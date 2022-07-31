Farkı Abdullah Avcı yarattı

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Süper Kupa maçının zamanlaması bence iki takım için de harikaydı. Türk futbolunun bu sezon gruplarda oynama garantisi olan iki takımı Trabzon ve Sivas. Gelecek hafta sonu ligi açacaklar, sonraki 15 günde 5 maçlık bir periyotları olacak. Ve bu sezon Avrupa’da hangi ligde oynayacakları Ağustos ortasındaki bu takvimde netleşecek. Bu takvim öncesi bu ciddiyette bir maç oynamaları iyi bir fırsat.

DORUKHAN HAMLESi TUTTU

Hazırlık müsabakalarında SOS veren Trabzonspor, resmi maçla beraber ciddiyetle açtı sezonu. Üç solak stoper Hugo, Denswil, Ahmetcan’dan yalnızca birini kullanıp, sağ stopere sağ ayaklı Dorukhan’ı koyma tercihi işe yaramış görünüyor. Orta sahada Abdülkadir-Bakasetas’ı bir arada kullanma tercihiyse ilk devrede aksasa da de ikinci yarıda Yunan oyuncunun toparlanmasıyla işler göründü.

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SiVASSPOR’A KALiTE GEREK

Sivasspor da özellikle ilk 20’de Çalımbay’ın organizasyonundan pasajlar sundu ancak kazanmak için kaliteye ihtiyaçları var. Fajr, Konate, Kayode gibi eksiklerin yeri henüz dolmamış. Angielski ve Njie gibi isimlerin ritim tutmasıyla sanırım daha doğru analiz edebiliriz Sivasspor’u.

CORNELiUS’TA DERSLiK KARAR

Maçtan taşan iki nota gelince:

1- Avcı’nın cebinde sarı kartla riskli hareketler yapan Cornelius’u 58’de çıkarması ders gibi bir karardı. Oysa Jesus, hafta içinde cebinde sarı kartla oynayan İsmail’i maalesef 46’da Crespo ile değiştirmemişti.

SON 2 DAKiKALARI ZAYIF

2- Mete Kalkavan, Türk futbolunun önemli değerlerinden. Geçen sezon birkaç aylığına göreve gelen garip MHK’nın yaptığı garip operasyona karşı dik durmuş ve o acayip kararı protesto eden tek hakem olarak bence tarihe bir not düşmüştü. O protestodan sonra yeni sezonu Süper Kupa maçıyla açması kıymetli.

Ancak dün son dakikalarda yaşananlara anlam veremedim: 90+4’te genç Emrehan net kırmızı kartlık bir faul yaptı. Hakem pas geçti. VAR pas geçti. O top döndü, Trabzon lehine penaltı oldu. Kalkavan önünde yaşanan bariz penaltıyı vermedi, VAR yardımıyla alındı karar. Skor 4-0’ken, ortada herhangi bir baskı yokken, pozisyonlar bu kadar netken Kalkavan-Ulusoy ikilisinin son iki dakika karnesi zayıf.