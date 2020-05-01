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Haber Giriş: 01.05.2020 - 06:28,Son Güncelleme:

Dahi değil ama potansiyeli yüksek

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Hırvat teknik adam, Fenerbahçe’nin şu anda ciddiyet düzeyi düşük ve potansiyelini tam yansıtamayan oyuncularını kazanabilir

Nenad Bjelica, tırnaklarıyla kazıyarak bir yere ulaşan savaşçılardan. Futbolculuk kariyerinde de en iyi yıllarını 30’larında geçirmiş, 33 yaşında milli takımla EURO 2004’e gitmişti.

Dinamik ve savaşçı bir futbolcuydu, saha içi liderliği ve vazgeçmeyen karakteri ona teknik adamlığa kolay bir geçiş sağladı. Son 2 yılda Dinamo Zagrep’le iyi bir hikaye yarattı ama zaten takımı lider devralmıştı. Yine de Şampiyonlar Ligi’nde zorlu bir grupta son güne kadar umudunu taşıması önemli. 4-0’lık Atalanta galibiyeti, aynen kendisi gibi savaşçı bir takım yaratmasıyla ilgili. Fenerbahçe’nin şu anda ciddiyet düzeyi düşük ve potansiyelini tam yansıtmayan oyuncu sayısı fazla.

Özellikle orta sahada Zajc, Ekici, Tolgay gibi futbolcuları savaşmaya yönlendirir, kazanabilirse sürpriz 1-2 oyuncu çıkarabilir. Ancak çok parıltılı bir kariyeri olmadığını, bir taktik deha sayılmayacağını, Fenerbahçe ile birlikte büyüme potansiyeli olduğunu unutmamak gerek.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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