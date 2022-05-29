Final canavarları kazandı

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Lıverpool, bu sezon tüm cephelerde oynayabileceği bütün maçları oynadı. Bütün cephelerde kupayı son dakikaya kadar kovaladı. 38 lig, 12 kupa ve 13 Devler Ligi sınavıyla dün tam 63’üncü müsabakalarına çıkmış oldu İngiliz temsilcisi. 288 günde çıkılan bu 63 maçın son anlarına kadar tüm hedeflere yürüyen Liverpool’u iki kelimeyle şöyle özetliyor İngiliz medyası: Mantalite canavarları... Her bir müsabakayı yüksek iştahla oynadılar, rakip ayırmaksızın pres yaptılar, savunmayı öne çıkardılar ve mantalitelerinden hiç vazgeçmediler.

TAViZ VERMEDiLER

Dün Paris’te de sezon genelindeki mantalitelerinden taviz vermediler. Yüksek savunma yaptılar, ofansa kalabalık gittiler, ikinci toplarla da hücum sürekliliği sağladılar. Pozisyonlar da buldular elbette. Zaten 59’da Vinicius’un golü geldiğinde şutlarda 14’e 2 öndeydi Liverpool. Ama tabelaya paslar değil, şutlar değil, goller yazılıyor sadece!

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TABELAYI DÜŞÜNDÜLER

Sanırım Real Madrid’i de Avrupa’daki tüm büyüklerden ayıran detay buydu tüm sezon: Tabelaya sadece gollerin yazıldığının farkındalar. Tüm maçı iyi oynayıp, 80’inci dakikaya üstün giren değil, 90’da tabelaya daha fazla gol yazan kazanıyor. Kurt hoca Ancelotti ve talebeleri, Liverpool’un iştahlı oyununun geride onlara muhakkak alan ve fırsat vereceğini biliyorlardı. Zaman zaman libero gibi davranan Alisson ve bir oyun kurucu gibi oynayan Trent, olağan şüphelilerdi. Nitekim Vini’nin golünde de hata, Dünya’nın en hücumcu sağ beki Trent’ten geldi. Alexander-Arnold dün yine sahanın en dinamik oyuncularındandı, kendisi pozisyonlara girdi, Salah’ı pozisyonlara soktu. Ama golde de arkasındaki Vinicius’u unuttu. Uyudu adeta.

REAL MADRiD FARKI

Şampiyonlar Ligi’nde son 3 finalin hepsinde benzer hikayeler izledik: PSG didindi, Münihli Coman fişi çekti. City didindi, Chelsea’li Havertz işi bitirdi. Dün de Liverpool ne kadar çabalasa da Vini’nin tek golü kupayı Madrid’e götürdü. Mantalite canavarları kaybetti, final canavarları kazandı dün Paris’te.