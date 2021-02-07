Çok yönlü takımın tek yönlü hocası

Sosa, geçen sezon Süper Lig’in rakip ceza alanında en fazla isabetli pas yapan oyuncusuydu. Mert Hakan, sezonu 10 gol ve 5 asistle bitirmişti. Ozan Tufan, bu sezonu milli takımın en iyisi olarak açtı. Cisse geçen yıl 22 golle oynadı. Caner, 201920’yi 14 gol katkısıyla bitirdi. Mesut Öziller, Samueller, Nazımlar, Samattalar, iki transfer penceresinde de iyi futbolcular aldı gerçekten Fenerbahçe.

HEP REAKSiYONA DAYALI

Çok yönlü bir kadro kurdular. Ama hissettiğim şu: Fenerbahçe’nin bu çok yönlü kadrosunun başında tek yönlü bir teknik adam var. Ve eğer müsabakalar onun istediği yönde gelişmiyorsa, o kaliteli kadrodan çok az ürün alabiliyor bu hoca. Erol Bulut’un tavrı hep reaksiyona dayalı... Rakibin hamle yapmasını ve oradan ekstra bir fırsat oluşmasını umuyor sürekli. Elbette reaksiyoner futbol da saygıdeğer bir fikir.

Ama bir büyük takımın ana planı olamaz bu. Büyük takım proaktif olur. Ritmi belirlemeyi dener. Önlem alan değil, önlem aldıran olmaya çalışır. Erol Bulut’un yönetim tarzında bu duyguları ben göremiyorum doğrusu. Dün ev sahibi olan tarafın, yani Fenerbahçe’nin golü yiyene kadar tempoyu artırmak gibi bir düşüncesi yokken, mesela Galatasaraylı Mostafa Mohammed’in bu gidişe isyan ettiğini gözlemledik çoğunlukla. Belki çok süratli bir oyuncu değil. Ama kuvvetli, istekli.

Dün güzel bir gol attı ama benim onda gördüğüm başka bir şey golden daha değerliydi: 65’te Serdar’la olan ikili mücadelesinde yüzüne bir darbe almasına rağmen bırakmadı kendini. Devam etti. Ben çok sevdim bu oynama isteğini. Mohammed, belki geniş alanda etkili olmayacak. Ama Galatasaray’ın rakip yarı alana yığdığı maçlarda iş yapacak gibi duruyor Mısırlı forvet.

YAŞAYAN EFSANE MUSLERA

Galatasaray’da ayrıca bir yaşayan efsaneye, çok fazla pozisyon yaşanmayan maçta Ozan ve Sosa’nın iyi şutlarında konsantrasyonunu koruyan Muslera’ya da bir parantez açmak gerek. 19992000’de Galatasaray Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yendiğinde o takımın kalesinde bir başka efsane, Taffarel vardı. Son iki yılda da Muslera geçiyor tarihe. Son 10 yıldır, Süper Lig’in kader belirleyen adamı o.

YENi NESiL GÜÇLÜ GELiYOR

Derbide iyi futbol yoktu ama öncesinde Çağdaş Atan’ın Alanya’sı Rize’ye tam 33 şut attı. Hafta içinde Fenerbahçe’ye karşı tek devrede 15 şut atan Hatay, Kasımpaşa’ya karşı da bomba gibiydi. 16 şut, 4 de gol attılar. Yeni nesil hocaların bu cesur tavırları en azından gelecek için umutlandırıyor insanı.

F.BAHÇE’NiN ÖNDE BASKISI (!)

Erol Bulut’la ilgili en şaşırdığım konulardan biri, mağlup duruma düştüğünde bile takımını önde baskıya göndermiyor. İki kişiyle (Samatta Donk’a, Mert Marcao’ya) gidiyorlar baskıya. Arkadan organize biçimde gelmiyorlar. Büyük takım davranışı değil bu bence.

90 DAKiKADA 41 FAUL, 3 KART

Dakika 30’da Linnes ve Samuel, 31’de Taylan, 32’de Sosa, 33’te Linnes ve Taylan, 35’te Onyekuru, 36’da Valencia, 37’de Belhanda, 42’de Sosa, 43’te Taylan, 45’te Emre Kılınç... Ben izlerken ve yazarken utandım, muhtemelen siz de okurken yoruldunuz. Yukarıdaki liste şut ya da pas listesi değil, faul listesi. Dün ilk devrenin son 15 dakikasında 12 faul düdüğü çalındı Kadıköy’de. İlk devrede de toplam 25 faul vardı.

Son yıllarda Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini izlerken zaman zaman şu soru takılıyor aklıma: Sahi biz bu Fenerbahçe-Galatasaray derbisini ne amaçla izliyoruz? Mümkün olduğu kadar 0-0’a bağlanmaya çalışılsın diye mi? Oyunda hiç akışkanlık olmasın, sürekli dursun ve böylece hakem de hiç risk almasın diye mi? Oyun hiç tempo kazanmasın, böylece hakemler yorulup ufak bir aksiyon kaçırmasın ve bir sonraki gün “Temiz bir maç yönettik” diyebilsinler diye mi? Ya da futbolcular her fırsatta küçük fauller yapsın, her ufak darbe alan kendini yere bıraksın diye mi?

Bu kadar çok faul düdüğüne karşılık bu kadar az kart olması da garip. 90 dakika, 41 faul, 3 sarı kart! Eğer takımlardan biri, ya da her ikisi de sistematik olarak faul yapıyorlarsa bunu tespit edip kartınızı kullanın lütfen.

G.SARAY’IN ALAN SAVUNMASI

Galatasaray’ın Gaziantep-Başakşehir önündeki korner savunmasının başına iş açabileceğinden bahsetmiştim. Dün 39’daki Fenerbahçe kornerini tekrar izleme şansınız varsa lütfen seyredin. Galatasaraylılar alanları beklerken, bir adam (Samatta) bomboş vuruyor kafayı.

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