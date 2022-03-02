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Haber Giriş: 02.03.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Futbol oynamıyor adeta klavye kullanıyor

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Futbol oynamıyor adeta klavye kullanıyor

Trabzon son 7 ayda aynı o kadar çok oynadı ki...

Antalyaspor, şu anda ülkenin en iyi futbol oynayan takımlarından beri. Özellikle kış transfer döneminde takıma Fernando, Mehmedi ve Adriano gibi direkt dokunuşlar yaptıktan ve dörtlü savunmaya döndükten sonra oyunları keskinleşti. Grup halinde hareket etmeyi iyi beceriyorlar, sahaya boşluksuz yerleşiyorlar, pozisyon disiplinleri çok yüksek. Zaten o yüzden de düne kadar oynadıkları son 6 resmi maçta sadece 1 gol yemişlerdi. Form seviyeleri çok yüksek bir noktadayken çıktılar Trabzon’un karşısına.

Trabzonspor 2 - 0 Antalyaspor (Maç özeti ve goller)
Trabzonspor 2 - 0 Antalyaspor (Maç özeti ve goller)

BİSİKLET KULLANIR GİBİ

Abdullah Avcı ise cuma akşamı Kayseri önündeki fantastik maça başlayan ilk 11’inden 5 oyuncuyu kenarda oturttu. Deneyimli teknik adam, Serkan, Berat ve Kouassi’yi ilk 11’de başlattı, bu tercihler bordo mavililerin temposunu, atak sürekliliğini biraz düşürdü doğal olarak. Ancak Trabzon ekibi son 7 ayda aynı oyunu, hemen hemen aynı omurgayla o kadar sık oynadı ve o kadar otomatikleştirdi ki, bir kas hafızası oluşturdular artık. Bazı hareketleri otomatikleşti, adeta hafızadan harcıyorlar; sanki futbol oynamıyor, bisiklete biniyorlar ya da on parmak klavye kullanıyorlar. Dün belki oyun sürekliliği yakalayamadılar, topu rakipleriyle paylaştılar, birkaç net pozisyon da verdiler. Ama yine bisiklet kullanırcasına, klavyeyle on parmak yazarcasına çok zorlanmadan kazandılar maçı.

UĞURCAN MUAZZAM

Trabzonspor’un bu maçı kazanıp yarı finale çıkmasında ekstra rol oynayan birkaç bireysel performansa parantez açmak gerek: Erce’nin hastalanmasıyla kupada da eldivenleri giyen Uğurcan’ın konsantrasyonu muazzam. Yine gerektiği yerde kahramanlaştı milli kaleci. Djaniny belki Cornelius kadar skorer değil; ama ondan çok daha farklı, bambaşka meziyetleri var. Hiç statik kalmıyor, hep dolaşıyor, Visca’ya-Kouassi’ye merkezde koridorlar yaratıyor. Visca’nın golü de böyle bir koridordan geldi zaten.

Hafta sonu Kayseri karşısında etkili gözükmeyen Puchacz da hemen toparlanmış. Polonyalı genç sol bek, özellikle takımının temposunun oldukça düştüğü 45-60 arası bölümde vites yükseltti ve tek başına taşıdı arkadaşlarını hücuma.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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