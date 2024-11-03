Büyük takım sürekli uzun oynamaz

Haberin Devamı

Kasımpaşa ligin tarifi en kolay, oyunu en net takımlarından biri. Topun cazibesine kapılmıyorlar, geriden muhakkak çok pasla çıkalım gibi bir saplantıları yok. Çabuk ve direkt oynuyorlar. Dinamikler, atletler. 117,2 km ile ligin maç başına en fazla mesafe kat eden takımı konumundalar. Net felsefelerinin ve dinamizmlerinin de sonucu olarak, özellikle büyük maçlarda rakiplerini çok zor durumlara düşürdüler. Fenerbahçe’ye 2-0 yenildiler ama ikinci devrede şutlarda 7-2, rakip ceza alanında topla oynamada 22-4 gibi net bir üstünlük kurmuşlardı.

GALATASARAY ÖNÜNDE 3-0’DAN GERi DÖNMÜŞTÜ

Galatasaray önünde de 3-0’dan geri dönüp 3-3’lük bir beraberlik aldılar. Dün de Beşiktaş’a karşı ikinci devrede gösterdiler yine karakteristiklerini.

Bu ligin değerli teknik adamlarından Sami Uğurlu’yu tebrik etmemiz gerek, bu sezon 3 İstanbul büyüğünün üçünü birden bu kadar zor duruma düşüren başka bir takım olmadı çünkü. Tabii ki madalyonun bir de öbür yüzü, Beşiktaş penceresi var. Siyah-beyazlılar dün 1-0 kapattıkları ilk yarıda da aslında galibiyeti hak etmemişlerdi. Gio van Bronckhorst’un üç temel meselede eksiği söz konusu bence:

Haberin Devamı

PRESE YANIT VEREMiYOR

1-) Beşiktaş ne zaman biraz presle karşılaşsa yanıt veremiyor. Eyüpspor maçında prese yanıt verememesine rağmen kazanmıştı. Ajax benzer bir presle faturayı kesti. Dün de Kasımpaşa hemen her önde bastığında kırıldı siyah beyazlılar.

2-) Paulista’sız Beşiktaş’ın savunma hattı öne çıkamadığı gibi, oyun da kuramıyor. Dün Uduokhai ve Mert Günok’un sürekli uzun vurduğuna şahit olduk. Büyük takım sürekli uzun vurarak oyun kurmaz. Kuramaz.

SALiH 6 NUMARA OLABiLiRDi

3-) Van Bronckhorst’un oyuncu değişiklikleri konusunda da puanı çok yüksek sayılmaz. Dün geriden oyun kurulamayan, prese yanıt verilemeyen ilk yarıyı seyrettikten sonra 46’da oraya bir müdahale yapması lazımdı. Ben Salih Uçan’ı 6 numaraya koyup, geriden oyun kurulumu kabiliyetini artırır diye düşündüm. Ama devrede oraya bir müdahale yapmadı Bronckhorst.