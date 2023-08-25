Dokuzuncu basamak için umutlandık

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Zimbru önünde Serdar-Djiku ve Serdar-Peres, ilk Maribor maçında Becao-Peres, Gaziantep’e Becao-Djiku, Maribor rövanşında Samet-Peres, Samsun’da Serdar-Djiku... Dün de sakatlar Samet ve Serdar dışında Becao’nun da ufak bir problemi olunca göbekte bu kez Djiku-Oosterwolde başladılar. Ki bu ikilinin hem hiç birlikte oynama melekesinin olmaması, hem de Oosterwolde’nin attığı fantastik gole rağmen biraz dağınık ve tedirgin oynaması bence etkiledi Fenerbahçe’yi.

11'E 11'KEN TWENTE TEHDİTKARDI

İlk devrede 11’e 11 oynanan bölümde Twenteliler Fenerbahçe stoperleri arasına attıkları her topta tehditkârdılar. İlk devre şut istatistiği 6’ya 7’yi, tabela da 1-1’i gösteriyordu zaten. Ancak maçın birinci dakikasından itibaren çok sert oynayan Hollanda takımı, 42’de doğru bir kırmızı kartla 10 kişi kalınca Kadıköy’de başka bir müsabaka başladı elbette.

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İsmail Kartal devrede işlevsiz sağ çizgisini tümden yeniledi. Özellikle ilk 45’te sahada olan Ryan Kent’in tek yönlülüğü Fenerbahçe ofansif opsiyonlarını kısıtlıyordu. Kent’e pas ceza yayına yakın bölgede gelse bile, topla birlikte dışa çıkıyor! Ve geniş alanda yapacağı o tek tip çalımını arıyor sürekli. Kent belli maçlarda, belli rakiplere karşı fonksiyonel olabilir ama sağda Cengiz ve İrfan’ın ardında üçüncü opsiyon şu anda.

İSMAİL KARTAL'IN HAMLELERİ MEYVELERİNİ VERDİ

İsmail Kartal’ın devrede yaptığı doğru müdahaleler sadece 18 dakikada meyvesini verdi: Önce sağdan Osayi-İrfan verkaçıyla Szymanski attı golü. Ardından soldan Ferdi’nin asistiyle İrfan Can’ın golü geldi.

Çalışılmış aksiyonlar, iki kanatta benzer verkaçlar ve peş peşe goller. İkinci yarının ilk 18 dakikasında maçta atılan 6 şutun tamamının Fenerbahçe’den gelmesi tesadüf değildi: Doğru oyun. Doğru baskı. Çalışılmış hücumlar ve goller.

4 TAKIMIMIZA DA TEŞEKKÜRLER

9. basamaktaki İskoçya temsilcilerinden Hibernian 5 gol yedi. Aberdeen ve Rangers da 2-2’lik beraberlikler aldılar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un hepsine teşekkürler. Dokuzuncu basamak için umutluyuz artık.

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