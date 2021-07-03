Değiştiyse, dönüştüyse başarı şansı var

19 yaşında olimpiyat takımında oynamış. 20 yaşında İngiliz milli olmuş, ilk ulusal maçında gol atmış. Jürgen Klopp’un Liverpool’a transfer ettiği ilk oyuncu. Caulker eğer Fenerbahçe’de Attila Szalai ile ideal savunma ikilisini oluşturacaksa; liderlik ve soğukkanlılığıyla da önemli katkı yapacaktır. Zira bu tarz ikililerde stoperlerden birinin yönetmen-lider, diğerinin cüretkar-maceracı olması ciddi şekilde avantaja dönüşebilir.
Steven Caulker, özellikle İngiliz medyası tarafından her sene en az bir kez manşete taşınan olağanüstü bir hikâyenin kahramanı. 15 yaşında keşfedilen, basamakları ikişer üçer tırmanarak 20’lerinin başında Tottenham ve İngiltere formasını sırtına geçiren özel bir yetenek. Ancak Caulker’ın kendi deyimiyle ‘özel yetenek, aynı zamanda büyük bir beladır’...
DEDESiNi KAYBEDiNCE MANEVi BOŞLUĞA DÜŞTÜ
Ve genç yaşlarında o bela ile baş edemeyen, çok sevdiği dedesini kaybettiği için de manevi boşluğa düşen Steven, kendini alkol ve kumar bataklığında buluyor bir anda. Gündüz futbolculuk, gece kumarbazlıkla geçen birkaç sene elinde avucunda ne varsa kaybettiriyor, mafyaya bile borçlandırıyor genç adamı. Kulübündeki formasını, milli takımı, fiziksel seviyesini, parasını, arkadaşlarını ve hatta ailesini de kaybediyor bu süreçte.
ALANYASPOR’DA YENiDEN DOĞUŞ
Caulker’ı uçuruma sürükleyen bu hikâye, dedesinin kaybıyla başlamıştı. Onu uçurumdan çıkaran da yine dedesinin yolunu izlemesi oluyor. 2016 yazında dedesinin kökenlerinin peşine düşüyor, tüm arkadaşları tropik tatiller yaparken, o Batı Afrika’nın en fakir ülkelerinden birinin, Sierra Leone’nin yolunu tutuyor.
SiERRA LEONE’DE KÖKLERiNi ARAMAYA GiTTi, KENDiNi BULDU
11 yıl süren iç savaşın ve son iki senelerini mahveden Ebola’nın izlerini silmeye çalışan Sierra Leone’de su kuyuları açıyor, evsizlere ev, babasızlara baba olmaya çalışıyor. Hayatı da orada değişiyor zaten. Birkaç yıl süren rehabilitasyon süreci sonrası Alanya’da yeniden doğuşuna şahit oluyoruz Caulker’ın... Londra doğumlu, henüz 29 yaşında olan 1,91’lik bu dev İngiliz milli stoperin hayatında bir kilometretaşı oluyor Alanya.
Onlar ezeli rakipleri olarak Almanlar’ı görüyorlar, 1990, 1996 ve 2010’daki kayıpları birer travma olarak kabul ediyorlar. O yüzden dün Wembley’de oynanan maç onlar için bir çeyrek final biletinden fazlasıydı, bir özgürlük biletiydi bu. 55 yıllık bir travmadan çıkış biletiydi dünkü iki gol.
LÖW TUTUCU OYUNU BIRAKMADI
EURO’96’daki o meşhur kaybın başrolü southgate de sanki bu tarihi baskıdan etkilenmiş gibiydi. Dörtlü savunmadan beşli defansa döndü, ilk 11’de tam yedi savunmacıya yer verdi Wembley’de. Ancak bu tercihin Almanlar’ın yetenekli kanat bekleri Kimmich ve Gosens’i durdurduğunu kabul etmemiz gerek. Dün Almanya’nın iki kanadı orta saha orijinliyken, İngilizler’in iki kanadı savunma orijinli görünüyordu ama ikinci yarıda oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirdi İngilizler. Löw tutucu oyundan vazgeçmeyip İngilizler’i cesaretlendirince, iki bek Shaw ve Trippier daha fazla bindirmeye başladılar ikinci yarıda. İki gol de Shaw bindirmeleri sonucu geldi zaten.
‘ONLAR GERGiN ÇIKIYORDU’
Almanlar’ın efsanevi forveti Klinsmann, 90’larda İngilizler’e karşı rahatlıklarını şöyle açıklamış maç öncesinde: “Onlar sahaya son derece gergin çıkarken, ben malzemeciyle espresso içiyordum o dakikalarda”. Dün zafer kahvesini içmeyi İngilizler hak etti kesinlikle. Özellikle de 22 Haziran’da oynanan maçta Çekya’yı yenip Almanya’yla eşleşme cesaretini gösterdikleri için bu espresso İngilizler’in hakkı.
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Fenerbahçe'deki finansal detaylara bütünüyle hakim olmamız mümkün değil. Aziz Yıldırım çok uzun konuştu, Ali Koç da yanıt verir, kamuoyu olarak biz de daha iyi anlarız olanı biteni
BASKETBOL TEKLİFİ ENTERESAN
Ancak Yıldırım’ın basketbol şubesi teklifi enteresan. Bence birlikte oturup bunu değerlendirmeliler. Antrenör olarak Emre Belözoğlu’yla devam edilebilirdi fikrine de katılıyorum. Ayrıca İrfan Can için, Mesut Özil için büyük bütçe ayırıyorsanız teknik direktör için de ayırmalısınız
EN YÜKSEK MAAŞI ANTRENÖR ALMALI
Zamanında Aziz Yıldırım da aynı hataları yaptı, çok iyi kadrolara düşük profilli teknik adamlar getirdi. Sanırım şu anda Ali Koç da aynı hataya düşüyor. Bence bir takımda en yüksek maaşı antrenör alabilmeli. Çünkü esas kader belirleyici kişi teknik direktör.
Danimarka turnuvanın ilk maçında bir şok yaşadı. İkinci maçta üçlü savunmaya döndü, önde bastı, Belçika’ya bir devre kâbus yaşattı. İskoçya, Çekya maçında tanınmaz haldeydi; hoca ikinci müsabakada 20 yaşındaki Gilmour’u Wembley’e çıkarttı, parmak ısırttı. Makedonya ikinci santrfor Trajkovski’yi soktu, Ukrayna maçını 2-0’dan çevirmeye yaklaştı. İsviçre, İtalya önünde 45 dakika geriden çıkamadı; sonra Rodriguez’i üçlü savunmanın içine sokarak oyunu dönüştürdü. Petkovic, İtalya maçının son yarım saatinde yaptığı provayla Türkiye’yi de yenmiş oldu aslında...
HOCA DOKUNUŞLARI
Genel olarak, imkanları çok geniş olmayan takımların teknik direktör dokunuşlarıyla nasıl gelişebildiğini izledik turnuvada. Sanırım müsabaka içinde veya turnuva içinde gelişemeyen, hiçbir soruna çare üretemeyen, hatta her maçı bir öncekinden kötü olan tek takım vardı. O da Türkiye’ydi. Turnuvanın ilk 10 gününü izledikten sonra hissiyatım özetle şu: Keşke bizim de bir antrenörümüz olsaydı... Hiç olmazsa Angelovski kadar, Hjulmand kadar, Clarke kadar dokunabilseydi takımına. Keşke... İtalya maçında mağlup duruma düştüğümüzde çıkan iki oyuncumuz Okay-Ozan oldu. Galler maçında golü yedik, yine oyundan çıkan merkez ikilimizdi (Okay-Ozan)... İsviçre maçında 2-0 geriye düştük, yine tabela kalktı ve yine merkez ikilimiz Kaan-Ozan’ın isimleri yandı orada.
BASiT BiR MANTIK
Gerçekten merak ediyorum, 61 yıllık Avrupa şampiyonaları tarihinde 3 grup maçının üçünde de aynı adamı (Ozan’ı) ilk 11’de başlatıp, üçünde de yenik duruma düşünce oyundan çıkaran başka bir hoca var mıdır? Yani bir oyuncunun performansı kötüyse bir sonraki maça başlatmazsın. İyiyse de her maçta çıkarmazsın! Mantık bu kadar basit. 1988’den beri Avrupa şampiyonalarındaki tüm maçları televizyondan izledim. Üç turnuvayı da yerinden takip etme şansım oldu. Üzülerek söylüyorum ki, bu 30 küsur yılda bir büyük turnuvada bu kadar kötü bir teknik adam performansı hatırlamıyorum. Maalesef...
UĞURCAN’IN SOLU
Bu turnuva maceramızda belki en son konuşacağımız kişi Uğurcan. İyi bir kaleci jenerasyonumuz var, Uğurcan da, Altay da, ümit milli kalecimiz Ersin de uzun süre ay yıldızlı formaya hizmet edecekler. Ancak başarılı kalecimize bir nazar boncuğu uyarısı: Insigne’den, Seferovic’ten ve Shaqiri’den soluna orta mesafe şutlarda sıkıntı yaşadı. Geliştirmesi gerekebilir.
ÖNDE BASKI YAPMAYAN TEK TAKIMIZ
1- Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleyemezsiniz. Şenol Güneş eğer bugün takımı sarsamazsa bu harika nesil için yeterliliği artık tartışmalı olur.
2- Bu maçı kazanmak son 16 için yeteri gelmeyebilir, ancak burada alacağımız kötü bir sonuç Dünya Kupası yolculuğumuz için de umut kırıcı olacaktır.
Danimarka ilk maçta hayal kırıklığı yaşadı; teknik direktör Hjulmand, Belçika önünde üçlü savunmaya dönerek, önde basarak bambaşka bir takım izletti bize. Makedonya, Ukrayna maçının ilk yarısında etkisizdi; koç Angelovski oyuna ikinci santrfor Trajkovski’yi sokup, Eljif’i iki adım geriye kaydırıp ikinci devrede oyunun ritmini tamamen değiştirdi. Türk Milli Takımı’nın da ihtiyacı olan şey bir antrenör dokunuşu. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemezsiniz. Şenol Güneş eğer bugün takımı sarsamazsa, bir elektroşok etkisi yaratamazsa bu harika nesil için yeterliliği artık tartışmalı olur.
ARTIK KALİTEYİ GÖSTERMELİYİZ
325 milyon Euro’luk ederimizle turnuvanın en değerli 10’uncu takımıyız. Yani bu kadro kalitesiyle rahatlıkla ikinci tura çıkabilmeliydik, hatta çeyrek final de makul bir hedefti. Galler’den iki kat kaliteliydik, sahada hiçbir varlık gösteremedik. Kâğıt üzerinde İsviçre’den de daha değerli bir kadromuz var, artık bu oyuncu kalitesini oyun olarak sahaya yansıtmak zorundayız. Bu maçı kazanmak son 16 turuna çıkmak için yeteri gelmeyebilir, ancak burada alacağımız kötü bir sonuç Dünya Kupası yolculuğumuz için de umut kırıcı olacaktır. O yüzden bu maçın sonucunun, 2022 planlarımız için de yol haritası hükmü taşıdığını düşünüyorum ben.
FUTBOLCUNUN EN İYİ VERSİYONUNU ORTAYA ÇIKARMALISINIZ
1- Milli takım teknik direktörlüğü, kulüp antrenörlüğünden biraz daha farklı. Oyuncularla çok vakit geçiremediğiniz için onları değiştirmeniz, geliştirmeniz zor. Ancak özellikle mental çalışmalarla futbolcunun en iyi versiyonunu elde etmeye çalışıyorsunuz. Deschamps bu yüzden başarılı addediliyor, çünkü Pogba’nın, Griezmann’ın, Lloris’in kulüplerinden daha iyi performans vermeleri tamamen kendilerini daha iyi hissetmeleriyle ilgili. Şenol Güneş’se bu turnuvada hiçbir oyuncudan kulüpteki performansını alamadı. Güneş şu iki maç öncesi nasıl bir mental çalışma yaptıysa, umarım tersini denemiştir. Çünkü hiçbir futbolcumuzun en iyi versiyonunu izleyemedik Euro 2020’de.
İNANMAKLA OBSESYON ARASINDA İNCE BİR ÇİZGİ VAR
Danimarkalılar sahada adeta ‘25 bin 11’ kişilerdi, birinci dakikadan itibaren seyirciyle beraber önde baskı yaptılar. İlk 15 dakikada beş şut attılar, ki bu sayı Rusya’nın 90 dakikalık performansıydı. İlk 45 dakika boyunca yüksek tempolarını ve iştahlarını korudular, Belçikalılara adeta nefes aldırmadılar.
Devreyi şutlarda 9-1, tabelada 1-0 üstünlükle ve hastane yatağında Eriksen’in yüzündeki güzel gülümsemeyle bitirdiler muhtemelen.
ANCAK 60 DAKİKA...
Ancak Danimarkalıların enerjisi maçı ancak 60’ıncı dakikaya, yani saat 20.15’e kadar götürebildi. O dakikada yapılan oyuncu değişiklikleriyle Belçika’nın altın jenerasyonu artık sahada eksiksizdi.
Merkezde Witsel, önünde Hazard-De Bruyne ikilisi ve en uçta Lukaku’yla gerçek Belçika bu. Martinez’in talebeleri De Bruyne’nin, Lukaku’nun ve Hazard’ın içinde bulunduğu iki harika organizasyon golü attılar. Hatta onların girişiyle Meunier-Tielemans-Thorgan üçlüsünün de vites arttırdığının altını çizmek gerek.
Belçika’nın FIFA sıralamasında 1 numara olmasının ana sebebi zaten bu yıldızlar.
Dün saat 20.15’te Belçika turnuvanın kontağını yeniden çevirdi adeta. Fransa, Euro 2020’nin artık tek favorisi değil, dün 20:15’te turnuva yeniden başladı.
Euro 2020 eleme sürecinin en az gol yiyen takımlarından biriydik. Üstelik akan oyunda kalesinde gol görmeyen tek takımdık. Bu başarının temelinde istikrarlı savunma grubumuz var ama Şenol Güneş enteresan bir şekilde en az kurcalanması gereken bölgemizi kurcalamaya başlamıştı son aylarda.
ZİHNİ NET DEĞİLMİŞ
Malumunuz, üç hazırlık maçımızın ikisini zaten 30’u 26’ya düşürme operasyonu için heba ettik. Yalnızca son Moldova maçına ideal 11’imizle çıktık, onda da oyuncu değişikliklerimize dikkat ettiniz mi bilmiyorum: İlk 45 dakikada savunma tandemimiz Merih-Çağlar’dı. Sonra 22 dakika Kaan-Merih oynadı, maçın son çeyreğini de Ozan-Merih’le bitirdik. O gün bu değişikliklerin bir kafa karışıklığı olduğunu düşünmemiştim ama belli ki net değilmiş Şenol Hoca’nın zihni.
AYARLAR DEĞİŞTİ
İtalya maçında ideal savunma ikilimiz oynadı. Takım olarak çok kötüydük, Merih’in kendi kalesine attığı golde en son suçlu kişi Merih’ti bence. Galler maçına Kaan-Çağlar’la çıktık garip bir şekilde. Bu değişiklik aslında tek bir oyuncu değişikliğinden fazlası. Zira Çağlar, Merih’le oynadığında sağ; Kaan’la oynadığında sol stoper. Yani stoper ikiliniz değiştiğinde bütün defans ayarlarınız değişmiş oluyor. Dün 42’deki gole bakarsanız, sağ bek Zeki-sağ stoper Kaan, aralarından gelen Ramsey’nin farkında bile değiller. Sol stoper Çağlar da ofsaytı bozuyor. Yani komple bir paralize olma hali. Euro 2020 elemelerinde akan oyunda tek bir gol yemeyen Türkiye savunması neden ve nasıl bu hale geldi? Şenol Güneş biliyordur herhalde yanıtını.
BU NOKTA ACI VERİCİ
Turnuvada 24 takım sahne aldı, buraya herhangi bir iddiayla gelmeyen Makedonya ve Finlandiya da dahil hemen hemen tüm ekiplerin bir planı, bir stratejisi vardı. Biz 180 dakika sahada kaldık ve ortaya düşünsel bir hazırlık, bir akıl koyamadık bence.
İlk 11’imizin yedisi beş büyük lig oyuncusu. Sekizi seneye Avrupa kupalarında mücadele edecek. Uluslararası basın bizi turnuvanın sürpriz yapabilecek ekibi olarak gösteriyordu. 17 Haziran itibariyle ortaya koyduğumuz tablo, bulunduğumuz nokta gerçekten acı verici.
Sürekli yenileniyorlar, genç futbolcuya da, genç hocaya da, genç fikre de önce onlar şans veriyorlar; o yüzden de inovasyon yaratıyorlar. O yüzden Heynckes futbolun kaderine dokunuyor, Bundesliga’da büyüyen Klopp-Guardiola rekabeti global oyunu dönüştürüyor. Halen Flick’iyle, Nagelsmann’ıyla, Rose’si-Hütter’i-Glasner’iyle bir fikir atölyesi gibi Bundesliga. Ama Alman Ligi’nin bu renkliliği, bu yaratıcılığını milli takımda görmek zor.
Almanya’nın oyuncuları hızlı, oyunu yavaş. Bundesliga sürükleyici, Alman Milli Takımı renksiz. Dün de ev sahibi avantajına rağmen, kadrolarında 11 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonu bulundurmalarına rağmen, topa da sahip olmalarına rağmen oyuna sahip olamadılar. Daha yaratıcı olan, hücuma geçişlerde daha iyi fikirler üreten ve bunları sahaya yansıtan taraf Fransa’ydı bence.
DESCHAMPS’IN ESERİ
Deschamps’ı birçok açıdan takdir edebiliriz ama bir detay bence her şeyden önemli: Bir futbolcunun en iyi versiyonunu milli takımda ortaya çıkarıyorsanız, Lloris de, Pogba da, Griezmann da, Hernandez de ulusal formayla kulüp performansının üstüne çıkıyorsa kredi şüphesiz ki Deschamps’ındır.
Deschamps bu turnuvayı kazanırsa, futbolcu-hoca olarak Dünya Kupası-Euro dublesi yapan tek kişi olacak. Başarabilir mi bilmiyorum ama bence hak ediyor bu apoleti.
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1- İtalya maçının tersine, bu kez topa yüzde 65’lerde biz sahip olacağız ve baskı yapacağız. Galler karşısında bize korku değil, cüret lazım.
2- Galler’in 1,96’lık santrforu Moore beni biraz endişelendiriyor, çünkü bu eski tip santrforlar bize güçlük çıkarabiliyor.
A Grubu’nda ilk iki maç oynandı, İtalyanlar yaptıkları Rönesans’la sadece bu etabın değil turnuvanın favorilerinden biri olduklarını gösterdiler. Ancak kalan üç takımın yarışının neticesini belli ki detaylar belirleyecek. Türkiye turnuva içinde büyüyebilen bir ekip, daha önce bu özelliğini 2000, 2002 ve 2008’de göstermişti.
ALLEN-RAMSEY iKiLiSi PLANLARI BOZDu
İsviçre, maçın son yarım saatinde kırılgandı, Joe Allen-Aaron ramsey’nin önde baskıya gelmesiyle oyunları bozuldu. Galler’se korkunç bir ilk yarı oynadı ve kazandığı topları çok kolay geri kaybetti. Ancak bizim baz almamız gereken oyun, Galler’in ikinci devredeki futbolu. 7-8 sene önce cankurtaran olarak çalışan, takım arkadaşları EURO 2016’da mücadele ederken yarı profesyonel futbol oynayan Moore, EURO 2020’de Galler’in en önemli silahlarından.
iTALYA’YA NEDEN YENiLDiK?
1- EURO 2020 ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇI SEÇİMLERİ FİYASKOYDU
Dün Bakü’de oynanan Galler-İsviçre maçını elbette farklı bir gözle izledik. Özellikle üç gün sonra karşılaşacağımız Galler’in taktik seçiminin ne olacağı hepimiz için merak konusuydu. Fransa maçında Wilson’ı en uçta sahte 9 rolünde oynatmışlardı. Arnavutluk önünde Brooks-Roberts’ı çift santrfor kullandılar. İsviçre önündeyse pivot santrfor olarak Moore’u tercih ettiler. Kaleci Ward, 1,96’lık boyuyla dev rakibi Moore’a sıkça uzun oynadı; Moore da topu indirip hücum başlatma ya da en azından faul alma derdinde.
SHAQİRİ’YE DE DİKKAT
Eğer Rob Page 3 gün sonra da bu anlayışla oynarsa Moore bize de bayağı sorun çıkarabilir. Zira Letonya’nın dev santrforu Uldrikis benzer bir stratejiyle bizi çok zorlamıştı. Özellikle Merih’in Moore’a çok dikkat etmesi gerekecek çarşamba günü. İsviçre ise ilk bir saatini domine ettiği, topa yüzde 70’lerde sahip olduğu karşılaşmayı koparmayı başaramadı. Kornerleri etkili kullanıyorlar, soldan Rodriguez’le daha çok penaltı noktasını, sağdan Shaqiri’yle genelde ön direği tercih ediyorlar. 3-4-1-2 oynuyorlar, iki kanat beki Rodriguez-Elvedi sürekli bindiriyor ve orta deniyorlar.
HÜCUMDA FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ
Seferovic-Embolo hücum hattı fiziksel olarak güçlü. Embolo, Mepham-Rodon gibi üst düzey bir stoper ikilisini çok zorladı dün. Embolo’nun driplinglerine de dikkat etmek gerekecek. Büyük yıldızları Shaqiri dün on numara rolünde oynadı, akan oyunda genelde pas bağlantısını o sağlıyor. okay’ın göz kulak olması gerekecek ona da. Ancak şunu da belirtmek gerek: Sakatlık izlerini tam olarak atlatamamış, fiziksel olarak yüzde 100 bir durumda değil şu anda.
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İtalyanlar o gün futbolda kıyameti görünce, bir ‘Rönesans’ gerekliliğini fark ediyorlar. O güne kadar bildikleri ne varsa unutmalı, yeni şeyler söylemeli artık.
Takımın başına bir devrimciyi, Mancini’yi getiriyorlar. Klasik defansif hüviyetlerini bir kenara bırakıp, yepyeni, akışkan, canlı bir milli takım yaratmaya karar veriyorlar. Mancini mükemmel yapıyor bu dönüşümü. Üç yılda tam 35 yeni futbolcu kazandırıyor ulusal takıma. 50 yıllık alışkanlıklarından vazgeçen, geriden uzun vurmayan, anafikri katenaçyo (asma kilit) olmayan, pasla çıkan bir İtalya bu. Dün de bu Rönesans futbolu vardı karşımızda. Yani yenilen tarafın biz olduğunu bir an unutursak, çok keyifli bir İtalyan Milli Takımı olduğunu itiraf etmek zorundayız sanırım.
GARİP BİR ANLAYIŞ
Ancak bu yenilikçi İtalyan takımına karşılık bizim de ilkel bir top oynadığımızın altını çizmek gerek. Rakibi üçüncü bölgede değil, ikinci bölgede değil neredeyse birinci bölgede karşılamaya çalışan garip bir anlayış. Kazandığımız topları bilinçsizce gökyüzüne diken, Coşkun Özarı’nın 1980’lerini anımsatan bir futbol. Rakip bir ‘karşı pres’ dersi verirken, kaybettiği topları hızla geri kazanırken hem oyun, hem de oyuncu değişikliğinde geç kalan bir kenar yönetim. Biz Fransa ve Hollanda’ya karşı üç resmi maçı böyle oynamamıştık. Enseyi karartmak istemiyoruz elbette. Turnuvaya kötü başladık ama şampiyona içinde büyüyeceğimize inanmak istiyoruz hepimiz.
EURO 2008'İ UNUTMAYIN
2000’de ilk maçta İtalya’ya yenildik, çeyrek finale gittik. 2002’de ilk müsabakada Brezilya’ya yenildik, yarı final yaptık. 2008’i Portekiz mağlubiyetiyle açtık, finalin kıyısından döndük. Dünden doğru dersleri çıkarırsak pekala bu turnuvanın içinde de büyüyebiliriz: Kalan maçlarda sahada Cengiz cüretine ihtiyacımız var. Hiçbir maçı oynamadan kaybetmemeliyiz, İsviçre’nin Blick gazetesinin 2008’de attığı manşet hep aklımızın bir köşesinde olmalı:
"Türkler otobüse binmeden maç kazanılmış sayılmaz."
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJPRmRCM29NZiIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
Bu kez tercihimiz nedense zayıf bir üçlü oldu. Dünkü rakibimiz Moldova, FIFA sıralamasında Faroe Adaları ve Lüksemburg’un gerisinde... Doğal olarak gücümüzü tam anlamıyla test ettiğimizi söyleyemeyiz bu rakiplere karşı.
DAHA TATMİN EDİCİ OYNADIK
Ancak yine de dünkü maç, bir tık daha tatmin ediciydi. Zira 30 kişiyi 26’ya düşürmek için oynadığımız, daha doğrusu oynar gibi yaptığımız Azerbaycan ve Gine maçlarının aksine dün ideal 11’imizle sahadaydık. Dünkü ilk 11, büyük bir ihtimalle 11 Haziran’da Roma’da sahaya çıkacak 11’imiz. 45 dakika boyunca turnuvadaki A planımız sahadaydı. Hareketliydik, canlıydık ama rakibin sertliğinin etkisiyle az pozisyonlu bir ilk yarı oldu Paderborn’da.
B PLANI DA UMUT VERDİ
46. dakikada B planımıza döndük bu kez. Ozan Tufan çıktı, Cengiz Ünder sağa, Yusuf Yazıcı sola geçtiler. Kenan Karaman, Burak Yılmaz’ın yanında ikinci santrfor rolü aldı. 45-68 arası Hakan Çalhanoğlu’nun da sahneye çıkmasıyla rakibin dengesini bozduk, iki gol attık, biri sayılmadı. Ama bu B planımız umut verdi doğrusu. 68’den sonraysa her iki takımın bol oyuncu değişikliğiyle taktik disiplin kayboldu sahada zaten.
CENGİZ 12. ADAM GİBİ
Paderbordn’da A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, üç farklı stoper tandemi denedi. Hepsi iyilerdi, kaleci Uğurcan Çakır da aynı şekilde. Okay Yokuşlu formda, yine pas arası canavarı gibiydi dün. Hakan Çalhanoğlu merkeze geçince fark yarattı. Cengiz Ünder ise üç hazırlık maçımızın ortak yıldızı. Şu anda takımın 12. adamı gibi. Her an 11’de de bulabilir kendini.
<div style="margin: 0 auto; max-width: 100%; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 300px; min-width: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; overflow: hidden;" src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJoTjBPU1dRRiIsInAiOiJzcG9yYXJlbmEiLCJwbCI6IiJ9" width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div></div>
Turnuva öncesi üç hazırlık maçı fırsatımız vardı, ikisini kullandık. Ben bu 3 hazırlık müsabakasını Euro 2020 provası olarak kullanacağımızı düşünüyordum ama Şenol Güneş, en azından Azerbaycan ve Gine maçlarını farklı bir biçimde ele aldı. Takımda performansından emin olduğu 8-9 adam var, onlara çok az dakika verdi bu iki maçta. Daha çok dakikayı turnuvada yedek kulübesinde kullanacağı isimlere uygun gördü, ikinci sol bekini, üçüncü santrforunu aradı mesela bu iki müsabakada. 30’luk kadroyu 26’ya nasıl düşüreceği vardı daha çok kafasında.
Yine de bu çok yavaş ve temposuz Gine maçından ufak da olsa kazanımlarımız var:
1- Azerbaycan maçında sürpriz bir 3-4-3 denememiz olmuştu. Dün 4-1-4-1 oynadık ve üçlü savunma riskini bundan sonra tekrar alacağımızı pek sanmıyorum.
2- Cengiz dünün en isteklisiydi. Turnuvada da direkt kullanabileceğimiz tek klasik kanat adamımız o. Roma’ya yüksek
viteste gidiyor genç adam. Cengiz’in yanı sıra Mert ve Halil’i de yazabiliriz iyiler arasına.
3- Azerbaycan maçındaki sol bekte Halil Akbunar denemesi bence lükstü. Dün sol bekte yine Rıdvan forma giydi ve 4 gün önceye göre daha sakindi Beşiktaşlı oyuncu. Sanırım artık tablo net: Turnuvadaki ikinci sol bekimiz o.
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Hemen
Büyük bir turnuvaya gidiyoruz, grubumuzda FIFA sıralamasının 7’ncisi İtalya, 13’üncüsü İsviçre ve 17’ncisi Galler var. Yani kâğıt üzerinde hepsi bizden güçlü rakipler (Biz 29’uncuyuz).
Ancak turnuvaya hazırlık için karşılaştığımız 3 rakip: Azerbaycan (110’uncu), Gine (72’nci) ve Moldova (177’nci)! Elbette bütün hazırlık maçlarımızın devlerle olmasını beklemiyoruz ama bu üç rakibin de hiçbir yönü Euro 2020’deki üç rakibimize benzemiyor bence. Tabii belki bu üç maçın bize şöyle bir getirisi olabilir: Azerbaycan, Gine, Moldova ile tam 8 gün içinde oynuyoruz. Turnuvada da İtalya, Galler ve İsviçre ile 9 gün içinde karşılaşacağız. Geçtiğimiz Mart’ta Hollanda-Norveç-Letonya’yla çok kısa süre içinde oynayınca Letonya müsabakasını fiziksel olarak çıkaramamıştık. Belki bu 8 gün bizim için bir doğru rotasyon provası olabilir. Üç maçı 13 değil, 16-17 oyuncuyla oynamayı öğreniriz. Benim görebildiğim en olumlu pencere bu.
2002'DE OLDUĞU GİBİ...
Dün maça üçlü savunmayla başladık, golü yedikten sonra dörtlüye döndük. Enteresandır 2002 Dünya Kupası açılış maçında da Şenol Güneş böyle bir sürpriz yapmış, daha sonra dörtlüye dönmüştü. Euro 2020’deki ilk rakibimiz İtalya, zaman zaman 4-3-3, zaman zaman da 3-5-2 tercih edebiliyor. 2022 elemelerinde Kuzey İrlanda ve Bulgaristan’a karşı dörtlü, Litvanya’ya karşıysa üçlü savunmayla oynamışlar. Belli ki Şenol Hoca taktik repertuvarımızda bu diziliş de bulunsun istedi. Sıfır kilometre üç oyuncuyla, bol rotasyonla, doğal olarak dün inişli-çıkışlı bir performans sergiledik. Şüphesiz kazanımlarımız da var: Cengiz çok istekli. Dervişoğlu’nun skor yapması umut verici. Rıdvan’ı ve Akbunar’ı sol bekte denedik. Gine maçı bize daha fazla fikir verecek muhtemelen.
TFF 1. lig finalinin ilk 11’leri netleştiğinde herkesin aklında tek bir konu vardı: Bu ligi üç sezondur gol kralı olarak bitiren süper golcü Paixao yedek kulübesindeydi. Mustafa Denizli en uçta Kappel’le başladı maça. Ancak maç önü röportajında deneyimli teknik adama bu konu sorulduğunda aşağı yukarı hissettirmişti müsabakanın hikayesinin ne olacağını: “Bizim için maçın bir başlangıç 11’i olacak, bir de bitiş 11’i. Başlangıç için Paixao’yu düşünmedim ama maçın gidişatının nasıl olacağını göreceğiz.”
FiZiKSEL SAVAŞ AZALDI
Maçın hikayesi, Mustafa Denizli’nin hayal ettiği gibi gerçekleşti gerçekten de... İlk 45’te sert bir çarpışma vardı, az pozisyonlu, bol kavgalı bir 45 oynandı Olimpiyat Stadı’nda. Ancak ikinci 45’le beraber fiziksel savaş azaldı, oyuna sonradan giren Paixao’nun dakikaları başladı. Hem Erhan’ın, hem de Paixao’nun hareketlendirdiği oyun, Altay’a peş peşe pozisyonlar getirdi. Portekizli kurt santrfor, arkadaşlarına üç tane pozisyon hazırladı, bir kez de kendisi direğe nişanladı. Ancak hak ettiği golü 89’da buldu sonunda. Bu gol de Altay’ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig’e taşımaya yetti zaten.
Emre Belözoğlu, teknik direktör apoletiyle doğru teşhisler yaptı, tedavide yol aldı. Eğer yeni sezonda da ilk golü yiyip, sonra aşırı efor sarf edip geri dönmeye çalışma hastalığından kurtulurlarsa Fenerbahçe’nin üstüne kat çıkabileceği bir temeli var.
Fenerbahçe’nin Ali Koç’lu ilk üç sezonunda tablo hemen hemen aynıydı: 2018-19’da Giuliano-Josef satıldı, Jailson, Zajc, Tolgay, Frey, Slimani, Benzia dahil 16 oyuncu transfer edildi, sonuç hüsran oldu. 2019-20’de Eljif Elmas satıldı, içinde Gustavo, Muriç, Altay, Emre gibi doğrular da olan 14 yeni futbolcu geldi. Sonuç yine başarısız oldu. 2020-21’e girerken de yöntem aynıydı: Muriç satıldı, 20 futbolcu transfer edildi. Her sezon başında kadroya neşter vuruldu, yepyeni bir ekip, yepyeni bir hoca, yepyeni bir anlayış parolasıyla yola çıkıldı. Evet, büyük kulüpler zaman zaman böyle kuvvetli reorganizasyon kararları alırlar, kadroya neşter vururlar, oyuna ‘reset’ atarlar. Ama her yıl olmaz bu! Üç yılda, beş yılda bir kez olmalıydı.
ALi KOÇ DÖNEMiNiN EN iYiSi
2020-21 kadrosu, Koç döneminin en iyisiydi. Ancak kadronun zaman içinde önemli bir problemi ortaya çıktı: Elde üç ayrı takım yapabilecek kadar çok sayıda harika merkez orta saha oyuncusu vardı, santrfor yoktu! İki iyi sağ, iki iyi sol bek vardı; tek bir güvenilir stoper bir türlü bulunamıyordu! Fenerbahçe kadrosu adeta gövdesi kocaman, kolları kısacık, kafası devasa, gözleri küçücük garip bir canavar gibiydi. Ve bu canavarı gerçekten ürkütücü hale getirmek için kuvvetli yönlerini ön plana çıkarıp, zaaflarını saklayacak bir strateji gerekiyordu. Emre Belözoğlu’nun yaptığı dönüşüm tam da bu oldu zaten.
‘2-8-0’ MODELi
Emre Hoca, aynen kendisi gibi orta saha oyuncusu olan Sosa, Mert, Ozan, İrfan, Pelkas, Mesut grubunun mümkünse hepsini birden sahaya sürdü. Kariyerinin önemli bölümünü santrfor arkası olarak geçirmiş Valencia’yı en uca ekledi. İki bekinin de orta saha özellikli olduğunu düşünürsek bir ‘2-8-0 modeli’ çıkardı bu oyuncu grubundan. Bu modelin avantajı olduğu gibi dezavantajları da vardı muhakkak:
16 MAÇTA iLK GOLÜ YEDiLER
Top ayağındayken iyi bir Fenerbahçe izledik. Topa hep %65-70’lerde sahip oldular. Oyunu rakip yarı alana yığdılar. Akan oyunda da gol atabilen bir Fenerbahçe çıktı ortaya.
Ana iskelette bir grup 30+ general var, bir grup da 20’li yaşlarının başındaki erler... 2021-22 kadrosunda general-er dengesi sağlanması şart. Bunun için de Galatasaray, tıpkı Mourinho’nun 2004’te Chelsea’de yaptığı gibi transferde 25-30 yaş aralığında, potansiyelinin zirvesine yaklaşmış ama doyuma ulaşmamış oyunculara yönelmeli. Bu kriterlere uyan Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara doğru isimler olarak görünüyor.
1 Ekim 2019 akşamı, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İstanbul’da oynanan maçta Galatasaray, PSG önüne enteresan bir ilk 11’le çıktı: İlk 11’deki tam 6 oyuncu (muslera, Nagatomo, Donk, mariano, Babel ve Falcao) 1986 doğumlulardı. Bu isimlerin dördü halen kadrodalar, hatta takımın ası konumundalar.
Onların yanına Arda Turan (34), Feghouli, Belhanda, Şener (31), Linnes, Diagne, Omar, Ömer Bayram (30) da eklenince Galatasaray bu sezon bir ara bol generalli-az askerli; sahada top bekleyen oyuncu sayısının, kovalayandan fazla olduğu bir görüntüye büründü.
GENÇLEŞTiRME ÇÖZÜMÜ
Zaten eylül-ekim ve mart dönemindeki sert düşüşler incelendiğinde takımın nispeten yaşlandığı ve hareketsizleştiği göze çarpıyor. Ancak Fatih Terim bu düşüşlere çabuk çözüm üretti, her iki inişi de takımı gençleştirerek bertaraf etti.
2021’in başında Oğulcan, mohamed, Taylan, Etebo, baharda da Gedson, kerem, Halil gibilerin aldığı dakikalar artınca Galatasaray dinamikleşti. Ocak-şubat’ta 8, Mayıs’ta 6 maçlık galibiyet serileri Galatasaray’ı zirvede tuttu; kupa da averajla kaybedildi zaten. Fatih Terim göreve devam ederse Galatasaray’ın 2021-22 kadrosunda general-er dengesi sağlaması, 1 numaralı ülküsü olmalı gibi duruyor.
MOURiNHO, POTANSiYELLERiNiN ZiRVESiNDEKi iSiMLERi ALMIŞTI
Futbolda tek bir doğru yok, sonuca birçok farklı yolla ulaşabiliyorsunuz. Inter, İtalya Ligi’nde bazı maçlarda tutucu strateji izleyerek gitti şampiyonluğa. Atletico Madrid de çoğunlukla pragmatik futbol oynadığı bir sezonu Pazar günü şampiyon kapatmaya hazırlanıyor. Ancak belli ki Sergen Yalçın’ın metodu bu değil.
Beşiktaş’a imza attığı günden itibaren felsefesi belliydi, geçen sezonu Elneny-Atiba ikilisinin rakip yarı sahada en fazla topla oynayan 3 oyuncu içinde bitirmeleri, bunun küçük bir demosuydu. Sergen Yalçın’ın kafasındakiler bu sezon tam anlamıyla ete kemiğe büründü: Beşiktaş oyun merkezine daima ileri taşıdı bu yıl. Rakip yarı sahada toplam 12 bin 346 pas yaptı, bu sayı Galatasaray’dan neredeyse 1500, Fenerbahçe’den 2000 fazla. Atiba ve Josef’in Süper Lig’de rakip yarı sahada en fazla pas yapan iki oyuncu olmalarına belki şaşırmayacaksınız. Ancak muhtemelen üçüncü ismi duymadınız: OPTA verilerine göre Süper Lig’de bu sezon rakip yarı sahada en fazla pas yapan üçüncü oyuncu Welinton! Bence Beşiktaş oyununu tanımlayan 1 numaralı veri bu...
TAM 30 MAÇA GALİP BAŞLADILAR
Aslında Süper Lig 2020- 21 sezonunda üç İstanbul büyüğünün diğer ikisinin de kazandıkları puanlar, başka sezonlarda şampiyonluğa yetebilirdi. Bu sezonu Beşiktaş ve Galatasaray 2,10, Fenerbahçe de 2,05 puan ortalamasıyla bitirdiler. Bu ortalama, son iki sezonun şampiyonundan yüksek: 2018-19’da Galatasaray ve 2019-20’de Başakşehir, söz konusu sezonların sonunda 2,03 ortalamayla ipi göğüslemişlerdi. Ancak şampiyon Beşiktaş’ın ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı bu sezon fark yarattığı bir başka önemli departman, maçlara süratli başlamalarıydı:
Beşiktaş, ilk 15 dakikalarda attığı 13 golle lig lideri. Ayrıca ligde 40 maçın 30’unda ilk golü Beşiktaş attı, bu alanda da Galatasaray (26) ve Fenerbahçe’nin (21) oldukça önündeler. Bir bakıma Süper Lig’in bütününde de bu süratli çıkışın avantajını yaşadılar: Ligin son 3 haftasında sadece 3 puan topladılar, ama iyi çıkış yapmaları son bölümdeki puan kayıplarını tolere edebilmelerini sağladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN 5 TRANSFER LAZIM
Antalyaspor enteresan bir takım. Deyim yerindeyse bir kupa takımı. Belki 30-40 haftalık sezonda çok dikkat çekici işler yapamayabilirler ama kısa turnuvalarda, hele de tek maçlı eliminasyon düzeninde onlarla oynamak zor. Ligi Sivas’ın ya da Alanya’nın üstünde bitirmediler. Bitiremezler de. Ama kupada Sivas ve Alanya gibi takımları elemeleri, finale kadar gol yemeden gelmeleri sürpriz değil. Çünkü telepatik bir savunma oyunları var ve favori olmadıkları maçlarda bunu daha iyi uyguluyorlar.
YENEMEDiĞi TEK TAKIMDI
Sergen Yalçın, bu sezon Antalya’yla iki kez karşılaştı ve ikisinde de yenemedi rakibini. Zaten Beşiktaş’ın bu sezon ligde mağlup edemediği tek takım da Antalya’ydı. Sergen Yalçın iki kez düştüğü tuzağa dün akşam üçüncü kez düşmedi, farklı bir strateji izledi bu kez.
Antalya, maça hemen her büyük rakibine karşı yaptığı gibi yine geride sabırlı pas yaparak başladı.
BASKIDAN HiÇ VAZGEÇMEDiLER
Nuri iki stoperin arasına girerek, hatta arkalarına geçerek kuruyordu oyunu. Ama Sergen Yalçın da orta üçlüsünü Antalya’nın bu oyununun panzehri gibi kurmuştu: Necip altı numara başladı dün. Josef ve özellikle Atiba çok önde, baskı için Antalya ceza alanı civarında koku alarak başladılar oyuna. 1-0’ı erken bulmalarına rağmen bu baskıdan vazgeçmediler. İkinci golün hemen öncesinde taç atışına dahi 6 kişiyle baskıya gelen bir Beşiktaş gördük. Bu doğru baskının sonucu olarak da 2-0’ı erken buldu Sergen Yalçın’ın takımı. 2-0’dan sonra işleri kolaylaştı zaten.
HEYKEL FiKRiNi DESTEKLiYORUM
Dünkü maçın hikayesi içinden Atiba’ya özel bir parantez açmak lazım. Dünkü farklı rolünü öyle iştahla oynadı ki saygı duymamak elde değil. Ben de son dönemde gündeme gelen heykel fikrini destekliyorum artık. Hatta Atiba ile futbolculuk ve sonrasında antrenörlük için uzun bir kontrat da imzalanabilir bence. Kanadalı sporcunun saha içini gözlemleme becerisini, liderlik vasıflarını görünce antrenörlükte de başarılı olacağını hissetmek zor değil.
Değiştiyse, dönüştüyse başarı şansı var
Pereira’nın ilk F.Bahçe sürecinde eleştirilen yönlerinden biri ‘tutucu’ olmasıydı. Bu kez değişmeli. Belözoğlu dönemindeki son 6-7 maçı izleyip onun üzerine kat çıkmalı. Çünkü bu Fenerbahçe kadrosu yaratıcı, yetenekli ve inovasyona müsait. Önlem almamalı, aldırmalı.
45 günlük bekleyişten, Rangnick, Favre, Espirito Santo, Benitez gibi elit kategori isimlerin anılmasından sonra Vitor Pereira seçiminin kamuoyunda bir hayal kırıklığı yarattığının farkındayım. Çok da doğal bu. Zira 10 lig maçında 23 puan toplamış, Fenerbahçe’yi konservatif oyundan hücumcu plana geçirmiş takımın santrforunu bulmuş Emre Belözoğlu’nu gönderiyorsanız, halefi ondan ışıltılı olmalı. Pereira’nın da bu ışıltıyı taşıdığını söylemek güç. Ancak tüm bu olumsuz tabloya rağmen Vitor Pereira’nın da hafife alınmayacak bir deneyimi olduğunu da eklemeliyim.
TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK GELDİ
Pereira, Mourinho gibi eğitimli bir karakter. Porto Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni 20 üstünden 17,9 puanla bölüm ikincisi bitirdiği kaydedilmiş. Ama farklı ülkelerde yaptığı basın toplantılarına bakılırsa İngilizce’si mükemmel değil. Futbolculuğundaki şöhreti sayesinde değil, tırnaklarıyla kazıyarak belli bir noktaya ulaşmış. Hayatının fırsatını, Villas-Boas’ın yardımcılığından Porto koçluğuna geçişte yakalamış, iyi değerlendirmiş. Ama o takımın zaten Portekiz Ligi-Avrupa Ligi şampiyonu olduğunu; o sezon sadece Falcao’yu yitirip, Mangala, Defour, Alex Sandro, Danilo gibi muazzam transferler yaptığını not etmek gerek. Üstelik Moutinho ve James Rodriguez’in de takımdaki ikinci sezonları. Yani kabul edelim, harika bir takım teslim almış Pereira.
SERT, REALİST VE KONTROLLÜ OYUN
Olympiakos’ta takımı tutuculaştırıyor. Michel’in Olympiakos’u ilk yarıda ortalama 10 isabetli şut atarken ikinci devre Pereira’yla 8’e düşmüş. Kornerlerde 9,5’tan 6’ya gerilemişler. Ortalama 9 faul yapan takım, Pereira’yla 13 faule çıkmış. Sert, realist, kontrollü bir anlayış gelmiş Pire’ye. Michel, son iki maçında on numara artı çift santrfor oynatmış Pereira’da böyle bir tercih yok. Pereira’nın ilk F.Bahçe sürecinde de eleştirilen konulardan biri buydu. Biraz tutucuydu.
GELİŞEBİLECEĞİNİ İSPATLAMALI
İkinci F.Bahçe macerasında değişmek zorunda Pereira. Belözoğlu dönemindeki son 6-7 maçı izleyip o altyapının üzerine kat çıkmak zorunda. Çünkü bu Fenerbahçe kadrosu yaratıcı, yetenekli ve inovasyona müsait. Önlem almamalı önlem aldırmalı Pereira. İlk Türkiye sürecinin üzerine çıkmalı, değişebileceğini, gelişebileceğini ispatlamalı. Eğer buraya tekrar 5 sene önceki Pereira geliyorsa başarılı olamaz. Ama değiştiyse-dönüştüyse başarı şansı var Portekizli’nin.