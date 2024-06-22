Favori olmadığında favori olan takım

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İlk maçlar sonunda F Grubu, Avrupa Şampiyonası’nın en dengeli grubu hüviyetinde. Her iki maç da son bölüme 1-1’le girdi, ikisi de nefes nefese bitti. Gruptaki 4 takımın FIFA sıralamaları ortalaması 39 (Portekiz 6, Çekya 34, Türkiye 42, Gürcistan 74’üncü). Bu ortalama, bu grubun turnuvanın en zayıfı olduğunu söylüyor. Ama Almanya’da oynanan futbola bakarsanız bu grup, izlemesi en eğlenceli, en çekişmeli grup belki de.

FIFA SIRALAMASINDA ALTINCI

Tabii ki bugün karşımızda global bir dev olduğunun farkındayız. FIFA sıralamasında altıncı konumdalar, yeni yüzyılda bu turnuvada iki final, iki de yarı final oynadılar. EURO 2024’e de elemelerde tüm maçları kazanarak sükseli geldiler. Ancak umutsuz değilim, büyük favoriler içinde en oynanası rakip olduğunu düşünüyorum ben Portekiz’in. Bunun için de üç temel gerekçem var.

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1- Elemelerde rekor kırmaları ölçüt olamaz

Portekiz elemelerde tüm maçlarını rekor 36 golle kazandı ama grubun ikincisinin Slovakya, üçüncüsünün de Lüksemburg olduğunu hatırlatmak lazım. Kendi seviyelerindeki takımlara karşı performansları aynı süksede değil: Hazırlık maçlarında Slovenler’e ve Hırvatlar’a kaybettiler. Finallerde de Çekler önünde uzatmada kazanabildiler.

Böyle yıldızlar topluluğu hüviyetinde bir rakibe karşı elbette favori değiliz. Topa onlar daha fazla sahip olacak, muhtemelen daha fazla şut atıp, daha fazla pozisyon yaratacaklar bize karşı.

Çekler’e karşı da zaten topla %74 oynadılar, şutlarda 19- 5, kornerlerde 13-0, rakip ceza alanında topla buluşma da 35-8 üstündüler. Kaleci Stanek iki gol yedi, bir gol VAR’dan döndü. 7 tane de kurtarış yaptı.

Montella'nın bu tarz maçlardaki karnesi iyi

Ancak Montella’nın bu tarz rakiplere karşı akıl oyunlarında ve geçiş stratejilerinde karnesi iyi. Hırvatlar’ı böyle bir maçta deplasman da 1-0 yendik. Berlin’de Almanya’yı böyle 3-2 mağlup ettik. 0-0 biten İtalya maçı da olumlu. Rakibimiz yüzde 60-70 topa sahip olduğunda, oyunu ikinci-üçüncü bölgeye yığdığında çabuk geçişler yakalayan bir takım hüviyetine büründük Vincenzo Montella ile. Zaten Barış Alper Yılmaz’ın, Kenan Yıldız’ın, Kerem Aktürkoğlu’nun koşuları, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in düşünce hızları buna çok müsait.

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2- Ronaldo hem ikon, hem de tartışma konusu

Ronaldo, Dünya futbol tarihine geçmiş bir fenomen. Avrupa Şampiyonaları’nda rekor 6 turnuva, rekor 26 maç ve rekor 14 golle bir yaşayan efsane. Ama artık 39 yaşında ve eski çabukluğu-çevikliği haliyle yok. Saha içinde bir efsanenin bulunuyor olması Portekizliler’i bazen yanlış tercihlere itiyor, Çek maçı ikinci yarısında Bernardo’nun vurması gereken bir topu Ronaldo’ya yuvarlamaya çalışması gibi.

Pozisyon anarşisi yaşanıyor

A Bola’dan gazeteci arkadaşlarım Ronaldo’nun saha içinde olduğu kadar saha dışında da liderlik ettiğini, Conceicao, Pedro Neto, Nuno Mendes ve Vitinha gibi yeni jenerasyonun adaptasyonuna çok yardımcı olduğunu söylediler. Ancak Portekiz kamuoyunun önemli bir kısmının ortak görüşü, Ronaldo’nun sahada 90 dakika kalmasının dezavantajlarının da olduğu yönünde:

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Diğer futbolcuların üçüncü bölgede hep Ronaldo’yu aramaları, inisiyatif kullanmaları gereken yerde kullanmamaları, Ronaldo’nun kendi rolünü terk edip top almak için pozisyon anarşisi yaratması gibi.

3- Karşımızda yine üçlü savunma var

Hazırlık maçında karşılaştığımız Polonya üçlü oynadı, bize güçlükler çıkarttı. Gürcistan üçlü oynadı, beşli orta sahasıyla genişlik yarattı ve savunmamızı esnetti. Portekiz de turnuvaya üçlü savunmayla başladı. Roberto Martinez bir strateji değişikliği yapmazsa üst üste üçüncü kez üçlü savunma oynayan bir rakiple karşılaşacağız.

Gürcüler’in sağ kanatta tembel paslar yapıp sonra bir uzun pasla sol kanat bek Tsitaishvili’yi bulmalarının başımıza çok iş açtığından dün bahsetmiştim. Portekiz’de de iki kanat bek Dalot ve Cancelo’nun oyuna katılımları bizi benzer bir şekilde zorlamaya aday.

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Ancak Cancelo’nun hücuma etkin katılması bir fırsat anlamına da gelebilir. Zira Cancelo zaman zaman bölgesini-pozisyonunu unutabilen, basit hatalar yapabilen bir isim.