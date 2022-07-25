'Galatasaray 2023' heyecan verici

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Hazır olmayan yeni transferler dışında elindeki en iyi 11’le sahaya çıktı, Dubois ve Seferovic’i de 60’ta soktu. Zaten Galatasaray açısından dünkü maçı da ilk 60 ve son 30 olarak iki bölümde ele almak gerek. İlk 60 dakikada iki takımdan herhangi birinin öne çıktığını söylemek güç. O bir saati tesadüfen tribünden izleyen bir körling sevdalısına mavi formalıların Galatasaray olduğunu söyleseniz hiç şaşırmazdı, zira Kasımpaşa da gayet iyi seviyede. Umut, Muleka, Eren, Doğucan gibi kritik kayıplara rağmen geçen sezon bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Özgüvenleri yüksek. Önde basıyorlar. Yeni santrfor Bahoken, Webo’dan pasajlar sundu sanki. Ben Ouanes, Hajradinovic, Fall üçlüsü zaten çok uyumlular. Önde her bastıklarında Galatasaray savunmasının ayarlarını bozdular.

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KUMANDAN OLIVEIRA!

Ancak dün 60’ta, yani 21:20 sularında sahada artık ‘Galatasaray 2023’ vardı adeta. Dubois bindirmeleri, Seferovic de indirdiği toplarla Ali Sami Yen tribünlerini hareketlendirdi. Oliveira’nın zaten belinde bir halat bağlı ve o halatın 9 ucu diğer takım arkadaşlarında gibi. Oyunun yönetimi dün de ondaydı. Son yarım saatte sahada bir büyük takım olduğu hissediliyordu artık.

DÖRT TRANSFER GEREK

G.Saray'ın bence hâlâ 4 transfere daha ihtiyacı var. Biri hayati: Oliveira’nın üzerinden oyun kurma yükünü alacak, onu özgürleştirip biraz öne itebilecek bir ön libero. Diğer üçüyse kadro derinliği sağlamak için... Galatasaray bir stoper, Yunus-Kerem’e alternatif bir kanat hücumcusu, bir de yaratıcı orta saha daha alabilirse uzun sezon için yeterli bir kadroya kavuşur.