! O hareket sonrası: 'Ayıp, çok ayıp!'

MARCAO VE CiCALDAU ÇOK iYiYDi

Galatasaray’ın dünkü ileri altılısının yaş ortalaması 22 idi. Bu müthiş bir şey. Gelecek için elbette çok umut verici. Bu altılı ilk 45’in ilk yarısında daha etkisizdi, çünkü oyun soldan oynanıyordu ve orada Barış yaratıcılık konusunda eksik kalıyordu. 25’te Kerem sola geçti, soldaki yoğunluğu verimliliğe dönüştürdü. Pozisyon sürekliliği sağlandı ve sonra da golü buldu Galatasaray. Bu baskılı oyunda sol stoper Marcao ve sol iç Cicaldau’nun haklarını ekstra teslim etmek gerek.

iKiNCi DEVREDE ViTES DÜŞÜRDÜ

İkinci devrede Galatasaray’ın vitesi bir tık düştü. Topu daha fazla paylaştılar, daha fazla Dicko-Marcao kapışması izlemeye başladık. O noktada da Feghouli’nin sahada olması doğru tercihti. Galatasaray’ın bu sezon merkez orta saha oyuncuları içinde santrforlara ara pası atan isim neredeyse yok. Feghouli dün sağ kanat olarak oyuna girdi ancak yine merkezden attı o ekstra gol pasını.

Terimden galibiyet yorumu: Güzel bir maç oldu
Terim'den galibiyet yorumu: 'Güzel bir maç oldu'

Galatasaray için hemen her şeyin olumlu olduğu dünkü oyun sonrası tek bir soru kaldı aklımda: Bu koşucu ileri üçlü Beşiktaş maçına daha uygun değil miydi sanki? Yani Diagne’nin esas kullanılacağı yer Antep maçı, Halil’in kullanılacağı yer Beşiktaş maçı değil miydi? Ben dün öyle hissettim sanki

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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