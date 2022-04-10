Fenerbahçe’nin kozu pres, Galatasaray’ınsa geçiş

Fenerbahçe’de bu sezonun hikayesi üç perdeli: Birinci perde Pereira’nın kendi planını takıma adapte etme çabasıydı. İmkânsız bir görevdi, başaramadı. İkinci perdede teknik adam değişim sürecinde bir aylık bir kaos yaşandı, üç hedefin ikisine veda edildi. Ancak üçüncü perdede İsmail Kartal’la bir bahar havası yaşandığı söylenebilir rahatlıkla. Kartal göreve geldiğinden beri ligin en fazla puan toplayan takımı konumuna geçti Fenerbahçe... Fenerbahçe’nin son 2 ayda kamuoyunun bir kısmına göre Süper Lig’in en iyi futbolunu oynayan takımı olmasında 3 ana faktör başrole çıktı:

Transferleri doğru, sistemi yanlıştı

1- Pereira, Fenerbahçe’ye önemli oyuncular kazandırdı; ama kulübün genetiğine uygun düşmeyen bir oyun geliştirmeye kalktı. Kim ve Crespo müthiş transferler. Zajc’ta ısrarında haklı çıktı. Osayi’den üst düzey bir sağ bek yarattı. Ancak oyun tercihi tartışmalıydı, geçiş konusunda gereğinden fazla takıntılıydı, Fenerbahçe’yi bir konvansiyonel büyük takım gibi oynatmayı başaramadı. Fenerbahçe tarihi boyunca topa sahip olmuştur, oyunu domine etmeyi hedeflemiştir, önlem alan değil, aldıran takım olmayı denemiştir. İşte o genetiğe daha uygun davranışları sergileyen isim İsmail Kartal oldu.

F.Bahçe daha fazla pas yapıyor

2- OPTA verilerine göre İsmail Kartal’ın takımı maç başına 12,1 kez “10 ve üzeri pas serisi” yakaladı. Yani örerek hücum etti Kartal. torrent’li Galatasaray’da ise bu sayı 7,7’de kaldı mesela. Kartal’ın takımı maç başına Galatasaray’dan 40 fazla pas yaptı, 1 gol az yedi ve neredeyse ortalama 1 puan fazla topladı.

İsmail Kartal en iyileri oynatıyor

3- İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. İsmail Kartal elindeki en iyi futbolcuları bir arada sahaya sürecek formülü üretti. Ligin en iyi futbolcularından biri olan İrfan Can mutlu. Mert hakan mutlu. Serdar Dursun mutlu. Rossi ve Zajc çıkışta. Pelkas hayata döndü. Mutlu takım, İsmail Kartal döneminde ortalama 115 kilometre koştu. Galatasaray’daysa bu ortalama 111’de kaldı.

TORRENT İYİ BİR TEORİSYEN ANCAK PRATİKTE UYGULAMALARI TARTIŞMALI

Torrent iç saha oyununda henüz bir ustalık emaresi göstermedi. Ama topu rakibe bırakıp geçiş kolladığında, Camp Nou’daki Barcelona maçında bir başyapıt sundu.

Galatasaray’ın da başında elbette değerli bir teknik direktör var. Her konuşmasında ne kadar bilge bir kişilik olduğunu seziyorsunuz, 2020’lerin futboluna dair önemli doneler veriyor sürekli. Ancak iyi bir teorisyen olan Torrent’in, pratikte ne kadar başarılı uygulamalar yapabildiği tartışmalı.

Galatasaray’ın Torrent’li döneminde en iyi maçlarının Barcelona eşleşmesi olduğu düşünülürse Domenec Torrent için rahatlıkla şunu söyleyebiliriz:

İç saha oyununda henüz bir ustalık emaresi göstermedi. Ama topu rakibe bırakıp geçiş kolladığında bir başyapıt sundu Camp Nou’da.

MUSLERA’NIN YERiNE PENA’NIN OYNAMASI SÜRPRiZ OLMAZ

Kadıköy’de de torrent’in stratejisinin Nou Camp’la benzerlikler taşıyacağını öngörmek kehanet sayılmaz. Galatasaray, Camp Nou’da geriden pasla çıkmaya çalışmamıştı. Pena sıkça uzun vurmuştu. Birçoğunda da isabet sağlamıştı. Zira Galatasaray’ın bu sezon geriden oyun kurarken yediği 8 golle bu alanda ligin en kötüsü olduğunu da not etmek gerek. Muslera başlarsa benzer bir strateji izleyebilirler. Böyle uzun ve isabetli paslara ihtiyaç olan bir derbide Pena’nın başlaması da bana sürpriz olmaz.

HAVA TOPLARININ EN iYiSi NELSSON

Galatasaray’ın torrent’le geliştirdiği bir başka konu da duran top hücumu. Süper Lig’de bu sezon Fenerbahçe kornerlerden 2 gol kaydederken, Galatasaray 5 gol bulmuş. Nelsson, iki takımın stoperleri arasında havada en yüksek yüzdeyi yakalamış isim. Ki bu dörtlü içinde en kısanın da Nelsson olduğunu not etmek gerek.