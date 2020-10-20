Çağdaş Atan’ın pahalı oyunu

Alanyaspor enteresan bir takım. Geçen sezon da bu aşamada liderdiler ama bu kez sanki farklı. Çünkü haftaya yüzde 54 topla oynamayla, maç başına 17 şutla, yüzde 87 pas isabetiyle tüm bu istatistiklerde zirve ortağı olarak girdiler. Üstelik Gençlerbirliği’yle birlikte ligin en az hava topu alan takımı da onlar. Israrla yerden ve pozitif oynuyorlar, geride kapanıp çabuk hücumcularımı koşturayım değil dertleri. Hocaları Çağdaş Atan’ın deyimiyle ‘pahalı bir oyun’ bu. Önde basıyorlar, bu da tabii bir geri koşma bedeli doğuruyor. Bence de pahalı, ama takdire değer bir oyun bu kesinlikle.

11’E 11’KEN DAHA KÖTÜYDÜ

Galatasaray için 45 dakikasını eksik oynadıkları bir maçta kaybettikleri 3 puan muhtemelen olağanüstü can acıtıcı olmayacaktır. Ancak terim’in ilk devredeki 11’e 11 oyundan da memnun olmaması lazım. Galatasaray 11’e 11’ken de büyük takım hüviyetinden uzaktı, ikili mücadelelerin çoğunluğunu kaybetti, serseri topları kazanamadı. Kırılgan bir görüntü verdiler ilk devrede de. Elbette ana odağı kalite olan bir takım yaratabilirsiniz, ama bu ligde sahipsiz toplar ya da ikili mücadelelerde zayıf kalırsanız galip gelmeniz zorlaşır. Zira ağırlıklı olarak organizasyon odaklı değil, kaos odaklı bir turnuva bu.

MUSLERA’YI ARIYORLAR

Tabii ki dünü sadece oyun değil, aynı zamanda oyuncu detaylarıyla da ele almak şart. Galatasaray, 2010’lardaki en büyük yıldızını, Muslera’yı şüphesiz ki arıyor. Fatih’in ligde Gaziantepli Maxim’den de, Kasımpaşalı Yusuf’tan da, Alanyasporlu babacar’dan da yediği gollerde az ya da çok hatası var. Dün yediği gole dikkat edin, top direğin dibinden filan değil, 60-70 santim solundan buluştu çizgiyle. Maxim’in golü de üzerine gelmişti aslında.

BAKASETAS BiR BAŞKA

Alanya cephesinde Salih, Davidson, Babacar gibi birçok iyi var ama ekstra parantezi Bakasetas için açmak lazım. Geçen sezon başında iki Yunan Siopis-Bakasetas’ın toplam 1,2 milyona Alanya’ya getirilmesi muazzam bir transfer başarısı. Bakasetas çok leziz bir on numara. Topa dokunuşuyla, oyunu okuyuşuyla, araya oynadığı toplarla tam bir maestro. Bu ligin izlemesi en keyifli adamlarından.