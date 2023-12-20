Futbol futbolcularındır, iş adamlarının değil

Haberin Devamı

Dün Esenyurt’ta maalesef Türk futbolu adına utanç verici bir gece daha yaşadık. Maçın 68’inci dakikasında Onuachu bir gol buldu, pozisyon incelendi ve hakem orta noktayı gösterdi. Evet gol öncesi tartışmalı bir an var, ‘bana göre-sana göre’si olan bir çarpışma anı. Ancak 150 yıllık futbol tarihinde binlerce defa yaşanmış, binlerce defa da yaşanacak türden bir pozisyondu o... Sonra yeşil zemine sivil kıyafetli bir adam girdi, en iyi yaptığı işe devam etmek isteyen sporcuları dakikalarca uğraşarak saha dışına çıkardı. İstanbulsporlu futbolcular adeta yalvardılar başkanlarına. Simon Deli’nin diz çöktüğünü gözlerimizle gördük. Ama o sivil kıyafetli adam ülke futboluna onarılması zor bir kara leke daha bıraktı dün gece.

NELER OLDU NELER

30 küsur yıldır yakinen izliyorum Dünya futbolunu. İngiltere’nin Dünya Kupası’nda Almanya’ya attığı, çizgiyi neredeyse yarım metre geçen gol verilmedi mesela gözlerimizin önünde. Yine Almanya Bundesliga’da ‘ghost goal (hayalet gol)’ olarak anılan bir an vardır, yandan auta çıkan topa yanılarak gol kararı verdi hakem. Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea-Barcelona maçında, Dünya Kupası elemelerinde İrlanda-Fransa karşılaşmasında olağanüstü hatalar oldu. Daha 1 ay önce Liverpool’un nizami golü, hakemler arasındaki yanlış anlaşılma sebebiyle iptal edildi. Federasyon defalarca özür diledi Liverpool’dan. Ancak bu olayların hiçbirinde böyle bir darbe vurulmadı futbola. Kimse o sporcuları en sevdikleri işten mahrum etmedi, futbolcular oynadılar oyunu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti Haberi görüntüle

DAHA 8 GÜN OLDU!

Dün yaşananları bir sporsever olarak kabul etmem mümkün değil. Saha içinde bir sivil kıyafetlinin hakeme yaptığı canına kast eden saldırının üzerinden sadece 8 gün geçti. Şimdi de bir başka takım elbiseli, sporcuları devam etmek istiyor olmasına rağmen sahaya girip zorla maçı durduruyor. Türk spor kamuoyunun artık şunu anlaması lazım: Futbol futbolcularındır, teknik direktörlerindir, hakemlerindir. Federasyon yönetimine atamayla gelmiş ya da kulüp yönetimlerine sırf zengin oldukları için girmiş iş adamlarının değil. Acilen bu sporsevmezlerin ayrışması gerekiyor spordan.