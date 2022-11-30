Dokuz Afrikalı’yla Kuzey Amerika 2026’ya doğru

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Balon D’or 2022’de ilk 5 sırayı alan üç oyuncu Dünya Kupası’nda yok. Salah’ın ülkesi Mısır kupaya bilet alamazken, Benzema ve Mane sağlık sorunları sebebiyle Katar’a gelemediler. Oysa Balon D’or’da ilk beşe girebilecek iki temsilcisi olan Afrika kıtası, bu turnuva için fazlasıyla umutluydu. Eto’o, bu umutlu havayı abartıp Kamerun ve Fas’ın final oynayabileceklerini iddia etmişti hatta.

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Eto’o belki çok fazla iyimserdi, ama Afrika kıtasının hiç de fena olmayan bir turnuva geçirdiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Senegal üç maçta da iyi oynayarak son 16 biletini koydu bile cebine. Eto’o’nun favorilerinden Fas henüz kalesinde gol görmedi. Üstelik onlar da Belçika’yı devirerek son 16 için çok avantajlı konuma geçtiler. Kore’yi yenen Gana’ya da son maçta Uruguay karşısında 1 puanın yeterli olma ihtimali çok yüksek. 1’er puanlı Kamerun ve Tunus’un işleri kolay değil. Ancak Afrika’nın 3 temsilciyle dahi son 16’ya kalması, kıtanın Dünya Kupası’nda tarih yazması demek. Zira 92 yıllık kupa tarihinde son 16’da üç Afrikalı’nın olduğu tek bir turnuva yok. Son 16’da iki Afrikalı’yı da sadece 2014’te izlemiştik.

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SENEGAL HAK EDEREK ÇIKTI

Dün saat 18 sularında futbol kamuoyunun büyük bir bölümü, sadece 1 puana ihtiyacı olan Ekvador’un turu geçeceğine inanıyordu. İngiliz medyası gündüz saatlerinde ikinci turdaki muhtemel rakipleri Ekvador’u değerlendiriyorlardı hatta! Ancak Senegalliler Dünya’nın geri kalanından farklı düşünüyorlardı. Championship’in iki yıldızı Sarr ve Iliman Ndiaye, Khalifa International Stadı’nda çok büyük zorluklar çıkardılar Ekvador savunmasına. Ve hak ederek aldılar tur biletini.

Afrika’nın Dünya Kupası’ndaki bilet sayısı halen beş. Ancak 2026’da katılımcı sayısı 48’e çıktığında en az 9 Afrikalı izleyeceğiz Amerika’da. Afrika futbolunun yükselişini göz önüne aldığınızda Amerika’26 için heyecanlanmamak elde değil.