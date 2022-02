Fenerbahçe’nin futbol hafızası yok

Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumu anlamak için, sadece son 18 ay içinde, sadece iki pozisyonda yaşanan türbülansı hatırlamak yeterli bence: 2020 yazında Fenerbahçe’de göreve ErBaol Bulut getiriliyor. Takımdaki tüm bekler Dirar, Isla ve Hasan ayrılıyorlar. Dört bek transfer ediliyor: Gökhan, Caner, Nazım, Novak... 2021 yazında göreve bu kez Pereira geliyor. Belözoğlu periyodunda sağ bek kullanılan Ozan dahil hiçbir beki beğenmiyor. Beş bek alternatifinin üçü takımdan ayrılıyor, ikisi yedek oturuyor. Pereira kanat bek olarak devşirme Ferdi ve Samuel’e dönüyor. Şu anda 2022’nin şubat ayındayız. Görevde İsmail Kartal var. Hafta içinde muhabirlerle yaptığı kahvaltıda Ferdi ve Samuel’i bek olarak görmediğini, mecbur kalmadıkça onları açık olarak kullanacağını söylüyor. Ve başkandan bek transferi talep ediyor.

SUÇ ALi KOÇ YÖNETiMiNDE

Bakınız sadece 18 ayda, sadece iki pozisyonda yaşanan kargaşa bile Fenerbahçe’nin bir FUTBOL HAFIZASI, bir organizasyonu, bir kulüp stratejisi olmadığını kanıtlıyor. Bir takıma her gelen teknik adam 20 oyuncu gönderip, 20 oyuncu alamaz. Bir takım teknik adam değişikliği yaşasa dahi bir hafızası olur, hoca değişti yine her seferinde her şeyi sil baştan yapamazsın. Kazanımları yok sayamazsın. Suç bugün Amerika’yı yeniden keşfetmeye çalışan Kartal’da değil. Suç Belözoğlu yönetiminde şampiyonluk yarışı yapan takıma sıfır saygı duyup, Pereira’ya her şeyi yıkıp-yeniden yapma yetkisi veren Ali Koç yönetiminde.

GOL ATSAYDI SÜRPRiZ OLURDU!

Dünkü maçın öyküsünü ise tek bir değişiklikle özetleyebilirim: Fenerbahçe dünkü maça 4-2-3-1 başladı. On numara oynayan İrfan sakatlanınca o pozisyona Ozan Tufan girdi. Orta üçlü Crespo-Sosa-Ozan oldu. Kenarda hem milli takımında hem de son kulübü Tigres’te defalarca ikinci santrfor olarak oynayan Valencia varken, Serdar Dursun’la çift santrfora dönülebilecekken Ozan Tufan oynadı on numara rolünde. Fıkra bu kadar!

Sağ açıkta Samuel’li, on numarada Ozan’lı, en uçta Berisha’lı yetenek küpü(!) Fenerbahçe’nin Başakşehir’e gol atması sürpriz olurdu bence. Atamadılar zaten.