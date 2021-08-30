Ferdi Kadıoğlu, Yusuf Demir ve Ercan Kara

Altay, Süper Lig’in ilk iki haftasının flaş takımıydı. Yalnızca aldıkları farklı galibiyetler ve liderlikleri sebebiyle değil. Neredeyse tüm olumlu istatistiklerde de zirveyi işgal etmeye yeten olumlu oyunları sebebiyle. Dün geceye kadar Süper Lig’de şut, rakip ceza alanında topla oynama ve net pozisyon kategorilerinin hepsinde zirvedeydi Altay.

Ancak İzmir’deki Fenerbahçe müsabakasına ilk iki haftadaki Kayseri ve Alanya maçlarının bayağı dışında bir stratejiyle çıktılar. Beşli savunmalarını neredeyse hiç bozmadılar, iki ön liberonun da katılımıyla yedili bir blokla karşılamayı tercih ettiler. Amaç belli ki Fenerbahçe’nin tamamlayamadığı hücumlarda Kappel ve Bamba’nın hızından faydalanmaktı. Ancak Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’sinin iyi olduğu konulardan biri, topun kay bedildiği alanda verdikleri reaksiyon. Dün de yitirdikleri anlarda iyi tepki verdiler ve Altay’a kontratak fırsatı tanımadan götürdüler maçın büyük bölümünü.

İLK DEVRE VERİMSİZ OYNADILAR

Fenerbahçe bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 4’ünü gol yemeden tamamladı. Helsinkili Riski kardeşler dışında Fenerbahçe’ye gol atan başka bir futbolcu yok resmi maçlarda! Defansif duruş gelişiyor her geçen gün. Ofansif olaraksa Pelkas, İrfan gibi kaliteli ayakların eksiklikleri hissediliyor elbette.

Dün ilk 45 dakikanın tamamında Fenerbahçe topa sahipti. Altay, Süper Lig’de sezonun en az pas yapan takımı oldu ilk devrede. Ama sarı lacivertliler hiçbir şey üretemedikleri verimsiz bir devre oynadılar. Ta ki ikinci yarının ilk 10 dakikasındaki Ferdi şovuna kadar.

UMARIM HOLLANDA'YA KAPTIRMAYIZ

Genç Ferdi, son iki sezonda neredeyse tamamı yenilenen Fenerbahçe kadrosunun en deneyimlilerinden artık. Sorumluluğu büyük. Sol kanat beki rolünde koca bir koridor ona emanet. Ancak bu büyük koşu sorumluluğunun dışında kalitesini de sergiliyor her fırsatta. Şenol Güneş, Ferdi’nin milli takım seçimi için bir garanti istediğini söylemişti. Umarım çözülür her neyse o konu. Güneş’in metotlarıyla(!) şu ana kadar Yusuf Demir ve Ercan Kara’yı Avusturya’ya kaptırdık. Umarım Ferdi’yi de kaptırmayız Hollanda’ya.

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