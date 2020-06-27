Dünyanın en güzel filmi

O maç da bir spor müsabakasının üstündedir. Nasıl Michael Jordan ve Michael Schumacher yaptıkları işi, tüm dünyanın merak ettiği bir aktivite haline getirdilerse, bugünkü futbolu Klopp’un katkısı da bu seviyeye çıkmaya aday.

Evinde güzel bir cumartesi akşamı geçirmek isteyen bir çift, ekran karşısına oturduklarında bir Christopher Nolan filmi mi, yoksa bir Liverpool maçı mı izleyeceklerini tartışıyorlarsa bunda Jürgen Klopp’un payı çok büyük. Nasıl Michael Jordan veya Michael Schumacher yaptıkları işi, sporsever kitlenin bir tık dışına çıkarıp tüm dünyanın merak ettiği bir aktivite haline getirdilerse, bugünkü Klopp’un futbola katkısı da bu seviyeye çıkmaya aday. Futbol, son yıllarda aşırı maskülen sınırlarını kıran, içinde bolca tartışma, entrika, mizah ve estetik barındıran bir eğlence aracı oldu bana göre. Bugün Instagram’ın en fazla kazanan ünlüsü bir futbolcu. Oysa çok değil, 10 yıl önce bir futbolcu, dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında bile ilk onda olamazdı. Messi’de bir Maradona efekti var. Ronaldo hem büyük bir futbolcu, hem bir stil ikonu. Neymar bir estetik ve eğlence gurusu. Aynı dönemde Klopp, Pep, Mourinho, Simeone, Zidane gibi olağanüstü karizmatik teknik adamlar bir arada. Üstelik 24 saat eşofmanla gezen, gözlüklü, kilolu tipler değil bunlar. Yakışıklılar, zekiler, mizah duyguları var. Hep söylüyorum, futbol artık sadece basketbolun ya da Formula 1’in rakibi değil. Futbol, bugün müziğin, sinemanın, gece hayatının da rakibi. Çünkü Klopp’un kenarda olduğu bir maçı izlemek için bir çift evde kalmayı tercih ediyor ve cumartesi akşamı bir Nolan filmine gitmeyi erteliyorsa, Klopp artık bir teknik direktörden fazlasıdır. O maç da bir spor müsabakasının üstündedir.

BU MUHTEŞEM TAKIM İÇİN 74 MİLYON POUND HARCANDI

Tabii ki Klopp’u özel kılan şey, sadece uzun boyu, aksanlı İngilizcesi, mizah duygusu ya da bembeyaz dişleri değil. Eğer çok başarılı bir teknik adam olmasaydı, bunların hiçbirini fark etmeyecektik bile! Klopp, perşembe gecesi Premier Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan eden Liverpool’u adım adım, santim santim inşa etti adeta. Elinde Messi, Ronaldo, Mbappe gibi süper yıldızlar yok. Transferde de onlara yönelmedi zaten. 4 yılda Liverpool kasasından sadece 74 milyon pound kullanarak bu muhteşem takımı yarattı. Sanırım bu süreçte Pep’ten en önemli farkı, seçici değil geliştirici yönünün ön plana çıkması oldu. Bugün kadronun önemli parçalarından Fabinho Real Madrid’de, Salah Chelsea’de bu patlamayı yapamamışlardı. Robertson’ı 9, Wijnaldum’u 27, Oxlade’i 38 ve Mane’yi 41 milyona Premier Lig’in içinden transfer etti. Trent’i altyapıdan devşirdi, Matip’i Bundesliga’dan bedelsiz transfer etti. Bir Coutinho parasına getirdiği Alisson ve Van Dijk de birçok otoriteye göre mevkilerinde dünyanın en iyileri.

GÜZEL ŞEYLER BİR ANDA OLMAZ

Klopp'un bu yılki başarısının futbola bir başka önemli katkısı da, ‘teknik adam istikrarı’nın değerli bir şey olduğunu hatırlatması. Futbolda bir teknik adamla 10 yıl çalışmanın Ferguson ve Wenger gömülen bir efsane olduğunu ’le beraber tarihe sanmaya başlamıştı yeni nesil. Bu sezonu şampiyon bitiren Bayern, şampiyonluk kovalayan Juventus, Barcelona, Real Madrid’in hepsinin antrenörleri maksimum 1 yıllık. Klopp 4 yılda inşası, ’un bu Liverpool’u Trent’te, Robertson’da, Firmino’da yaşanan olağanüstü gelişim, güzel şeylerin bir anda olmayacağının da kanıtı.

2020'LER LIVERPOOL VE CITY'NİN YILLARI

Klopp, karizmatik bir lider ve sabırlı bir kadro mimarı olduğu kadar, önemli de bir taktisyen. Takımın en iyi savunmacılarından birinin santrfor Firmino, en iyi hücumcularından ikisinin de bekler Trent ve Robertson olması ilham verici. Sanırım bu takım, ‘hücum savunmada, savunma hücumda başlar’ mottosunun ete kemiğe bürünmüş hali. Yine top kendilerindeyken 4-3-3 gibi gözüken dizilişin, top rakipteyken karo orta sahalı 4-4-2’ye dönüşü de önemli. Santrfor Firmino’nun orta üçlüye eklemlenip orayı karo orta sahaya çevirmesi, Mane-Salah’ın çift santrfor gibi stoperlere baskı yapmaları kritik. Tabii ki tüm bu taktiksel mimariyi tek başına yaratmıyor Klopp. Çok etkileyici de bir ekibi var ve futbolun ‘antrenmanlarda kurgulanan, maçlarda sahnelenen bir şey’ olduğunu her hafta içi tekrar öğretiyorlar oyuncularına. İdmanlarda tüm takım rakip yarı sahada değilse golleri geçersiz saymaları, beşe ikiyi etrafı camla kaplı alanda oynamaları, kaybettikleri yerde geri kazanma odaklı antrenmanları hep dâhi bir ekibin ürünü. Futbolda 2010’lu yıllar İspanyollar’ın, tiki taka’nın, Barcelona’nın-Real Madrid’in yıllarıydı. 2020’li yıllar da İngilizler’in, karşı presin, yoğunluğun, Liverpool ve Manchester City’nin yılları olmaya aday. Bunda da Klopp’un adaya gelişinin payı büyük şüphesiz.