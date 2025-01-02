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Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

En fazla zamanı sakatlık numarası yapanlar yüzünden kaybediyoruz

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

Benim meslek hayatım boyunca defalarca yazdığım, rahmetli Hıncal Uluç’un yazılarımı-istatistiklerimi referans göstererek benimle birlikte çok savaştığı hayati bir konu.

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Durumun düzelmesine Hıncal Abi’nin ömrü vefa etmedi. Umarım benim eder. Süper Lig’de bir maç için TV’nin başında 100 dakika oturuyoruz ve bunun 49 dakikası çöp. Hayatımızdan 49 dakika çalınıyor. Takımlarımız yurtiçinde dinlenerek oynadıkları için yurtdışındaki tempoya da zaman zaman ayak uyduramıyor. Ülke futbolunun bence 1 numaralı sorunu bu.

En fazla zamanı sakatlık numarası yapanlar yüzünden kaybediyoruz

Çözüm yolu çok basit

Çözüm önerimi de defalarca yazdım ama dikkate alınmadı. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın bazı meşhur ve cahil yoneticilerinin 30 IQ düzeyindeki tartışmaları daha fazla yer ediyor kamuoyunda. Çünkü yine aynı cahil yöneticilerin finanse ettiği cahil Youtuberlar çıkartıyor tüm patırtı gürültüyü. Çözüm önerim şu: Süper Lig’de bir maçta sakatlanıp yere oturan her oyuncu kenara gönderilecek. Kenara giden de bir sonraki düdüğe kadar oyuna giremeyecek. Bu tüm sakatlık numaralarını ve yerde oturup zaman geçirmeleri yok edecek. Zaten en büyük zamanı orada kaybediyoruz. Bu devrimi hayata geçirsek inanın o 51 dakika oyun süresi 60 düzeyine gelecek ligde.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
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