Fenerbahçe 40 maçın ancak 5'ini böyle oynayabilir

Futbolda tek bir doğru yok; dominant oyun da, pragmatik oyun da bu sporun gerçekleri. Herkes Manchester City gibi şampiyon olmak zorunda değil, bir sürü başka metotla da zafere ulaşabilirsiniz. Ama Çağdaş Atan da haksız sayılmaz, 5 büyük ligde son dönemde ana planı pragmatik futbol olan tek bir şampiyon anımsıyorum.

SADECE LEICESTER

O da yüzde 42 topla oynama ortalamasıyla şampiyon olan Leicester City. Ancak Premier Lig 2016 öyküsü, kelimenin tam anlamıyla bir ‘peri masalı’ örneğidir. 50 yılda bir gerçekleşecek ekstrem bir hikayedir. Ve bir sürü değişkenin bir araya gelmesiyle oluşabilecek fantastik bir şampiyonluktur. Süper Lig’in Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi asırlık kulüplerinin, konvansiyonel büyüklerinin bence Leicester City tipi şampiyonluk şansı az. Hatta yok.

GEÇMİŞTE YENİ MALATYA VE ALANYA'YI OYNATTIĞI GİBİ OYNATMAYA ÇALIŞIYOR

Bu sezon Süper Lig topla oynama sıralamasında zirvede yüzde 58’le Alanya var. Beşiktaş, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Çaykur Rizespor da Süper Lig’in topa sahip olmayı seven ekipleri. Fenerbahçe’nin 16 hafta sonunda yakaladığı yüzde 51,4’lük topla oynama oranı Konyaspor ve Denizlispor’la aynı. Ki bu iki ekibi tarif ederken ilk sırada ‘topla oynama arzuları’ndan bahsetmediğimiz ortada. Yani Erol Bulut, Fenerbahçe’yi geçmişte Malatya’yı ve Alanya’yı oynattığı gibi oynatmaya çalışıyor şimdilik. Önde baskı gibi bir önceliği yok, topu paylaşmak, bazen rakibe vermek, kazandığı zaman da hazırlıksız yakalamayı önemsiyor.

KOMPAKT FUTBOL

Erol Bulut’un Fenerbahçe’si kompakt durmayı seviyor. Şema bağımlısı bir görüntüsü var. Öndeki oyuncuları kolay geçişe izin vermiyor, Thiam Alanya’ya karşı 5 faul yaptı mesela. Böyle maç kazanılamaz mı? Elbette kazanılır. Hatta Rehhagel’in 2004’te Yunanistan’la yaptığı gibi kısa turnuva da kazanılır. Ancak şampiyonluk kazanılabilir mi? İşte o noktada kafamda soru işaretleri var.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN FENERBAHÇE HAKKINDA KONUŞMASI GEREKSİZ DEĞİL, FAYDALIDIR

Peki, Süper Lig’de bir takım nasıl şampiyon olur? Hangi plandır esas olan? Bence Süper Lig gibi Avrupa’nın top 10 turnuvasından biriyseniz metotlar aşağı yukarı birbirine benzer. İspanya’da Real Madrid, Fransa’da PSG ya da Belçika’da Anderlecht’in şampiyon olma yolları benzerdir: Turnuvayı gerektiğinde domine edebilmeniz gerekir buralarda.

LIVERPOOL FARKI

2020’ler itibariyle büyük lig teknik direktörlüğü artık tek bir taktikte ustalaşmak değil, bir taktikler repertuvarı geliştirme işi. Bir oyununuz değil, oyunlar manzumeniz olmalı. Liverpool’un bu dönemin trend belirleyicisi olmasının temelinde de bu repertuvar var: Yüzde 20 topla oynayan West Brom’a karşı dominant oynayabilirken, topun yarısını sana veren Manchester City’ye karşı yeryüzünün en iyi kontratak takımına dönüşüyorlar. Topu havaya kaldıran Burnley’ye karşı da, indiren Arsenal’a karşı da hazırlığınız olmalı. Tabii ki Liverpool çok ileri bir seviye ama anlatmak istediğim, bugüne bir oyun değil, bir oyun repertuvarı geliştirerek ulaşmış olmaları.

KONUŞAN TÜRKİYE

Ben konuşan bir Türkiye taraftarıyım. Çağdaş Atan’ın da nazik üslubuyla Fenerbahçe hakkında konuşmasını gereksiz değil, aksine faydalı buluyorum. Erol Bulut’un da bu yapıcı eleştiriyi dikkate alması gerektiğine inanıyorum hatta.