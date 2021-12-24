Futbol ciddiyet istiyor

Göztepe, ligin fiziksel seviyesi yüksek takımlarından biri. Bu sezon Trabzonspor’a karşı bariz bir oyun üstünlüğü kurdular, Fenerbahçe önünde son bölümde galibiyeti kaçıran taraftılar. Galatasaray’dan sonra Beşiktaş’a karşı da özellikle ilk yarıda fiziksel olarak ciddi zorluk çıkardılar. Beşli savunmaları hem yerleşim, hem de bire bir sertlikleriyle caydırıcı. Dün ilk devre sonunda faul tablosunda Göztepe 10-Beşiktaş 3 yazıyordu. Siyah beyazlılar ikili mücadelelerde ve serseri top kazanmada oldukça zorlandılar dün.

KALİTE FARKIYLA KAZANDI

Beşiktaş’ın dün oyunun rüzgarını uzun süreyle kendi lehine çevirememesinde bir başka önemli faktör de hücumda yapılan kolay top kayıplarıydı. Özellikle Larin ve Batshuayi’nin daha gerçekçi oynamaları gerek. Dün 38’de Ghezzal’le birlikte baskın hücuma çıkan Larin, boşta birçok arkadaşı varken çalımla çok basit bir top kaybetti mesela. Bir dakika sonra bu kez Batshuayi son derece kolay bir pas hatası yaptı, dönen topta da Göztepe penaltı kazandı zaten. Ne kadar kaliteli olursanız olun futbol ciddiyet ister. Dün Göztepeliler daha ciddilerdi. Ancak kalite farkıyla kazandı Beşiktaş.

3 PUANDA ASLAN PAYI GHEZZAL'İN

Beşiktaş’ın dünkü galibiyetinde aslan payını Ghezzal’e vermek lazım. 30’daki golde Rıdvan muazzam bir driplingle çıktı. Oğuzhan süper bir ekstra pas yaptı. Ama atak başlangıcında Ghezzal’in ısrarını ve Rıdvan’ın koşu yoluna, boş alana attığı pası da unutmamak gerek. Aynı Ghezzal 60’ta da maçın fişini çeken golünü attı. Arıyordu zaten sürekli. Çabasının ödülünü de golle aldı Cezayirli.

Tabii ki Ersin dünün kahramanlardan. Karaveli geldikten sonra başrolü alan Rıdvan da öyle. Montero, Can, Güven gibi gençlerin aldığı dakikalar da önemli.