Perşembe için çıkarılacak dersler var

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Bu kıran kırana müsabaka için 32 futbolcuya teşekkür borçluyuz. 90 dakikalık eğlenceli bir futbol akşamı yaşattılar bize. Maçın Fenerbahçe için ‘bir Perşembe provası’ hüviyeti de söz konusuydu ki eminim Kayseri’den önemli dersler çıkarmışlardır. Sarı lacivertlilerin en fazla göze çarpan sıkıntısı, tamamlanamayan atak sonrası hücum ile savunma blokları arasında bıraktığı dev mesafe. Fenerbahçeliler, Sevilla’da atakları bir şekilde tamamlamalı. Ayrıca kritik Avrupa sınavı öncesi Lincoln, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia’nın yüksek formlarının da altını çizmek gerek.

PEK BİR MESAFE ALAMAMIŞIZ

Elbette dün Kayseri’de oynanan müsabakayı, anlamsız seyirci yasağından bağımsız değerlendiremeyiz. Anlamsız diyorum, zira ortaya somut bir gerekçe konmadığı için bu yasağı anlamlandırmak bizim için imkansızlaşıyor. Türk futbolu bundan 10 yıl önce Passolig uygulamasına biraz da ‘haksız tribün yasaklarına son vermek’ için geçmişti. Ama belli ki 10 yılda pek bir mesafe kat edememişiz. Bildiğimiz kadarıyla son tribün cezalarının sebebi, toplu küfür ya da hakaret değil. Eğer bu yasaklarının gerekçesi kamuoyunda iddia edildiği gibi ‘tribün protestosu’ ise, o zaman ülkece büyük bir yanlışın içindeyiz demektir. Bir devletin ve kurumlarının görevi ‘katılmadığı görüşlerin sesini kesmek’ değil, tüm görüşlerin özgürce dile getirilebilmesini sağlayabilmektir.

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LÜTFEN BU İHLALDEN DÖNÜN

Futbol tribünleri, sokağın küçük bir demonstrasyonudur. Bir inşaat işçisiyle bir akademisyeni veya bir finansçıyla bir ressamı, tribünler dışında hiçbir yerde kolay kolay kol kola, eşit bir biçimde göremezsiniz. Yan yana, omuz omuza getiremezsiniz. Tribün homojendir. Tribün hesapsızdır. Tribün âdildir. Tribünü susturmak bir bakıma sokağı susturmak anlamına gelir ki, bu da bir tür insan hakları ihlalidir. Lütfen bu ihlalden en kısa sürede dönün. İnsanları susmaya değil, konuşmaya teşvik edin. Ancak o zaman birbirimizin sesini duyabilir, birbirimizi anlayabilir, bu gezegeni daha âdil ve daha yaşanılır hale getirebiliriz.