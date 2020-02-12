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Uğur Meleke

Uğur Meleke

umeleke@hurriyet.com.tr

Fenerbahçe B'den mesaj var

12 Şubat 2020

Uğur Meleke yazdı...

Geçtiğimiz hafta Kırklareli için “İkinci ligin Sheffield’ı” benzetmesi yapmıştım. İkinci maçta da prensiplerinden taviz vermeyen, şekli hiç bozulmayan, skor ne olursa olsun organizasyonuna tutkun bir takım izledik yine. Fenerbahçe aynen ilk maçta olduğu gibi 90 dakika boyunca topa sahip oldu ama oyuna sürekli sahip değillerdi yine. Sete yerleştiğinde tutuk, ama uzaktan şut denediğinde etkili bir Fenerbahçe izledik, Kırklareli’nde olduğu gibi. Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Ekici ve Miha Zajc’ın iki maçta da kilidi şutlarla çözdüklerini söyleyebiliriz. 

UZAKTAN ŞUTLAR ÖNEMLİ

Süper Lig’de oynadığı son iki karşılaşmada Fenerbahçe’nin 38 şut, 15 korner atıp, topa ortalama yüzde 67 sahip olmasına rağmen 5 puan kaybettiği göz önüne alınınca, aslında bu 11’in as takıma bir mesaj verdiğini de söyleyebiliriz: Kapalı savunmaları açmak için uzaktan şut silahını denemelisiniz.

Kırklarelispor’a karşı yakalanan her pozisyonda neredeyse uzaktan şutlar var. Oysa Fenerbahçe’nin A takımı, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede ceza alanı dışından sadece 2 şut denemişti. İkisi de Luiz Gustavo’dan gelmişti.

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