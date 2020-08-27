Dizleri titremeyen bir takım yapmak istiyorlar

2019-20 sezonunu Fenerbahçe yüzde 58,5 ile ligin en fazla topla oynayan ekibi olarak tamamladı. Topla da boşuna oynamadılar, 34 maçta 437 şutla bu alanda da açık ara liderler. Şampiyon Başakşehir 403, ligin en golcüsü Trabzon 358 şutla ikinci sırada bitirdiler sezonu. Fenerbahçe’yse yedinci olabildi ancak! Ve enteresandır sezon bittiğinde hemen hemen hepimizin hissettiği şey, Fenerbahçe’nin bu sıralamayı hak ettiği idi.

TEK SEZONLUK PLANLAMA

Çünkü Fenerbahçe’nin sorunu topla oynama, pas, şut gibi somut veriler değil, sahada var olan bir garip hava idi: Gol yenildiğinde çöken toplam özgüven. Sorumluluk almaktan kaçan oyuncular. Dizlerinin titrediğini hissettiğiniz bazı futbolcular... Sanırım bu yüzden Fenerbahçe yönetimi, dizleri titremeyecek adamlara yöneldiler bu transfer sezonunda. Bir maçta on üzerinden 9, diğerinde 2’lik oynayacaklara değil. Her maç belli bir standardın altına düşmeyen, özgüveni yüksek, deneyimli adamlara. Sosa, Caner, Gökhan ve novak’ı birleştiren duygu bu. Özgüven. Ancak şunu da söylemek lazım: Bu transfer politikası yine uzun vadeli bir planlama değil. Yine tek sezonluk, yine sadece o tek şampiyonluğu almaya yönelik...

GEÇEN YILKİ TABLO SONRASI SAVUNMA HAMLESİ DOĞAL

Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaptığı transferleri üç bölüme ayırıp incelemek gerek: Savunmaya yapılan Caner, Gökhan, novak ve Lemos takviyeleri, geçen sezonun ağır faturasının doğal sonucu. Fenerbahçe, 2019-2020’de 34 maçın sadece 5’inde kalesini gole kapayabilmiş. Ve bu alanda lig sonuncusu. Ayrıca sarı-lacivertliler geçen sezon korner+frikik+taçlardan tam 14 gol gördü kalesinde. Bu sayı Başakşehir’de 3, Beşiktaş’taysa 5’miş.

LEMOS SERT VE GÖZÜPEK

Geçen sezonun önemli bir kısmında beklerde dirar, deniz, hasan, Ozan gibi tercihler yapmak zorunda kalan bir takımın bu yıl üç bek birden transfer etmesi bence doğal. Stoper Lemos da belki kariyerinin zirvesinde değil. 2016’da onu La Liga’ya taşıyan potansiyeline sonraki 4 yılda erişemedi. Ancak geçen sezon İspanya 2. Ligi’nde düzenli oynamış, bir buçuk yıl önce de Uruguay Milli Takımı’na gitmiş 24 yaşında bir stoper bu. Sert, gözüpek. Fenerbahçe’nin geçen sezonki savunma performansı dikkate alındığında ellerinde Lemos’tan çok iyi 3 stoper olduğunu söyleyemeyiz bence.

ORTADAKİ EN BÜYÜK PROBLEM ÇÜRÜKLERİ AYIKLAMAK

Fenerbahçe'nin orta saha takviyeleri, yani Sosa ve Mert hakan’a gelince... Fenerbahçe’nin geçen sezon merkez orta sahada oynatacak tam 9 adamı vardı: Jailson, Gustavo, Tolga, Tolgay, alper, emre, Ozan, Ekici ve Zajc... Ancak Gustavo, Ozan ve 30 dakikalık emre dışında bunların hiçbirinden istediği verimi alamadı. Kadroda birbirine benzeyen çok fazla oyuncu var ve hepsi “maç içi ya da sezon içi devamlılık” sorunlular. Bazen öyle bir 15 dakika oynuyorlar ki, tüm sezon sizi uçuracaklarını sanıyorsunuz. Ama sonra peş peşe 3 maçta öyle sıradanlaşıyorlar ki, büyük takımda forma giydiklerine inanamıyorsunuz! erol bulut’un bu sezon orta sahada halletmesi gereken en önemli problem, çürükleri ayıklamak. Bu kalabalığı ve gri ortamı temizlemek. Sosa ve Mert hakan sanırım ısrar edilecek oyuncular.

THIAM AKILCI BİR TRANSFER

Fenerbahçe'nin geçen yıl yüzde 58 topla oynayıp, 437 şut çekip, sadece 58 gol atmasının sebebi, Muriqi dışında iki haneli skor üretecek oyuncu bulamamasıydı. Bu anlamda Thiam akılcı bir transfer gibi görünüyor, zira Fuat çapa onu sezonun son iki ayında çizgide kullanmış ve çok iyi verim almıştı. Thiam’ın santrfor koita ile yakaladığı uyumu Muriqi’le de yakalayacağı düşünülebilir. Ancak F.Bahçe’nin halen kenar rotasyonuna bir oyuncu daha katması gerek.