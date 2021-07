Değiştiyse, dönüştüyse başarı şansı var

E URO’96’ya giderken Ukrayna ve Çekya ile hazırlık maçı yapmışız. 2008’e giderken Uruguay-Slovakya, 2016’ya giderken de İngiltere, Avusturya ve İsveç’le oynamışız turnuvaya hazırlanmak için.

Bu kez tercihimiz nedense zayıf bir üçlü oldu. Dünkü rakibimiz Moldova, FIFA sıralamasında Faroe Adaları ve Lüksemburg’un gerisinde... Doğal olarak gücümüzü tam anlamıyla test ettiğimizi söyleyemeyiz bu rakiplere karşı.

DAHA TATMİN EDİCİ OYNADIK

Ancak yine de dünkü maç, bir tık daha tatmin ediciydi. Zira 30 kişiyi 26’ya düşürmek için oynadığımız, daha doğrusu oynar gibi yaptığımız Azerbaycan ve Gine maçlarının aksine dün ideal 11’imizle sahadaydık. Dünkü ilk 11, büyük bir ihtimalle 11 Haziran’da Roma’da sahaya çıkacak 11’imiz. 45 dakika boyunca turnuvadaki A planımız sahadaydı. Hareketliydik, canlıydık ama rakibin sertliğinin etkisiyle az pozisyonlu bir ilk yarı oldu Paderborn’da.

B PLANI DA UMUT VERDİ

46. dakikada B planımıza döndük bu kez. Ozan Tufan çıktı, Cengiz Ünder sağa, Yusuf Yazıcı sola geçtiler. Kenan Karaman, Burak Yılmaz’ın yanında ikinci santrfor rolü aldı. 45-68 arası Hakan Çalhanoğlu’nun da sahneye çıkmasıyla rakibin dengesini bozduk, iki gol attık, biri sayılmadı. Ama bu B planımız umut verdi doğrusu. 68’den sonraysa her iki takımın bol oyuncu değişikliğiyle taktik disiplin kayboldu sahada zaten.

CENGİZ 12. ADAM GİBİ

Paderbordn’da A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, üç farklı stoper tandemi denedi. Hepsi iyilerdi, kaleci Uğurcan Çakır da aynı şekilde. Okay Yokuşlu formda, yine pas arası canavarı gibiydi dün. Hakan Çalhanoğlu merkeze geçince fark yarattı. Cengiz Ünder ise üç hazırlık maçımızın ortak yıldızı. Şu anda takımın 12. adamı gibi. Her an 11’de de bulabilir kendini.

<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJoTjBPU1dRRiIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>