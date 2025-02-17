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Fenerbahçe'yi 3-6-2 oynatan adam: Dzeko!

#Edin Dzeko#Fenerbahçe#Kasımpaşa

Fenerbahçe, 2025’teki 12’nci resmi maçına da üçlü savunma ile çıktı dün. Birkaç maçtaki kısa süreli istisnalar dışında 3-4-1-2 ana formasyon artık. Dün de Kasımpaşa önünde bu dizilişle karşılaşmaya başladılar, ancak Mourinho 17 günde oynayacağı 5 müsabakayı dikkate alarak ciddi bir rotasyon yaptı kadrosunda. Sol stoperde Levent, kanat beklerde Mert Müldür-Oğuz, merkezde Mert Hakan, ikinci santrfor rolünde de Talisca’ydı dünkü tercihler. Ancak tüm bu değişikliklerden maçın kaderine direkt tesir eden bir tanesinin altını çizmek gerek:

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Fenerbahçe’nin yeni taktiğinin kalbi, beyni, her şeyi Dzeko. Onun sahada olmadığı 60 dakika boyunca oyun kurulumu aksadı. Hatlar arası bağlantı zayıfladı. Topu ayağına alanın kafası karıştı, zira sahada herkesin ilk pas opsiyonu olmayı başaran Dzeko yoktu bir saat boyunca. Boşnak yıldız, Fenerbahçe’nin hem en iyi orta saha oyuncusu, hem de en iyi forveti. Onunla adeta 3-6-2 oynuyor Fenerbahçe. Onsuzsa rakamlar anlamsızlaşıyor. Oyun sıradanlaşıyor. Sahadaki herkesin gözleri onu arıyor adeta.

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KASIMPAŞA DA 3-5-2 OYNADI

Tabii ki Fenerbahçe’nin dün özellikle 70 dakika boyunca zorlanmasında kredinin çoğunu da Kasımpaşa’ya vermek gerek. Kasımpaşa da dün 3-5-2 ile başladı maça. Yeni stoper Piatkowski, Opoku ve Yasin’le savunmayı üçledi. Böylece yetenekli bekler Winck ve Rodrigues’i öne ittiler. Özellikle sağ bek Winck son derece etkili bir maç oynadı dün. Sami Uğurlu ve Hakan Keleş de gayet iyi oynatıyorlardı bence Kasımpaşa’yı. İkisinin de ayrılığına anlam verememiştim ama Burak Yılmaz döneminde de Kasımpaşa’nın tehditkâr oyun standardı sürüyor. Dünkü bol gelgitli ve bol eğlenceli maçın kahramanı elbette Nesyri idi. Fenerbahçe’nin neredeyse her hücum aksiyonunun içinde var. Kafasıyla, ayağıyla, savunma arkası koşularıyla, bitmeyen enerjisiyle dünün de başrolündeydi Faslı santrfor. Tabii ki Dzeko girdikten sonra onun da veriminin arttığının altını çizmek gerek. Nesyri-Dzeko’nun yanı sıra Oğuz, Fred, Winck, Fall ve Hajradinovic de dünün etkili oyuncuları arasındaydılar.

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#Edin Dzeko#Fenerbahçe#Kasımpaşa
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