Ferdi'yi, Abdülkerim'i, Mert'i kim kesebilir?

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Iphone’u-Samsung’u yasaklaman dünyanın en iyi mobil telefonunu üretmeni sağlamayacak.

Aksine rekabetçi olamayacaksın. Bakın bugün de yabancı sınırı yine pırıl pırıl gurbetçi oyuncuların, Mert Müldür’ün, Kaan Ayhan’ın, Kerem Demirbay’ın Almanya’yı-İtalya’yı bırakıp Süper Lig’e dönmesinden başka bir işe yaramadı.

Hafta içi Avrupa kupalarında Galatasaray ve Fenerbahçe’de 5’er, Beşiktaş’ta 4 yerli 11’de başladılar.

Sınır yok, yasak yok, yerli iyiyse oynuyor, bu kadar basit. Süper Lig’de de göreceksiniz, sınır olsun ya da olmasın, iyi yerli oynar.

Ferdi’yi, Mert Günok’u, Abdülkerim’i kim kesebilir Allah aşkına?