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HABERLERYazarlar Uğur MELEKE Futbol tarihimizin en genç kadrosu
Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

Futbol tarihimizin en genç kadrosu

#A Milli Takım#Litvanya#Uluslar Ligi

Elbette gelişmemiz gereken noktalar var. Ama umut veren bir grup olduğumuz kesin.

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14 yıldır Avrupa’nın son 16’sına giremiyoruz. 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarına bilet alamadık. Euro 2016 ve 2020’de de son 16’ya kalamadık. Bu bizim seviyemizdeki bir ülke futbolu için endişe verici. Elbette tüm şampiyonalarda yer almayı beklemiyoruz ama 2000- 2008 arası büyük turnuvalarda üç kez son sekize kaldıktan sonra böyle bir süreç yaşadığımıza göre bir şeyleri değiştirmemiz gerektiği ortada.

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TEMiZ, YIPRANMAMIŞ BiR KADRO

Dün Vilnius’ta sahaya çıkan oyuncularımızdan Doğan 19, Orkun, Yunus, Cenk ve Eren 21, Ozan, Ferdi ve Halil 22, Mert, Kerem ve Doğukan 23, Cengiz ve Salih de 24 yaşındalar. Futbol tarihimizin en genç ulusal kadrosu bu. Bunun harika bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz bilmiyorum, zira A milli takımın esas fonksiyonu oyuncu yetiştirmek değil. Yetişmiş oyuncuları seçmek. Ancak uzun yıllardır büyük turnuvalarda yer alamadığımıza, katıldığımızda da figüran olmaktan öteye gidemediğimize göre belki de nesil değişikliğine ihtiyaç olan bir noktadayız. Bu kadro da temiz bir kadro. Az yenilmiş, az yıpranmış, az bahane üretmiş bir kadro.

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Dün 19’luk Doğan belki geri paslarda biraz şaşkındı, belki savunma çıkışlarında hatalar yaptık ama takımın bir dinamizmi var. Heyecanı ve enerjisi var. Bu kesin.

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DOĞUKAN’IN KARiYER MAÇI

Doğukan, cumartesi ikinci devrede oyunu değiştirdikten sonra dün de kariyer maçını oynadı. Genç beklerimiz Ferdi-Mert yerlerine alışıyorlar. Salih-Orkun ikinci bölge geçişlerinde akılcılardı. Yunus iyi bir 45 ortaya koydu. Halil bağlantı oyuncusu rolüne alıştı, üç golde direkt katkısı var. Bazen acemilikler yapıyoruz. Elbette gelişmemiz gereken noktalar var. Ama umut veren bir grup olduğumuz kesin.

 

#A Milli Takım#Litvanya#Uluslar Ligi
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