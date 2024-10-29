Galatasaray: 12 Beşiktaş + F.Bahçe: 2

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Dün Seyrantepe’de oynanan derbiyi üç ayrı perdede değerlendirmek lazım: İlk 45 dakikada verimlilik açısından tamamen tek taraflı bir müsabaka izledik. Galatasaray’ın rakip ceza alanında topla oynamada 13-5, kornerlerde 5-0 üstünlük kurduğu, siyah-beyazlıların tam 40 dakika (4 ile 44 arası) şut atamadığı bir devre oldu bu. İlk 45 dakikada rakip kaleyi 11 kez yoklayan Galatasaray, tabelayı da Davinson’un kafasıyla değiştiren taraftı.

BU SEZONUN PATRONU DAViNSON

Maçın ikinci perdesi, yani 46 ile 67 arası Galatasaray’ın bir tık vites küçülttüğü bir dönem. Beşiktaş bu bölümde özellikle Rafa Silva’yı devreye soktuğunda rakip kalede kıvılcımlar yarattı ancak o kıvılcımları söndürmede genelde aynı adam vardı devrede: Davinson Sanchez. Bence şu ana kadar bu sezonun patronu Davinson. O sahada olduğunda her şey değişiyor, Galatasaray savunmayı daha fazla öne çıkarıyor, topları daha çabuk geri kazanıyor, atak sürekliliği sağlıyor.

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Davinson bu katkılarıyla da yetinmiyor, dün derbide yaptığı gibi hep doğru zamanda doğru yerde. Dün 27’de, 29’da, 41’de, 49’da ve 61’de, tam beş defa Beşiktaş’ın etkili olacağı akınları büyümeden kesti. Adeta nefes aldırmadı Beşiktaş hücum oyuncularına.

iKiNCi GOLLE FiŞi ÇEKTiLER

67’den itibaren, yani Sara’nın ikinci asistinden ikinci duran top golü geldikten sonra zaten fişi de çekmişti sarı kırmızılılar. Bu yıl ligin açık ara en fazla skor yapan takımı Galatasaray’ın en çok fark yarattığı departman duran toplar. Dün Gabriel Sara’nın frikikten yaptığı 2 asistle Galatasaray’ın (penaltılar hariç) duran toptan bulduğu gol sayısı tam 12 oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin (penaltılar hariç) toplam duran top golü sadece 2...

RAFA’NIN MERKEZDEKi YERiNiN MARiO’YA VERiLMESi iNANILMAZ

Beşiktaş cephesindeyse değişen bir şey yok. Rafa Silva’nın kanatta oynadığı hemen her maçta hayal kırıklığı yaşıyorlar. Van Bronckhorst’un Rafa’yı sola kilitlediği maçlar Ajax (0-4) ve Lugano (3-3)...

Rafa Silva’yı sağa kilitlediği maçlar Gaziantep (1-1) ve Galatasaray (1-2). Takımın beyni, kalbi, her şeyi Rafa Silva’nın merkezde kendini en iyi hissettiği yerin elinden alınıp Joao Mario’ya verilmesi inanılmaz.