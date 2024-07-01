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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Futbola en büyük darbeyi Superbowl vurdu

#Euro2024#İngiltere#Avusturya

Bellingham dün sezonun 46’ncı maçına çıktı. Bu sayı Kane için 49, Rice için 55, Mbappe için 51... Benim çocukluğumda Avrupa Futbol Şampiyonları 8 takımdı, şimdi 24 oldu. Dünya Kupası 24 takımdan 48’e çıktı. Şampiyonlar Ligi 8’li başlamıştı, yeni sezonda 36’lı olarak oynanacak.

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Tüm bunlar yetmiyormuş gibi hayatımıza Uluslar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası eklendi. Büyük futbolcular 2024 yazında Avrupa Futbol Şampiyonası oynuyorlar. 2025 yazında Amerika’da 24’lü bir Dünya Kulüpler Şampiyonası oynayacaklar. 2026 yazında Dünya Kupası var.

iYi FUTBOLCULARIN YÜKÜ ARTIYOR

Yoruldular. Futbolcular tükendi, teknik adamlar tükendi. Seyirci tükendi. Ama futbolu yönetenlerin pastayı büyütme hırsı tükenmedi. Önlerine bir Superbowl referansı koymuşlar, futbolun da böyle bir ekonomi yaratacağına inanıyorlar. Ve iyi futbolcuların üstündeki yükü sürekli artırıyorlar. Evet Superbowl, 10 yıl için 110 milyar dolarlık bir yayın çeki aldı.

Evet final biletleri ortalama 8600 dolardı. Ancak şunu da unutmamak lazım: Amerikan futbolunda bir sezon beş buçuk ay. NBA’de bir sezon yedi buçuk ay. Futbolsa hiç bitmiyor! Şu anda Avrupa Futbol Şampiyonası oynayan birçok futbolcu, Ağustos’ta ligle açtıkları sezona Temmuz’da milli takımla devam ediyorlar. Turnuvanın yıldızlarındaki tükenmişliği çoğunlukla bu yorgunluğa bağlıyorum ben.

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95 DAKiKA SABETLi ŞUT ATAMADILAR

İtalya tükendi. Top göremediler İsviçre maçında. Dün İngiltere tükeneyazdı. Slovakya’ya karşı 95 dakika isabetli şut atamadılar. Normal sezonda kulüplerinde aşırı baskı yaşamayanlar, ulusal takımda daha fazla ağırlık koydular turnuvaya. Avusturya’nın, İsviçre’nin, Gürcistan’ın, Slovakya’nın tutkusu ve enerjisi, favori ülkelerin süperstarlarında yok.

Tabii ki Southgate’in tutuculuğu, Saka’yı bekte, Palmer’ı önde kullanmak için turnuvanın son yarım saatini beklemesi, belki de kariyer golünü atan Bellingham’ın Altın Top’a göz kırpması diğer önemli başlıklar. Bellingham 15 gün daha böyle oynarsa 28 Ekim’de Theatre du Chatelet’de kürsüye çıkmaya çok yakın.

#Euro2024#İngiltere#Avusturya
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