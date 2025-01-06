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Enteresan bir 3-4-1-2 denemesi

#Fenerbahçe#Hatayspor#Süper Lig

Hatayspor şu anda ligin belki de en problemli takımı.

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Önceki hafta Adana Demir’e yenildiler, başkan gitti, teknik direktör gitti. Yetmedi, tek bir maçta tam 5 oyuncu cezalı duruma düştü. Beş tane de sakatı var. Dün savunma göbeğinde Kilama’ya hayatındaki ilk profesyonel maçına çıkan 2007’li Yiğit Ali eşlik etti. Takımın önemli aksamları Joelson Fernandes, Calvo, Rivas, Görkem, Strandberg, Massanga, Cemali de yoktular. Sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde sahaya çıkan Hatayspor’un şu haliyle Adana Demir’den dahi zayıf olduğunu söyleyebiliriz.

Bu Hatayspor’un tabii ki Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı gerçek bir sınav olduğunu söylemek güç. Jose Mourinho da sanırım rakibin zayıflığını dikkate alarak bu sezon ilk kez bir maça üçlü savunmayla başladı. İlk kez bir resmi maçta 11’de forma giyen Levent Mercan sol stoper oynadı. Kostic’le Samuel kanat bek olarak görev yaptılar. Tadic’se 3-4-1-2’de Dzeko-Nesyri ikilisinin arkasında on numara rolündeydi. Kağıt üzerinde Mourinho’ya yeni bir şeyler denediği için belki bir kredi verilebilir. Ancak dünkü maç çok başarılı bir deneme miydi, o tartışılır elbette.

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DZEKO OYUN KURUCU GiBiYDi

1- Fenerbahçe eğer sezona 3-4- 1-2 ile devam edecekse stoper takviyesi şart. Dün sol stoper oynayan Levent Mercan’ın acemilikleri göze çarptı. Zaten Becao ve Oosterwolde’nin de sakatlıkları uzun.

2- Kanat bek havuzu açısındansa Fenerbahçe’nin yeterince oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Dün solda Kostic etkiliydi. Sağda Samuel vasattı, zaten sonra yerini Mert Müldür’e bıraktı. İlerleyen haftalarda düzeldiğinde Oğuz ve eğer listeye yazılırsa Lincoln Henrique de kanat bek kullanılabilecek isimler.

3- Dün 3-4-1-2 formasyonunda Tadic on numara rolünde görev yaptı. Ancak oyun kurulumuna ondan daha fazla katkı yapan isim Edin Dzeko oldu. Dzeko sürekli derine geldi ve arkadaşlarına pozisyonlar hazırladı. 15’teki ilk golde payı var, EnNesyri biraz daha becerikli olsa dün kendi hanesine 4 gol, Dzeko’ya da 4 asist yazdırabilirdi. Dzeko’ya uygun bir rol bu ikinci santrforluk.

#Fenerbahçe#Hatayspor#Süper Lig
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