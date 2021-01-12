Defansif on numara Mert Hakan

Fenerbahçe geçen hafta içinde Bayern Münih’e karşı 90 dakika boyunca uyguladığı disiplinli ve pragmatik oyunu Chelsea deplasmanında da 45 dakika yansıttı sahaya (!) 45’inci dakika itibariyle şutlarda 6-0, kornerlerde 3-0 öndeydi Chelsea... Ancak ilk yarının uzatma anlarında mavi formalıların Chelsea değil Erzurumspor olduğu fark edilince daha olumlu ve akışkan bir futbol izletti sarı lacivertliler.

Erol Bulut kendi doğrularına sorgusuz-sualsiz inanan ve onlarda ısrar eden bir teknik adam. Perşembe akşamı Alanyaspor karşısında oynanan pragmatik futbolun sezonun geneline yayılamayacağını iddia etmiştim bu sütunda. Ancak Bulut, Erzurum’da da ciddi bir bölümde sürdürdü bu stratejiyi. Maça yine düşük viteste başladılar, topu büyük ölçüde paylaştılar. Thiam defansif santrfor gibi oynuyor.

ÖNCE SAVUNMA

Erol Bulut’un daha önce Ozan’a verdiği ‘defansif on numara’ rolünü de Mert Hakan oynadı bu kez. Mert Hakan-Thiam’ın liderlik ettiği kompakt bir savunma anlayışı var Fenerbahçe’nin. Erol Bulut, santrforu ve on numarası başta olmak üzere herkesin savunma görevini kusursuz yapmasını birinci öncelik olarak benimsemiş. Ve belli ki rakip fark etmeksizin yayacaklar bu anlayışı sezona.

Bu anlayış 20 rakibin kaçını çözebilir, bu futbol şampiyonluk getirir mi, henüz bilmiyoruz tabii bu soruların yanıtlarını. Ancak birey birey de gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz sarı lacivertlilerde. Kadro zenginleşti; Valencia, Ferdi, Samatta gibi ilk 11’e rahatlıkla koyabileceğiniz adamlara kısıtlı süre verebilecek bir derinlik var kulübede.

EROL BULUT’A TEŞEKKÜR ETMELiYiZ

Savunmanın ideal dörtlüsü bulundu gibi. Tisserand-Sadık tandemi oturuyor. Caner skor katkısını sürdürüyor, Sinan kazanılıyor. Pelkas sadece takımının değil ligin kader adamlarından birine dönüşüyor. Aslında bu coğrafyanın en iyi maaş veren ligi olarak, daha fazla Visca, Pelkas, Bakasetas ya da Maxim getirebilmeliyiz ülkeye. Bu coğrafyanın iyi futbolcuları için hedef ligi olabiliriz pekalâ. Daha önce Bakasetas-Siopis’i, bu sene de Pelkas’ı bu lige kazandıran Erol Bulut’a teşekkür etmeliyiz bu konuda.

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