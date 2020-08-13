David Silva'yı bırakmak delilik

Hele de Guardiola gibi 98 ve 100 puanla iki fantastik şampiyonluk kazanıyorsanız, artık sihirli formülün sizde olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak hayatın tam olarak böyle işlemediğini milyonlarca örnekle göstermiştir tarih.

SEZONUN ANLAŞILMAYANI: MANCHESTER CITY

Evet David Silva’nın kontratı bitti. Belki yüzü de eskidi. Yaşı da 34... Kâğıt üzerinde City’nin bu yaşayan efsanesine teşekkür etmesi doğal görünüyor. Zaten David de aylar önce açıklamıştı veda isteğini. Ancak ben bugün çok doğal gözüken bu vedanın enteresan detaylarının yıllar sonra biyografi kitaplarında filan ortaya çıkacağını düşünüyorum. Pep’in, David’in gidişine engel olmaması bence delilik. David kendine iyi bakan, enerjisini ekonomik kullanan, aklıyla oynayan bir futbolcu. Ve halen Premier Lig’in ayarlarını tek başına değiştirebilen 5-6 adamdan biri. City’nin David’in önüne, bundan bir sene kadar önce, hatta özellikle çocuğunun sağlığıyla uğraştığı dönemde tarihsiz/sonsuz bir kontrat koyması gerekirdi bence. Pep isteseydi pekalâ yaptırabilirdi bunu. İstemedi mi, düşünemedi mi, başarısının tutsağı olup herkesin alternatifini bulabilirim duygusuna mı kapıldı bilmiyorum. Ama şu anda David Silva’yı Avrupa’da alacak takımın Pirlo/ Juventus transferi benzeri bir efekt yaratabileceğini düşünüyorum ben.

SEZONUN HEYECAN VERENİ: FERRAN TORRES

Pep, David Silva’nın alternatifini içeriden çıkardı, orada Foden’ı kullanmayı düşünüyor. Foden, çok büyük bir potansiyel. Ama bence 1-2 sezon daha formayı paylaşabilirdi Silva ile. City’nin diğer büyük kaybı Leroy Sane’nin dakikalarının bir kısmını ise 20’lik genç adam Ferran Torres’e vermeye hazırlanıyor Pep... Ferran bana bu sezon en fazla heyecan veren oyunculardandı doğrusu. Genellikle maçların son bölümünde şans bulan sağ açık, eşi benzeri zor bulunur da bir istatistiğe imza attı: Kariyerindeki 9 profesyonel golün tamamını maçların son 23 dakikasında kaydetti! Valencia oyununda kendini genelde sağ taç çizgisinde saklıyor, top ayağına geldiğinde daha kontrol ederken 1-2 oyuncudan kurtuluyor. Kolay adam geçiyor, genelde asist odaklı. Bence daha fazla gol düşünmesi gerek ama Valencia’da asiste dönüşemeyen o yerden harika paslarını City’de tabelaya yazacaklardır.

FUTBOLUN TETRIS ÇUBUĞU: ADAMA TRAORE

Aslında transferde bu yazın daha hareketli olmasını bekliyorduk, planlarda Mbappe’ler, Neymar’lar, Haaland’lar, Lautaro’lar vardı. Ama gelecek sezonun hangi ölçüde maç günü geliri getirebileceği belirsizliği, Covid aşısı konusundaki yavaş gelişmeler futbolda transfer marketi de yavaşlattı. Eğer şu anda tedavi ve aşı yeryüzüne yayılmış olsa, seyircili futbola dönüş kesinleşse, muhtemelen Adama Traore’yi de markette görecektik. 30 yıldır yakın izlediğimi düşünüyorum futbolu. Adama tipinde bir oyuncu görmemiştik sanırım daha önce. Kendine özgü bir adam. Doğal olduğunu söylediği mükemmel fiziği, Amerikan futbolcusu tarzında dikine mesafe kazanan dripling stili, kolay düşmemesi, çabuk hızlanması... Eğer futbolu sevmeye devam ederse, fiziksel seviyesini korursa, futbolun ‘tetris çubuğu’ olmaya aday. Bir ‘kısayol’ gibi kaleye gitmek için Adama... Bu sezonun başında futbolda 200 milyon Euro seviyesini aşabilecek 2 oyuncu olduğu düşünülüyordu, Neymar ve Mbappe... Bence zaten De Bruyne de oradaydı, bu sezon tekrar kabul ettirdi yerini. O seviyeye çıkabilecek potansiyele sahip bir diğer adamsa bence Adama Traore.

SEZONUN DORTMUND'U: LILLE

Herkes Lille’in önce Pepe’yi 80’e, sonra Osimhen’i 70’e satmasını konuşurken, Fransız kulübü üçüncü büyük fırsat transferini yaptı sessiz sedasız: Jonathan David... Gent’in 20 yaşındaki on numarası zaten bu sezonun transfer piyasasındaki parlak isimlerindendi. Ligde 18 gol-8 asist, Avrupa Ligi’nde 3 gol... Kanada formasıyla 12 maçta 11 gol... Rüya gibi bir sezondu David için. Ancak enteresan olan, David’in Lille’i tercih etmesi. Bu transfer, Lille’in Avrupa futbolunda ikinci bir Dortmund efekti yaratmaya başladığının ispatı. Haaland’ın Dortmund’a giderken sebepleri neyse, David’in de Lille’i seçme nedenleri benzer. Parayla satın alınamayacak, çok önemli bir başarı bu.