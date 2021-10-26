Futbolun 100 yıllık geleneği yıkılınca 

Eşleşmelerde kafa karışıklığı yaşanmasın diye korner savunulurken oyuncu değişiklikleri bekletilir. Pjanic-Necip-Larin’in yarattığı korner golünde kafa karışıklığı yaşandı mı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum: G.Saray benzer bir fırsatı Marsilya’ya da vermişti.

Dünkü maçı ilk 60 ve son 30 dakika olarak iki ayrı bölümde incelemek gerek. İlk 60 dakika, maç öncesi beklentilerin çok dışında değildi: Beşiktaş, bu bölümde Sergen Yalçın’la üç sezondur geliştirdiği ana planını uygulamaya çalıştı. Maça süratli başladı, ilk yirmi dakika sonunda şutlarda 5’e 0 üstündü. Stoperleriyle birlikte öne çıktı, rakip yarı alanda kalabalıklaşmaya çalıştı, yüzde 65 civarında topa sahip oldu, oyunu domine etmekti amaç. Bunu da bölüm bölüm başardı, ilk 1 saatin sonunda tabela dengeli olsa da daha fazla net pozisyon bulan taraf Beşiktaş’tı.

İKİ DEĞİŞİKLİK BİRDEN YAPTI

Sonra maçın kırılma dakikası geldi. Skorbord sanırım 64’ü gösteriyordu. O dakikaya kadar resesif bir oyun planı tercih eden, Marsilya ve Lokomotiv maçlarında olduğu gibi geçiş fırsatları arayan Terim, iki değişiklik yaptı, çift santrfora döndü. Ancak tam değişikliklerin olduğu dakikada Beşiktaş korner kullanıyordu.

KAFA KARIŞIKLIĞI OLDU MU?

Futbolda yüzyıllık bir gelenek vardır; genelde korner savunulurken oyuncu değişiklikleri bekletilir. Eşleşmelerde bir kafa karışıklığı yaşanmasın diye... Pjanic-necip-larin’in yarattığı korner golünde bir kafa karışıklığı yaşandı mı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum: G.Saray benzer bir korner organizasyonu fırsatını Marsilya’ya da vermişti. Saliba, G.Saray’ın savunduğu alanın dışına koşmuş ve kafası üst direkten dönmüştü.

ERSİN’İN ATEŞTEN GÖMLEĞİ

Dün son yarım saatte çift santrfora dönen G.Saray dengeyi sağladı, bölüm bölüm ibreyi kendi lehine çevirdi, penaltı fırsatını da yakaladı ama değerlendiremedi. Bir PAOK maçıyla ateşten gömleği giyen ve bir daha hiç çıkarmayan Ersin’in böylesine büyük maçlarda büyümesi gerçekten takdire değer. Kasım’da A Milli Takım’a çağırılacağına inanıyorum ben Ersin’in.

PJANİC-JOSEF DİYALOĞU

Cicaldau’nun golünde Beşiktaş’ın merkez savunmasında boşluk oluşuyor. Normalde G.Saray’ın sol iç oyuncusu Cicaldau’yu o sırada sağ iç oynayan Pjanic takip ediyor. Ama Cicaldau’nun vuruş anında uzak kalıyor. Hatta kerem’in önünü kapamaya çalışan Josef de Pjanic’e sitem ediyor. Merkezde iki yaratıcı Teixeira-Pjanic’le oynamak elbette keyif vadediyor. Ama bu tarz handikapları olabiliyor tabii bu hücumcu seçimlerin.

SÜPER DURAKLAMA LİGİ

Süper Lig, çok fazla faul düdüğü çalınan bir turnuva. Dün yine 36 faul düdüğü var. Bunun için hakemleri suçlamıyorum, lig kemik kemiğe oynanıyor, bu kadar faul düdüğü çalması da garip değil. Ancak garip olan, hemen her faul düdüğü sonrası birilerinin kendini yere bırakması. Ve zaman çalması... Dün de bu sebeple yine çok fazla durdu oyun. Omzunu tutan, göğsünü tutan, yüzünü tutan kendini yere bırakıyor, en az 30 saniye çalıyor. Sonra kenara gidiyor. Kenara gider gitmez iyileşip tekrar girmek için hakemi baskı altına alıyor. Bunun tek bir çaresi var: Bir talimat yayınlanacak ve kenara giden, bir sonraki düdüğe kadar oyuna giremeyecek. Böyle bir talimat değişikliğinin kendini yere kolay bırakanları caydırma ihtimali yüksek.

MORUTAN, UMUT MERAŞ VE KONYALI GUİLHERME

MoruTan yetenekli bir oyuncu. Yaşının üzerinde bir özgüveni var, gelişimi sürerse daha iyi noktalara gelmeye de aday. Ancak gerçekten daha iyi noktalara gelmek istiyorsa, “pozisyon sadakati”nin futbolun temel şartlarından biri olduğunu unutmamalı. Daha geçtiğimiz hafta karşısında oynayan Konyalı sol bek Guilherme 50-60 arası iki kez net gol pozisyonu yaratmış, Morutan olması gereken yerde görünmemişti. Zaten hemen ardından da oyundan çıkmıştı.

SOL BEK GİDİYORSA, SAĞ BEK DE GELMELİ

Dün de Larin’in 39’da attığı golde Umut Meraş ortayı yaparken Morutan’ın yine pozisyona uzak kaldığını görüyoruz. Morutan’ın olması gereken yerde dublajı yapmaya çalışan adam Cicaldau. Sol bek gidiyorsa, sağ açık onunla gelmeli. Morutan ana görevini ihmal etmemeli.