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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Dört puanın yetmediği turnuva

#2022 Dünya Kupası#Uğur Meleke#Dunyakupasi

Sadece Avrupa'nın değil, Asya ve Afrika'nın da kupası oldu bu.

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1 Aralık gecesi 23:30 sularında Kosta Rika ve Japonya’nın, Almanya ve İspanya önünde 2-1’lik skorlarla önde oldukları o üç dakika, turnuvanın en güzel anlarıydı bence. Kosta Rika galibiyeti koruyamayınca 1 Aralık’ı, kupanın modern zamanlarının en fantastik gecesi olarak kayda geçiremedik. Ancak şu ana kadar tamamlanan 48 maç itibariyle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Sadece Avrupa’nın değil, Afrika’nın ve Asya’nın da kupası oldu bu. Asya yolundan turnuvaya gelen Avustralya, Japonya ve Kore’nin yazdıkları peri masalı, Afrikalılar’ın tarihte ikinci kez iki takımla birden tur bileti almaları Katar 2022’nin unutulmazlar arasına girme ihtimalini artırdı. Turnuvanın süperleri arasına kupanın en dinamik takımı Amerika’yı da ekleyebiliriz gönül rahatlığıyla.

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EN iYi OYUNCU SZCZESNY

Bu şampiyonanın ne kadar rekabetçi olduğunu şu iki veri de kanıtlıyor: 1994’ten beri ilk kez hiçbir takım gruplarda tulum çıkaramadı. Ve tarihte ilk kez tam 7 ekip birden (Ekvador, Meksika, Tunus, Almanya, Belçika, Kamerun ve Uruguay) 4 puan aldıkları halde terfi edemediler. Szczesny şu ana kadar bence turnuvanın en iyi oyuncusu. Messi’nin kaçırdığı çok konuşulsa da aslında Szczesny’nin kurtardığı diğer penaltı daha spektakülerdi: Araplar Feras’la atışı kullanacak gibi yapıp kafa karıştırmaya çalıştılar ama Szczesny’nin konsantrasyonu çok üst seviyede bu turnuvada.

Dört puanın yetmediği turnuva

EN iYi HOCA MORiYASU

Turnuvanın en iyi hocası, Almanya ve İspanya’yı değişikliklerle yıkan Moriyasu. En iyi savunma performansı Saiss önderliğindeki Fas’tan. En iyi orta saha performansı McKennie-Adams-Musah’lı atletik Amerika merkezinden. Her üç maçta da ilk golü atarak dengeyi bozan Gakpo turnuvanın en iyi çıkışına imza atarken, sadece altı ay önce bir ikinci lig oyuncusu olan Füllkrug şampiyonanın en iyi 12’nci adamı unvanının sahibi. Gavi de yaşının çok üstündeki performansıyla en iyi genç oyuncu ödülünün favorisi.

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Dört puanın yetmediği turnuva

#2022 Dünya Kupası#Uğur Meleke#Dunyakupasi
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