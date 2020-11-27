Faroe Adaları'nı solladık

Kurbanov çok iyi bir santrfordu, iyi de bir antrenör olmuş. 12 senedir bu takımı çalıştırıyor, 7 yıldır üst üste şampiyon yapıyor. Neredeyse her sezona Devler Ligi birinci ön elemesinden başlayıp, çabalayıp Avrupa Ligi gruplarına düzenli olarak giriyorlar. Kurbanov, dün Karabağ’ın başında tam 111’inci Avrupa kupası maçına çıktı. İstikrarları takdire şayan.

ÇİFT SANTRFORA DÖNÜNCE...

İlk maçta geriden pasla çıkmayı denemişler, ancak Sivasspor’u üstlerine çekemeyip ikinci bölgede kayıplarla pozisyon vermişlerdi. Dün onlar önde baskı yaptılar, eksik temsilcimizi de bolca hataya zorladılar. Ancak Rıza Çalımbay oyunu iyi okudu, 55’te Kayode’yle çift santrfora döndü. Kone-Kayode ile stoperlerine baskı yapmaya başladık ve maçı çevirdik. CV’sinde Manchester City bulunan Kayode gerçekten bu sezonun flaş ismi. Keşke bonservisi de Shakthar’da olmasaydı...

AZERİLER DE BİZİ GEÇEBİLİRDİ

Dünle ilgili bir başka enteresan not da, kazanılan bu galibiyetle bu sezonun UEFA ülkeler sıralamasında Faroe Adaları’nı nihayet geçebilmemiz... Zira bu sezon 5 galibiyet alan ada ülkesi uzun süredir üzerimizdeydi, hatta dün yenilseydik Azeriler de bizi geçeceklerdi. Bu galibiyetle bu yıl kazandığımız puanı 15 buçuğa çıkardık ve sezon sıralamasında 25’inci basamağa tırmandık. Bir zamanlar Rusya’yla-Belçika’yla-Hollanda’yla yarışan Türkiye’nin şu anda birlikte anıldığı ülkelere bakarak nasıl bir dip yaptığını daha iyi anlayabiliriz sanırım.