EURO 2021 onların turnuvası olabilir

Bu kara günler bitecek, ilaç bulunacak, aşı üretilip tüm yeryüzüne yayılacak. Futbol tekrar başlayacak ve umarız EURO 2021 için gün sayacağız hep beraber. Peki bu uğursuz salgınla kaybedilen bir yıl, hangi genç futbolcular için kazanç anlamına gelecek? Hangi gençlerin bir yaş daha alması, onların 2021’de yıldızlaşmasına yardımcı olacak?

MERiH DEMiRAL (TÜRKiYE)

Ben bugünkü kadromuzu EURO’96 ekibimize benzetiyorum biraz. Takım olarak gücümüz biliniyor ama birey birey genç oyuncularımızın potansiyellerinin çok fazla farkında değil global kamuoyu. 1996’da Milli Takımımız İngiltere’ye giderken Vedat ve Tayfun 22, Sergen, Rüştü ve Alpay 23 yaşındalardı. 2020 kadromuzda da çok yüksek potansiyelli gençlerimiz var. Sanırım genç yaşında doğal liderlik özelliklerine sahip Merih’i tepeye yazmak yanlış olmaz.

ALEXANDER ISAK (iSVEÇ)

20 yaşındaki bu genç adamı Zlatan’a benzetiyorlar, ama 1,90 boyundaki İsveçli bir santrforun şu aşamada bu benzetmeden kaçma şansı pek yoktu galiba. Oysa ben onu Zlatan’dan çok farklı buluyorum: Çok mütevazı, çok sakin. Çok gürültüsüz ama olağanüstü faydalı. Sociedad’da Willian Jose’nin Tottenham’a transfer olduğunu zannedip oynamak istememesiyle bulduğu şansı harika değerlendirdi. Haaland’ı şu sıralar pamuklara saran Dortmund’un onu geri alma opsiyonunu kullanmayacağını varsayarsak, Sociedad’da düzenli oynayacağı bir sezon Isak’a olağanüstü faydalı olacak.

RAYAN CHERKI (FRANSA)

İnanılır gibi değil, ama sadece 16 yaşında. Yarıda kalan UEFA U19 Şampiyonlar Ligi’nin yıldızıydı. Ligue 1’de PSG karşısına ilk 11’de çıktı. Yeteneği zaten herkesin malumu, ama esas dikkat çekici olan en üst seviyede taktiksel

olarak da sıkıntı yaşamaması. Ligde onunla karşı karşıya oynayan Mbappe dahil, birçok sporcuyu ve teknik adamı şimdiden etkilemiş durumda. Turnuvanın 2021’e ertelenmesinin herhalde en çok yarayacağı gençlerden biri o.

PHIL FODEN (iNGiLTERE)

Süper bir sekiz numara. Sadece 19 yaşında ama oyunu iki yönlü oynama becerisi muazzam. Evet, milli takım için o pozisyon çok kalabalık. Benim büyük hayranlık duyduğum Jack Grealish dahil, Maddison, Mount, Alli, Barkley, Oxlade gibi çok güçlü rakipleri var. Ama eğer Manchester City ile kontratı biten David Silva’nın ilk 11’deki yerini gerçekten de o alırsa, bu bir sezon ona olağanüstü yarayabilir.

MARTIN ODEGAARD (NORVEÇ)

16 yaşında bir süperstar muamelesi görüp, 20’ye kadar üç ayrı kulübe kiralanması şüphesiz ki özgüvenini biraz örseledi. Real Madrid tarafından büyük bir sükseyle transfer edildikten iki yıl sonra yolunu kaybetmiş gibi görünüyordu. Ama yılmadı, toparlandı ve

bu sezon La Liga’nın en etkileyici performanslarından birini göstermeyi başardı. Eğer kontratına sadık kalınır ve Sociedad’da bir sezon daha geçirirse, 2021 onun yılı olacak gibi. Norveç’in EURO 2021 play-off’larında da en büyük kozu o.

KAI HAVERTZ (ALMANYA)

Şu sıralar dünyanın en etkileyici genç adamlarından. Koronavirüs öncesi Bayer Leverkusen’ın kaptanlık bandını da koluna geçirmişti. Üstelik sadece 20 yaşında. Esas mevkii on numara. Ama ön libero oynadığında da, son Frankfurt maçındaki gibi santrfor

oynadığında da futbolundan aynı tadı alabiliyorsunuz. 90’lı yıllarda Baggio’nun, Gullit’in oyun zekasından aldığımız tadı hissettiriyor zaman zaman. 2021’de en çok konuşacağımız genç adamlardan biri olacağı kesin gibi.

DUSAN VLAHOVIC (SIRBiSTAN)

Sırbistan’ın da önünde zorlu bir play-off rotası var ama maçların ertelenmesi belki de 2000 doğumlu Vlahovic’ten faydalanma ihtimallerini artıracak. Fiorentina’nın 20 yaşındaki santrforu son 3 maçta ilk 11’de oynamış, Sampdoria’ya karşı da 2 gol atmıştı. Genç adam, şimdi koronavirüsle mücadele ediyor. Böyle büyük turnuvalar, hep ekstra hikayeler doğurmuştur. Eğer Vlahovic virüsü, Sırplar da play-offları alt edebilirse, futbol tarihine eşsiz bir hikaye yazabilirler beraber.