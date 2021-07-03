Değiştiyse, dönüştüyse başarı şansı var

Sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Steven Caulker kulüp tarihinde iz bırakabilecek yetenekte bir isim.

19 yaşında olimpiyat takımında oynamış. 20 yaşında İngiliz milli olmuş, ilk ulusal maçında gol atmış. Jürgen Klopp’un Liverpool’a transfer ettiği ilk oyuncu. Caulker eğer Fenerbahçe’de Attila Szalai ile ideal savunma ikilisini oluşturacaksa; liderlik ve soğukkanlılığıyla da önemli katkı yapacaktır. Zira bu tarz ikililerde stoperlerden birinin yönetmen-lider, diğerinin cüretkar-maceracı olması ciddi şekilde avantaja dönüşebilir.

Steven Caulker, özellikle İngiliz medyası tarafından her sene en az bir kez manşete taşınan olağanüstü bir hikâyenin kahramanı. 15 yaşında keşfedilen, basamakları ikişer üçer tırmanarak 20’lerinin başında Tottenham ve İngiltere formasını sırtına geçiren özel bir yetenek. Ancak Caulker’ın kendi deyimiyle ‘özel yetenek, aynı zamanda büyük bir beladır’...

DEDESiNi KAYBEDiNCE MANEVi BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Ve genç yaşlarında o bela ile baş edemeyen, çok sevdiği dedesini kaybettiği için de manevi boşluğa düşen Steven, kendini alkol ve kumar bataklığında buluyor bir anda. Gündüz futbolculuk, gece kumarbazlıkla geçen birkaç sene elinde avucunda ne varsa kaybettiriyor, mafyaya bile borçlandırıyor genç adamı. Kulübündeki formasını, milli takımı, fiziksel seviyesini, parasını, arkadaşlarını ve hatta ailesini de kaybediyor bu süreçte.

ALANYASPOR’DA YENiDEN DOĞUŞ

Caulker’ı uçuruma sürükleyen bu hikâye, dedesinin kaybıyla başlamıştı. Onu uçurumdan çıkaran da yine dedesinin yolunu izlemesi oluyor. 2016 yazında dedesinin kökenlerinin peşine düşüyor, tüm arkadaşları tropik tatiller yaparken, o Batı Afrika’nın en fakir ülkelerinden birinin, Sierra Leone’nin yolunu tutuyor.

SiERRA LEONE’DE KÖKLERiNi ARAMAYA GiTTi, KENDiNi BULDU

11 yıl süren iç savaşın ve son iki senelerini mahveden Ebola’nın izlerini silmeye çalışan Sierra Leone’de su kuyuları açıyor, evsizlere ev, babasızlara baba olmaya çalışıyor. Hayatı da orada değişiyor zaten. Birkaç yıl süren rehabilitasyon süreci sonrası Alanya’da yeniden doğuşuna şahit oluyoruz Caulker’ın... Londra doğumlu, henüz 29 yaşında olan 1,91’lik bu dev İngiliz milli stoperin hayatında bir kilometretaşı oluyor Alanya.