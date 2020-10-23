EURO 2020'nin sürpriz yolcuları

Yaklaşık 8 ay sonra Euro 2020’de mücadele edecek A Milli Takımımız’ın oyuncu havuzu acaba bu kadar mı? Son 8 ayda havuzumuza beklenmedik takviyeler gelebilir mi? Son dönemde Türk spor medyasının gündemine gelen Kuzey Kıbrıs kökenli İngiliz Rhian Brewster gerçekten de ay yıldızlı formayı giyebilir mi? Peki Brewster dışında oyuncu havuzumuza katabilecek başka enteresan isimler var mı?

Rhian Brewster(Sheffield United)

Brewster, 20 yaşında umut vâdeden bir genç santrfor. 1 Nisan 2000’de İngiliz bir baba ve Kıbrıs Türkü bir annenin evladı olarak dünyaya gelen Rhian, babasının deyimiyle futbol topunu yatağına götüren bir çocukmuş. Chelsea altyapısında özellikleri fark edilemedi ama Liverpool’un U16 takımındaki başarısıyla Klopp’un dikkatini çekti. Klopp ona A takımda da şans verdi, Palace maçında kulübede oturttu. Championship’te Swansea’de attığı 11 gol, ona Sheffield United’ın kapısını açtı. Bu sezon son derece organize bir Premier Lig ekibi olan Sheffield’da dördüncü santrfor konumunda.

ACELESİ YOK

Brewster şu anda İngiltere U21 milli takımında da Nketiah’ın alternatifi. Henüz Premier Lig’de sadece 26 dakika forma giydi, dolayısıyla İngiltere A Milli Takımı için şansı olup olmadığını kendisi dahil hiç kimse bilmiyor. Bu karar için de çok acele edeceğini sanmıyorum, bu sezon Premier Lig’de neler yapacağını görmesi lazım bence herkesin. Elbette Brewster bizim için de heyecan verici bir hikaye. Ancak bence bu sezon sonuçlanabilecek bir konu değil bu.

Sardar Dursun(Darmstadt)

A Milli Takımımızın Euro 2020 öncesi en sıkıntılı pozisyonlarından birinin santrfor olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Elbette Cenk’in bir an önce yüzde yüzle futbola dönmesi için dua ediyoruz, zira elimizde Burak ve Enes var şu anda klasik 9 numara olarak. Bu noktada Almanya 2. Bundesliga’nın önemli golcüsü Serdar Dursun da sanki değerlendirilmesi gereken bir ihtimal gibi duruyor.

LUCA TONI ÖRNEĞİ

1991 Hamburg doğumlu santrfor 2016’ya kadar gözümüzün önündeydi, Türkiye’de çeşitli kulüplerde forma giydi ama esas patlamayı 2. Bundesliga’da yaptı. Özellikle son iki sezonda Darmstadt’taki performansı inanılmaz. 2018-19’da 11 gol-7 asistle oynadığı Darmstadt’ın geçen sezon da lokomotif oyuncusuydu. 16 gol-6 asistle takımını sırtladı ve 1. Bundesliga hayalleri kurulmasında başrol oynadı. Futbol böyle. İtalya’yla dünya şampiyonu olan Luca Toni de milli formayı ilk kez 27 yaşında giymişti. Öyle erken bir keşif değildi yani! 1,90’lık dev Serdar Dursun’u dikkatle izliyordur eminim Milli Takım kurmaylarımız.

Koray Günter(VERONA)

Koray Günter’i aslında hepimiz yakından tanıyoruz. Uzun süre Galatasaray kadrosunda yer almasına rağmen aradığı forma fırsatlarını bir türlü bulamayıp şansını Serie A’da denemeye karar vermiş, orada çok iyi istikrar yakalamış bir isim. Serie A’da bu sezona iyi bir başlangıç yapan Verona’da üçlü savunmada düzenli olarak forma giyiyor. Takımın en güvenilir aksamlarından. Milli Takımımız’ın çok iyi bir stoper havuzu olduğunun farkındayım, ancak bir sakatlık ya da şanssızlık halinde aslında pekala dördüncü ya da beşinci stoperimiz olabilecek düzeyde. · Ancak Koray’ın A milli olabilmesi için şu anda önünde iki önemli engel var. Koray sanırım çifte pasaportlu değil. O konu elbette Türkiye’nin girişimleriyle çözülebillir. Ancak ikinci engel daha ciddi: Zira Türkiye U16 ve Almanya U20 düzeylerinde milli formayı giymiş. Yani bir kez milli takım değişim kararı vermiş. FIFA da normalde futbolculara iki değişim hakkı tanımıyor. Aynen Tolgay Arslan örneğinde olduğu gibi. Eğer bu engeller bürokratik çalışmalarla aşılabiliyorsa Koray da pekala Milli Takım’da değerlendirebileceğimiz bir oyuncu.

Can Bozdoğan(Schalke)

Can Bozdoğan, henüz 19 yaşında ama özgüveni son derece yüksek bir genç adam. Geçen sezon David Wagner yönetiminde Schalke’de işler çok kötü giderken fırsat yakaladı, bu şansları çok iyi değerlendirdi ve bu sezon Manuel Baum’un göreve gelmesiyle takıma ana iskeletin parçalarından biri olarak girdi. Hafta sonu Union Berlin maçında Baum ona ilk 11’de şans verdi. Orta üçlüde sağ iç pozisyonunda forma giydi, ama orijini bir hücumcu olduğu için ofansif aksiyonların içinde sıkça gözüktü. Can, Almanya’da tüm yaş gruplarında milli olmuş bir isim. İleride tercihini Türkiye’den yana kullanırsa bence bizim orta saha rotasyonumuzda daha fazla forma şansı olacaktır