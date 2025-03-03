Buruk'la Mourinho arasındaki fark: Yanlışta ısrar!

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Galatasaray’ınsa bu sezon tüm kayıplarında olduğu gibi dün de yine bir taktiksel fantezi başrolde. Buruk, Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı oyuna Batshuayi’yi sokmuş, 4-4-2’ye dönmüş ve 5-0’a gitmişti maç. Ardından Young Boys’a yine gereksiz bir 4-4-2 denemesiyle yenilip Devler Ligi’ni kaçırdı elden. Gruplarda Malmö ve eleme turunda Alkamaar’da üçlü savunma fantezileri Avrupa Ligi’ne mâl oldu. Dün de takımı aslında iyi oynamıyorken, bireysel performanslarla 3-2’yi bulmasına rağmen Cuesta’yı sol bek olarak oyuna sokarak yitirdi 2 puanı. Daha önce stoper ve sağ bek olarak da göz doldurmayan Cuesta dün de müsabakaya tuhaf bir penaltıyla damga vurdu.

Cuesta’nın kariyerini inceledim. 261 resmi maça çıkmış. Sadece 1 kere (2020’de bir prestij maçında) sol bek oynamış. Bence Galatasaray’ın dünkü puan kaybının sorumlusu penaltı yapan Cuesta değil, onu sol bek olarak oyuna sokma talimatı veren Okan Buruk’tur.

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BiR DZEKO RESiTALi DAHA

Gün itibariyle Okan Buruk’la Mourinho arasındaki fark da tam da bu noktada oluştu: Buruk, Cuesta hatasında ısrar ederken, Mourinho bariz yanlışlarından dönme yolunu seçti. Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde (2024’te) iyi oynamıyordu, istikrarsızdı, aşırı emniyetliydi. Sezonun ikinci bölümünde (2025’teki 16 resmi maçta) 3-4-1-2 ile namağlup. Mourinho bir oyun istikrarı yakaladı, en önemlisi de yanlışlarında ısrar etmedi.

Amrabat ön liberoda aşırı giriyordu stoperlerin içine. Ondan vazgeçti. Maximin takım disiplinine aykırı bireysel tercihler yapıyordu. Mourinho, Maximin ısrarından döndü. Dzeko ile Nesyri uyumu yakalayınca, Boşnak santrforu kesmeyi bıraktı. Dün Dzeko yine Fenerbahçe’nin beyni-kalbi, her şeyiydi. Antalya’nın sağında gördü fırsatı. Sürekli oraya deplase olup çekti rakibinin fişini.