Son 3-4 yılda ligin çehresi olağanüstü değişti. Yabancı sınırı kalktı, Anadolu takımlarıyla İstanbullular arasındaki fark azaldı. Yıllanmış teknik adam çetesinin nispeten dağılmasıyla yeni nesil pırıl pırıl hocalar girdi sisteme. Beş büyük lige tonlarca oyuncu ihraç ettik. Süper Lig’de de son çeyrek yüzyılda görmediğimiz türden bir rekabetçilik oluştu. Herkesin herkesi yenebildiği, neredeyse hiçbir maçın favorisinin olmadığı bir lig.

Dün de böyle bir maç oynandı Esenyurt’ta. Karagümrük ligin en kompakt takımlarından. Hem grup halinde hareket etmeyi biliyorlar, hem de her mevkiiyle koşan/ısıran/rahatsız eden bir takım. Savunmaları gerçekten de santrforlarından başlıyor. Bir süredir Premier Lig’de bu işi çok iyi yapan Firmino’ya ‘defansif santrfor’ diyorlar.

DONK’U OYNATMADILAR

Dün Sobiech bu anlamda bir Firmino esintisi yarattı sahada. Aatif’la birlikte o kadar iyi önde baskı yaptılar ki, Donk-Marcao’ya bir kere rahat oyun kurma imkânı tanımadılar. Oysa Galatasaray’ın bir süredir alametifarikası buydu: Rakipleri Marcao’ya baskıyı yoğunlaştırmış ama sahneye Donk çıkmıştı. Deneyimli kaptan adeta hücumu stoperden başlatıyor, Galatasaray’ı bir fazla oynatıyordu. Dün Karagümrüklüler, Sobiech başta olmak üzere oynatmadılar Donk’u.

BEK KATKISI(ZLIĞI)!

G.Saray’ın dün ofansta kısır gözükmesinde bir diğer önemli faktörün de bek katkısı(zlığı) olduğunu not etmek gerek. Karagümrük’te bekler Ramazan-Balkovec mükemmel oynadılar. Balkovec ayrıca uzun taçlarıyla da ekstra bir silah. Galatasaray’ın bekleri çok geride kaldılar bence rakip mevkidaşlarından. Tüm bu aksaklıkların yanına Emre Akbaba’nın inanılmaz kırılgan futbolu, zaman zaman topa ayağının ucunu dahi sokmamasını da eklemek gerek.

Son bölümdeki oyuncu değişiklikleri sonrası Galatasaray’da kırılganlar çıktı, hücumda daha yoğun bir takım izledik ama savunmada derin boşluklar da geldi beraberinde. Son 20 dakika bir Rus ruleti gibiydi tam anlamıyla. Galatasaray rakip ceza alanında daha kalabalıktı ama tamamlayamadıkları her hücum bir kontra atak fırsatı oldu Karagümrük’e. Mevlüt de son sözü böyle söyledi zaten.

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