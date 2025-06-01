Fenerbahçe nasıl bir teknik direktörle çalışmalı?

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Portekizli hoca bu yıl öyle bir performans gösterdi ki, adeta “Fenerbahçe nasıl bir teknik adamla çalışmamalı” sorusunun yanıtı gibiydi davranışları.

1-) Fenerbahçe, şahsi çıkarlarını, egosunu ve imajını, sporcularının başarısının üzerinde tutan bir hocayla çalışmamalı. Teknik direktörünüzün sportif bir hedefi olmalı. Mesleki olarak yükselmek istemeli, sadece banka hesabını şişirmek değil.

2-) Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü saha içinde kalmalı. Kulüp yöneticileri diledikleri kadar saha dışını konuşabilirler, o onların tercihi. Ancak teknik adam yalnızca oyundan, sahanın içinden bahsetmeli. Mourinho sezon boyunca tek bir kritik maç kazanamadı. Lille’i, Twente’yi, Alkmaar’ı, ManU’yu, Lyon’u, Bilbao’yu, Galatasaray’ı, Beşiktaş’ı, Rangers’ı geçemedi. Yanlış oyuncu tercihleri, anlamsız formasyon fantezileri... Ancak basın toplantılarında neden büyük müsabaka kazanamadığını açıkladığını ya da taktiksel olarak ufkumuzu açtığını da hatırlamıyoruz! Zira hep saha dışı unsurlardan bahsetti.

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3-) Sarı - lacivertlilerin yeni teknik adamı elinde bir bahane listesiyle görev yapmamalı. Sadece oyuna ve oyuncularına konsantre olmalı. Elinde hazır mazeret listesiyle çalışan Jose Mourinho’nun futbolcularını da galibiyete inandırabileceğine inanmıyorum ben.

4-) İspanyol gazeteci Guillem Balague önceki gün güzel bir makale kaleme almış. Luis Enrique’nin sadece takımı değil, PSG kulübünü de nasıl değiştirdiğini anlatmış. Enrique’den önce bazı yıldızların teknik direktörü aşıp başkana ulaştığını ve İspanyol hocanın bunu bitirdiğini... İdmanlara herkesten önce geldiğini, çıplak ayakla çimlere basarak oyunun içinde olduğunu... Süperstar Mbappe’ye değil, çalışan Doue’ye yöneldiğini. Fenerbahçe’ye sürekli demeç veren saha dışı unsurlara gerek bırakmayacak bir camia lideri teknik adam lazım. Röger Schmidt veya Maurizio Sarri gibi.