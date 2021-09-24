Düşük vitesli Frankfurt 11'i

İstanbul’un üç büyüğü, 11 Eylül’den itibaren korkunç bir tempoya girdiler. Son 13 gün içinde dörder maç oynadılar. Önümüzdeki 9 günde üçer tane daha oynayacaklar. Bu 4 maç gününden hasarsız çıkabilen olmadı: Herkes yenildi. Herkes eleştirildi. Herkes acı çekti. Beşiktaş-Fenerbahçe-Galatasaray üçlüsü, 13 günde oynadıkları toplam 12 müsabakanın sadece 4’ünü kazanabildiler. 17 gol attılar, 18 gol yediler. Bolca sakatları var. Yara bere içinde devam ediyorlar yollarına.

13 GÜNDE EN İYİ ALMANYA'DAYDI

Fenerbahçe’nin söz konusu 13 gün içinde en iyi performansı Eintracht deplasmanındaydı. Frankfurt’ta özellikle ilk devrede sezonun en yüksek vitesine çıktılar. Tempo yükseldikçe oyunlarını da yükselttiler. Pereira o yüksek vitesi oynayan bazı oyuncularını Başakşehir’de dinlendirmek istedi.

Olmadı. Sezonun ilk mağlubiyetini aldı orada. O yüzden de dün Kadıköy’de Eintracht Frankfurt 11’ini, yani aslında ideal 11’ini sahaya sürdü. Evet, dün sahada Frankfurt temposu yoktu. Ama özgüven vardı. Frankfurt’ta iyi işleyen o 11, Kadıköy’de de düşük viteste yendi Giresun’u.

MERT ÇOK HEYECANLI

Peki bu Eintracht Frankfurt 11’inin Giresunspor’u da yenmesini sağlayan şey neydi? Neyi farklı yaptılar?

1) Mert Hakan dün kötü bir sarı kart gördü. Bir de penaltı yaptırdı. Ama enteresan bir şekilde Mert sahada olunca Gustavo bir tık daha rahat oynuyor. Eğer Mert heyecanını dizginleyebilirse, dinamik oyununa daha fazla akıl katabilirse Gustavo’nun partneri olmaya güçlü aday.

2) Fenerbahçe’de ikamesi olmayan bir numaralı adam Valencia. Ayakları yere o kadar sağlam basıyor, ikili mücadelelerde o kadar yüzdeli direniyor ki, onun sahadaki varlığı arkasındaki ikiliyi de yükseltiyor. Dikkat edin, Valencia sahadayken Mesut Özil-Rossi gibilerin de performansı artıyor.

3) Ferdi Kadıoğlu çok formda. Zaten yeteneği ve karakteri var. Pereira, Ferdi’nin bu özelliklerinin yanına taktik disiplin ve pozisyon sadakati de ekledi. Ferdi de oynadıkça özgüven kazandı. TFF’nin bence öncelikli işlerinden biri Ferdi’nin milli takım seçimini bir an önce yapmasını sağlamak.