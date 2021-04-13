Fenerbahçe 2-8-0 oynadı

Fenerbahçe’nin bu sezonki kadro mühendisliğinin biraz sıkıntılı olduğunu bu sütunda defalarca okudunuz. Sarı lacivertlilerin elinde çok sayıda kaliteli merkez oyuncu varken, özellikle kanat hücumcusu rotasyonu dar. erol bulut görev süresi boyunca 4-2-3-1 (ya da 4-14-1’le) iki kanat oyuncusu kullanmakta ısrar etti.

Genelde orada devşirme Valencia-Pelkas-Thiam, ya da yetersiz Samuel-Sinan gibileri izledik. Oysa basit bir çözümü vardı bu sorunun: Elinizde yedi tane iyi merkez orta saha (Gustavo, Ozan, Mert, Sosa, İrfan, Mesut, Pelkas) varsa bunların maksimumunu sahaya sürecek düzeni bulmalıydınız.

GERÇEKÇi VE YETENEKLi 11

Dün Belözoğlu’nun sahaya sürdüğü 11’in farkı buydu. Defansif orta saha rolünde Sosa, sağda İrfan, solda Pelkas, merkezde Mert-Ozan’la daha gerçekçi, daha yetenekli bir 11 vardı sahada. Hatta Valencia’nın da kariyerinde en iyi günlerini santrfor arkası rolünde geçirdiğini hesaba katar

sak dünkü Fenerbahçe’nin adeta 2-8-0 düzeninde oynadığını söyleyebiliriz rahatlıkla.

İki stoper Serdar-Szalai dışında kalan sekiz kişinin orta saha gibi oynadığı, topa sahip olma ve uzun pas trafikleri yakalama odaklı, santrforsuz-kanatsız bir düzen. Bana sorarsanız da Fenerbahçe için sezonun en doğru düzeniydi bu. Bakınız, en iyi oyundu demiyorum ama dün ilk 70 dakikadaki doğru oyundu bence.

PIR PIR KANAT OYUNCUSU

Türkiye’de nedense 30 yıldır bir ‘pır pır kanat oyuncusu fetişizmi’ var. Onyekuru veya Garry rodrigues tipinde oyuncuya mahkummuş gibi davranıyor teknik direktörler. Oysa futbolda tek bir doğru yok; Zidane iki sezondur Real Madrid’de defalarca kanat oyuncusuz 11’ler kurdu.

Geçen sezon Süper Kupa’da Valencia’yı yenerken orta sahasında Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Isco beşlisini kullandı. Tamamı merkez oyuncu. Tamamı ayağına mahir. Tamamı pas odaklı. Bu hafta sonu da Barcelona’yı yenerken bu beşlinin dördünü kullandı yine 11’de.

BELÖZOĞLU VE YERLi OYUNCU DETAYI

F.bahçe’nin erol bulut ile son 4 maçında yerli oyuncu sayısı 4-5 seviyesindeymiş. Antalya’ya 4, Konya’ya 4, G.Birliği’ne 4 ve Beşiktaş’a karşı da 5 yerli oyuncuyla sahaya çıkılmış. emre Belözoğlu göreve geldikten sonra Denizli ve Malatya maçlarında ilk 11’de 6 yerli vardı. Dünkü ilk 11’de bu sayı 7’ye çıkmıştı. Belli ki Belözoğlu, bu yolu daha çok yerli oyuncularla yürüme düşüncesinde.

TOPU KAYBETTiKLERiNDE KIRILGANLAR

Tabii dünkü kanatsız-santrforsuz ilk 72 dakikayı ‘sezonun en doğrusu’ ilan edince şöyle bir soru işareti geliyor akla: Eğer Fenerbahçe’nin doğru oyunu buysa neden rahat kazanamadılar? Neden yine 65’ten sonra endişe yaşadılar? Bence bu durumun üç temel sebebi var:

1- Bu oyun, top Fenerbahçe’deyken şık görünüyor. Yer değiştiriyorlar. Seri pas trafikleri yakalıyorlar. Keyif alıyorlar. Ancak sarı lacivertliler atak tamamlayamadığında hâlâ kırılganlar. Denizli maçında Sagal ve Sacko pozisyonları böyleydi. Malatya’nın golünde de durum benzerdi. Sarı lacivertliler topu kaybettiği yerde çabuk reaksiyon veremiyor. Bu da sadece oyuncuyla ilgili değil, oyunla ilgili bir konu. Taktiksel çalışma yapmanız gereken bir konu.

iŞLER KÖTÜ GiDiNCE SAKiN KALAMIYORLAR

2- Altay ligin en iyi kalecilerinden biri. Lâkin hâlâ duran toplarda sıkıntıları var. Dün 19’da yan topa tek yumrukla hatalı çıktı. Maxim’in golünde de Pelkas’a seslenip yerden kaldıran oydu.

3- Fenerbahçe’de bir de yıllanmış bir sorun var: İşler kötü gittiğinde çabuk kırılganlık gösterebiliyorlar. Oysa bir büyük takım gol yiyebilir, geriye de düşebilir. Bu durumu değiştirebilmek için öncelikle soğukkanlı kalmalı, büyük resmi görebilmelisiniz. Dün Fenerbahçe’nin 1-1’ken, hatta 2-1’ken de bölüm bölüm sakin kalamadığını, çok fazla skoru koruma içgüdüsüne kapıldığını söylemek gerek.

PERFORMANSA GÖRE FORMA

Hafta içindeki Malatya maçında Samuel, yenilen golde Mustafa Eksihellaç’ın önünde olduğu halde, rakibini net bir biçimde gördüğü halde kovalamakta yetersiz kalmıştı. Gustavo, alışık olduğumuzun biraz üzerinde top kaybı yapmış, Samatta da hemen hemen hiç top tutamamıştı. emre Belözoğlu dün bu oyuncularla başlamayarak ‘performansa göre forma’ konusunda bir mesaj vermiş oldu futbolcu grubuna.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...