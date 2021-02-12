Direkt seri penaltılara geçilmeli

O biletin de Türkiye Kupası’ndan verilmesi... Belli ki bu bilet için büyük takımlar çok istekli değillerdi; yarı finalde Alanya, Antalya ve Başakşehir’in yanına Beşiktaş’ın da ancak penaltılar sonucu eklemlenebilmesi biraz da tutku barometresiyle ilgili. Ancak Avrupa Ligi ödülünün de etkisiyle, Türkiye Kupası’nın her geçen sene daha izlenilir hale geldiğini düşünenlerdenim. Önce dünyada eşi benzeri olmayan grup uygulaması garabetinden kurtulduk. Sonra da (pandemi sebepli olsa da) tek maçlı eliminasyon heyecanı geldi turnuvaya. Keşke TFF, bu tek maçlı eliminasyon düzenini kalıcı hale getirse...

Bir de şu herkese ekstra yük olan 30 dakikalık uzatma uygulamasından da vazgeçmek gerek sanki. Bu ekstra 30 dakika, hem yorgun futbolcuların, hem de sakatlık endişesi yaşayan teknik adamlarının kabusu. Oysa normal süre berabere bittiğinde direkt penaltı atışlarına geçilse sanki kupanın heyecanı bir kademe daha artacak.

KONYASPOR BU KEZ FARKLIYDI

Dün İlhan Palut’un yönettiği Konyaspor, İsmail Kartal’ın son günlerindeki o tutukluğu üzerinden atmıştı sanki. Belki Skubic-Guilherme çok çıkmadılar ama göbekte önce Hadziahmetovic, sonra Diomande, sağda Shengelia ve en uçta Cikalleshi’nin çabalarıyla daha inançlı bir Konyaspor vardı sahada. Beşiktaş’sa Montero sahadayken geriden daha iyi oyun kuruyor, Welinton oynarken de havada daha güvenli. Maçın normal süresindeki iki golün de temelinde bu gerekçeler vardı zaten.

CENK FİZİKSEL OLARAK GERİDE

Dün herkesin ne vereceğini merakla beklediği Cenk istekliydi. Bir tane de etkili kafası var. Ama fiziksel olarak geride gibi. Özgüven depolamaya ihtiyacı olan Cenk’in yanı sıra Nkoudou-Hasic-Oğuzhan gibi günlük performans beklenen isimler çıkıp Aboubakar-Ghezzal gibi esas yük taşıyıcılar girince oyunu daha fazla rakip yarı alana yığdı Beşiktaş. Ancak zaman zaman Abdülkerim-Ahmet ikilisi, zaman zaman da şanssızlık engel oldu siyah beyazlılara. Ancak değişiklikler sonrası artan oyuncu kalitesi, penaltılarda da farkı yaratan faktördü bence. Beşiktaş, sezonun son 3 ayına iki cephede de şampiyonluk hedefleyen tek takım olarak giriyor böylece.