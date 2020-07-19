Büyük Türk yalanı: 'Hedefimiz ilk 10'

Şu sıralar çok dillendirilen bir büyük Türk yalanı da şu: “Hedefimiz ilk 10...” Ligin ikinci devresinde hortlayan, alt grupla nispeten bağını koparmış-rahatlamış takımların meşhur lakırdısı bu. “Hedefsiziz” demiyorlar da, bazen “Hedefimiz ilk 8” diyorlar, bazen de 10 oluyor o rakam yerine göre... Bu haftaya girerken ligde 4 takım tamamen hedefsizdi. Bunların üçü dün akşam sahaya çıktı ve her sezon olduğu gibi bu sezon da bu hedefsizlik maalesef öldürüyor futbolu.

7'NCİLİK İLE 15'İNCİLİK ARASINDA FARK YOK

Eğer play-off veya play-out gibi uygulamalarınız yoksa; 18 takımlı bir ligde orta sıralara anlam katmak için, yedincilikle 15’incilik arasında bir fark olması için yeni argümanlar üretmelisiniz. Örneğin İngiltere’de 7’nci olmakla 11’inci olmak arasında 10 milyon pound havuz payı farkı var. İspanya’da da durum benzer: 11’inci olanın havuzdan aldığı sıralama payı 10 milyon Euro. Yedincinin 20 milyon. Altıncınınsa tam 28 milyon... Yedincilikle altıncılık arasındaki farka bakar mısınız? İspanya’da son haftaya yedinci giren bir takımın altıncılık şansı varsa (Avrupa biletini garantilemiş olsa bile) para ödülü için savaşması doğal değil mi? Süper Lig havuzunda sıralama bonusu maalesef sadece ilk 6’ya dağıtılıyor. Yedincilikle on beşincilik arasında bir fark yok. TFF’nin bir sonraki sözleşmeyi oluştururken İngiltere ve İspanya örneklerini incelemesinde fayda var sanki.

AÇIKLANAMAYAN ŞEYLER VARDI SAHADA

Elbette dünü sadece hedefsizlikle açıklamak doğru değil. Açıklanamayan şeyler de vardı sahada: Atınç’ın ilk yarı biterken Adem’i, ikinci yarının başında Feghouli’yi bariz ve gereksiz itişleri mesela. Okan Kocuk’un neredeyse tek bir pası isabetli verememe durumu... Son 5 penaltıyı kalecilerin sağına atmış Adem’in topun başına gelip yine aynı yere vurması... Ciddiyet zafiyetiyle kulübüyle alay eden Belhanda’nın tahtaya ikinci penaltıcı olarak yazılması... Tüm bu olumsuzluklara isyan eden Emre ve Napoleoni’yi ayırabiliriz diğerlerinden. Dünkü tabelayı da onlar belirlediler zaten.