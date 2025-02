Derbinin kader adamları Mario Lemina ve Edin Dzeko olur!

Haberin Devamı

ŞIMARIK YÖNETiCiLERi GÖRMEZDEN GELMELiLER

Her iki kulübün bazı şımarık yöneticileri ve TFF’nin bütün işbilmezlikleri ve liyakatsizliklerine rağmen sporcuların sahaya çıkıp onurlu bir mücadele vereceklerini düşünüyorum. Sahada Edin Dzeko’su, Victor Osimhen’i, Dries Mertens’i, Dusan Tadic’i, Nesyri’si, Davinson’u çok seçkin bir futbolcu grubu olacak. Umarım bu seçkin sporcular, yöneticilerinin çocukça tavırlarını görmezden gelerek, CV’lerine yakışır şekilde tempolu, az faullü, kesintisiz, aldatmasız, tertemiz bir maç izletirler bize. Temennim bu.

GALATASARAY’DA FiZiKSEL DÜŞÜŞ VAR

Galatasaray’ın zayıf yönü son dönemdeki fiziksel düşüş. Geçen sezon Manchester United-Bayern Münih, bu sezon Tottenham maçlarındaki fiziksel seviye artık yok. Galatasaray’ın güçlü yönleri Okan Buruk’un derbi karnesi. Rize maçı ikinci yarısında sağ kanatta Frankowski’nin yarattığı ekstralar. Ve Lemina’lı orta sahanın daha dengeli gözükmesi.

DZEKO FENERBAHÇE’NiN OYUN KOMUTANI

Fenerbahçe’nin derbide zayıf karnı belki zaman zaman orta sahada üçe iki kalmaları olabilir. Zira Galatasaray derbiye Torreira-Sara-Lemina üçlüsüyle çıkarsa, Mourinho’nun Fred-Szymanski ikilisine sürekli bir destek timi çözümü üretmesi gerek. Fenerbahçe’nin en büyük avantajıysa Dzeko. Müthiş bir grafiği var. Takımın hem en iyi orta sahası, hem en iyi forveti. Fenerbahçe’nin bağlantı operatörü. Oyun komutanı.

BURUK ÜÇLÜ RÜZGÂRINDAN ETKiLENMiŞ GiBi

Futbolda maçları dizilişler değil, sporcular kazanıyor. En iyi diziliş, oyuncu kadronuza en uygun diziliştir. Fenerbahçe 13 maçtır 3-4-1-2’yi bir elbise gibi giydi üzerine. Ve bir devamlılık sağladı. Okan Buruk’sa, kendisine tüm saygımla, menajerlik oyunu ürünü çoluk çocuk YouTuberların “üçlü de oynanır, beşli de oynanır, on beşli de oynanır” rüzgârından etkilenmiş gibi. Galatasaray’ın mevcut oyuncu kadrosuna uymadı üçlü elbisesi.

EVET, YABANCI AMA HANGi YABANCI?

Esnasında bu konudan feci halde sıkıldım ama yabancı hakem gündemine ilk start verildiği günden beri savunduğum genel perspektifi tekrar edeceğim: Yabancı ama hangi yabancı? Eğer 5 büyük ligden elit kategori hakem getirirseniz elbette katkısı olur. Genç Türk hakemlerini de geliştirir. Ancak orta sınıf Danimarkalısı, Hırvat’ı, Polonyalısı’nın bir katkısı olmaz turnuvaya. Adamın kendi liginde “yarı otomatik ofsayt sistemi” yok. Buraya getiriyorsunuz, ofsayt sisteminin başına oturtuyorsunuz bu adamı.

GÜNAY VE iRFAN CAN OYNAMAYI HAK EDiYOR

Dominik Livakovic’in solundan yediği gollere birkaç kez dikkat çektim. Lucas Torreira’nın, Soner Aydoğdu’nun, İnaki Williams’ın gollerini hatırlayın. Bence İrfan Can Eğribayat gayet iyi gidiyor şu an. Fernando Muslera ise her güzel şeyin bir gün bitmeye mahkum olması gibi müthiş ışıltılı kariyerinin sonuna çok yaklaşmış görünüyor. AZ Alkmaar maçındaki formuyla kaleyi hak eden Günay Güvenç.

SADECE FUTBOL KONUŞTUĞUMUZ BiR DERBi

Yirmi yıllık meslek hayatım boyunca bu tahminlerden kaçındım. İspanya’da da, İtalya’da da, Portekiz’de de, Türkiye’de de derbi maçların havası farklıdır. Bu akşam için umudum sadece futbol konuştuğumuz şahane bir derbi mücadelesi olması.

iKi HOCA FARKLI KATEGORiLERDE ÇOK DENEYiMLi

İkisinin deneyim setleri farklı. Okan Buruk bu lige, Mourinho da farklı turnuvalarda derbi atmosferlerine çok alışkın. Mou’nun Porto-Benfica, Wenger-Ferguson-Mourinho, Real-Barcelona, İnter-Milan, Tottenham-Arsenal gibi çok güçlü deneyimleri var. Okan Buruk’un da gerek futbolculuğu, gerekse teknik adamlığında onlarca derbi tecrübesi.

OSiMHEN SPRiNTER, EN-NESYRi iYi SON VURUŞÇU

Çok farklı iki santrfor. Victor Osimhen kısa mesafe, uzun mesafe sprinter. Youssef En-Nesyri yerde-havada iyi son vuruşçu. Osimhen çocuk gibi tutkulu, her topun peşinde. Nesyri’nin arkasında Edin Dzeko gibi müthiş bir besleyici var. Bence ikisinin toplamı süper bir santrfor olurdu!

LEMiNA, FRANKOWSKi, DZEKO VE YUSUF AKÇiÇEK

Galatasaray için derbinin iki kader adamının Lemina ve Frankowski olabileceğini düşünüyorum. Buruk kesinlikle iyi bildiği 4-2- 3-1’le başlamalı derbiye. Orta sahada Lemina’yı kullanmalı. Rize maçı son bölümünde Frankowski-Barış ikilisi etkililerdi. Fenerbahçe için derbinin kader adamları Dzeko ve Yusuf Akçiçek olabilir. Bence son dönemin en gözde genci Yusuf başlamalı sol stoperde. Dzeko da zaten Fenerbahçe’nin kalbi, beyni, her şeyi. Onun bağlantı oyunu, Fenerbahçe’nin en büyük silahı.

