Futbolda iki artı iki bazen dört etmiyor!

Yaklaşık 15 yıl önce, global bir markanın reklam kampanyasında kullanılan bir slogan vardı: Barcelona’yı “Ronaldinho +10” ya da Liverpool’u “Gerrard +10” diye tanımlarlardı o reklamda. Dünkü G.Saray’ı izleyince hafızam beni o günlere götürdü zira sahada öyle dominant bir ön libero var ki, bu takımı “Taylan + 10” olarak tanımlasanız kimse itiraz etmez. Zaten Taylan başta olmak üzere dünkü Galatasaray’ı oyun

üzerinden eleştirmek pek doğru olmaz. Kayseri’ye karşı hemen her şeyi denediler, 30’a yakın şut, 10 korner attılar. Sadece Feghouli’nin ilk devrede 6 şutu vardı. 45 dakika boyunca muhteşem bir Lung vardı, kafasıyla-ayağıyla mucizevi toplar çıkardı Rumen kaleci.

G.Saray’ın baskısı ikinci devrede de sürdü. Stoper Donk, hemen her hücuma zeka kattı; iki Emre ve Feghouli sürekli yer değiştirerek rakip savunmanın dengesini bozmaya çalıştı. Şutlar attılar, ortalar denediler ama skoru bulamadılar. Gol hariç hemen her şeyi doğru yaptığını söyleyebiliriz sarı kırmızılıların.

Ancak futbolda tabelaya topla oynama, pas sayısı, şut yazılmıyor. Sadece gol yazılıyor. O yüzden sezon başı kadro planlamanızı yaparken özellikle santrfor departmanınızı iyi kurgulamanız gerek.

ADEM NiYE GÖNDERiLDi?

Tamam belki ilk 11’de tek santrfor istihdamınız olabilir, ama siz Süper Lig’in bir konvansiyonel devi olarak bazı maçlarda çift santrfor kullanabileceğinizi de düşünmelisiniz. Dünkü gibi... Kadronuzda halen Falcao, Diagne, Babel var. Ek olarak Oğulcan ve Ali Yavuz da var. Ama futbolda her zaman ikiyle ikiyi topladığınızda dört etmiyor. Falcao’nun yaşını, Diagne’nin mental problemlerini, Babel’in istikrarsızlığını göz önüne alarak yapmalıydınız hesabınızı. Ve bir güvenilir santrfor daha bulundurmalıydınız kadronuzda. Böyle bir maçtan sonra benim aklıma ilk gelen isim Adem Büyük oluyor. Şu maçta kulübede adem olsun istemez miydi Terim? Sahi niye gönderildi ki Adem?

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