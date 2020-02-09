Ersun Yanal'ın bu kez bir Webo'su yok

Fenerbahçe’yi yenen Trabzon’un kulübesinde Sturridge-Guilherme vardı. Başakşehir’in son kulübesinde Gulbrandsen-Aleksic, Beşiktaş’ta Boateng-Lens-Güven oturuyorlar. Bütüncül bir kadro kıyası değil bu. Ancak sadece kulübedeki hücum kozları dikkate alındığında, Fenerbahçe’nin eli zayıf. Eğer sahaya çıkan takımla çare üretemiyorlarsa, kulübeden maçın öyküsünü değiştirecek gol silahı çıkmıyor. Yanal’ın Mevlüt’e çok güvenmediği ortada. Bir Webo’2014 değil.

AVCI’NIN TAKIMI GİBİ

Dün de ana planla çözüm üretemedikleri bir gündü Fenerbahçe için. Erol Bulut-Abdullah Avcı tedrisatı üstünden de okuyabilirsiniz görüntüyü. Alanya’nın forma rengi kadar oyununun da Abdullah Avcı Başakşehir’ine benzemesinden de. Gerçek şu ki Fenerbahçe, dakikalar geçtikçe direnç kazanan savunmaları çözmekte güçlük çekiyor.

DÖRT YILDA BİR PENALTI

Cisse, Süper Lig’de ilk olarak geçen sezon Malatya maçında penaltı kaçırıyor. Sonra Kayseri’ye atamıyor. Ardından Erzurum’a karşı iki penaltı birden kaçırıyor. Geçen yılki istatistiği 5’te 1... Bu sezon Alanya 20’nci haftaya kadar hiç penaltı kazanamıyor. Cisse, geçen hafta ilk penaltıyı gole çeviriyor. Dün de kullandığı üç penaltının ikisini kaçırıyor (biri tekrarlatılıyor). Cisse’nin burada 8’de 2 penaltı istatistiğiyle oynaması kadar enteresan olan bir başka veri de şu: Aralık 2014-Kasım 2018 arasındaki 4 yılda yalnızca 1 penaltı kullanmış (o da Çin’de). Yani Alanya, son 4 yılda 1 penaltı kullanmış bir oyuncuya ısrarla penaltı görevini veriyor.

SIOPIS-BAKASETAS MODELİ

Sezon başından beri Alanya orta sahasında iki Yunan, anahtar rol oynuyorlar. Temmuz’da da kaleme almıştım, Siopis-Bakasetas transferleri, Süper Lig için doğru model. Alanya bu iki transferi toplam 1,2 milyona yaptı; şu ana kadar Bakasetas 20, Siopis 19 maçta oynadılar. Toplam 13 gol katkıları var.

GARANTİLİ İKİ ADAM

Yaşları 25-26. Yunanistan’ın orta sınıfı AEK-Aris’ten geliyorlar. İkisi de Alanya’ya gelmeden önce milli takımda kısıtlı süreler almışlardı, Bakasetas artık direkt ilk 11 oyuncusu. Ölçümlemenin zor olduğu Afrika liglerinden, iniş-çıkış ustası oyuncular almaktansa, senin turnuvana benzeyen Yunan Ligi’nden performans garantili iki adam almak. Bence doğru seçim.

UZAKTAN ŞUT DENEMEDİLER

Fenerbahçe dün yüzde 70’le topla oynadı. Şutlarda 15’e 5, kornerlerde 5-2 üstünlük kurdu. Rakibinin iki katından fazla pas yaptı. Evet, Alanya bir şema takımı, kırılgan değiller. Sağlam bir organizasyonları var. Orta sahada Ozan’a özellikle baskı yaptılar, 8 top kaybettirdiler. Bulut’un Salih/Ceyhun değişikliği sertliği artırdı. Ancak Fenerbahçe’nin de ceza alanı dışından sadece 2 şut denemesi olduğunun altını çizmek gerek (ikisi de Gustavo’yla).

CAULKER NEDEN BURADA?

Kariyerinin büyük bölümü Premier Lig’de geçmiş, bonservisine iki kez 8 haneli meblağlar ödenmiş. Klopp tarafından Liverpool’a getirilmiş, İngiltere milli takımı forması giymiş. Üstelik henüz sadece 28 yaşında. Öyleyse bu Caulker neden şimdi Alanya’da diye düşünmüş olabilirsiniz. Sebebi, bir dönem yaptığı kötü tercihler. Alkol, kumar ve gece hayatı problemleri nedeniyle futboldan kopması ve şimdi Alanya’da kendine sıfırdan, yepyeni bir hayat kurması.





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