Eğer İskoçya yoksa parti de yok

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2006 Dünya Kupası sırasında Berlinli bir Türk dönerciden şöyle bir espri duymuştum: Kreuzberg güzel ama çok fazla Alman var! 18 sene sonra Almanya’nın ev sahipliği yaptığı bir turnuvayı yerinden takip ediyorum. Şampiyonanın ilk günü için şunu söyleyebilirim ben de: Münih güzel çünkü çok fazla İskoç var! Almanlar belki ev sahipliğine alışkın olduklarından, belki milli takımlarının son 3 turnuvadaki hayal kırıklıklarından olsa gerek birçok meydanı İskoçlar’a bırakmışlardı dün. Geleneksel kilteleri, renkli görüntüleri ve “No Scotland no party (İskoçya yoksa parti de yok) tezahüratlarıyla gün boyunca Marienplatz’ı, Karlsplatz’ı inlettiler. Ancak akşam saat 9 olduğunda parti hissini yaşayan İskoclar değil, Almanlar oldu sahada. Turnuvanın açılış organizasyonu ışıltılıydı. Ancak ben maç öncesi esas dev ekrana yansıyan Alex Ferguson mesajından etkilendim. Alman futbolcular saha içinde son derece organizeler. İlk 11’inin yedisi (Kimmich Andrich, Kroos, İlkay, Wirtz, Musiala, Havertz) orta saha özellikle Almanlar merkeze hükmettiler stadın içinde Ama sahanın dışındaki Alman otoriteler için aynı şeyi söylemek güç. Allianz Arena’nın dışında küçük bir kaos vardı dün. Aynı kapıdan hem turnuva işçilerini, hem gönüllüleri, hem medyayı almak gibi tuhaf bir yola başvurmuşlar. Yüzlerce görevli-gönüllü ve gazeteci karışımı kapıya birikmiş, 3 tane genç memur onları durdurmaya çalışıyor! Ciddi tartışmalar oldu. İtişmeler, hatta kavgalar.

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BURADA iNGiLiZCE BiLEN YOK MU?

Bir ara derdini bir türlü anlatamayan bir gazetecinin “Burada İngilizce konuşan kimse yok mu” diye isyanı yankılandı kalabalıkta. Görevli genç polis, Almanca cevap verdi: “Burası Almanya. Burada Almanca konuşulur!”

IRKÇILIĞA EN GÜZEL YANIT

Son dönemde Alman devlet televizyonunda yayınlanan bir anket eliyle tetiklenen ırkçı rüzgarın sokakları da bir miktar etkilediği kesin. Ama Alman futbolcular belli ki bu ayrımcı rüzgara yaşam şansı vermek istemiyorlar. Dün sahada gösterdikleri birlik, beraberlik ve tutku net bir yanıttı sanırım o çirkin ve ırkçı ankete.