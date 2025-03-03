×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarUğur MELEKEBuruk'la Mourinho arasındaki fark: Yanlışta ısrar!
Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

Buruk'la Mourinho arasındaki fark: Yanlışta ısrar!

#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

Süper Lig’de kritik bir pazarı geride bıraktık. Dün gündüz seansında Beyoğlu’nda sezonun en tempolu, en gelgitli maçlarından birini seyrettik. Bu sezon Kasımpaşa takımını takip edenler 25 maçta tam 95 gol izlediler. Hocalar değişiyor ama büyü değişmiyor. Lige kattığı renk hiç azalmayan bir takım Kasımpaşa.

Haberin Devamı

Galatasaray’ınsa bu sezon tüm kayıplarında olduğu gibi dün de yine bir taktiksel fantezi başrolde. Buruk, Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı oyuna Batshuayi’yi sokmuş, 4-4-2’ye dönmüş ve 5-0’a gitmişti maç. Ardından Young Boys’a yine gereksiz bir 4-4-2 denemesiyle yenilip Devler Ligi’ni kaçırdı elden. Gruplarda Malmö ve eleme turunda Alkamaar’da üçlü savunma fantezileri Avrupa Ligi’ne mâl oldu. Dün de takımı aslında iyi oynamıyorken, bireysel performanslarla 3-2’yi bulmasına rağmen Cuesta’yı sol bek olarak oyuna sokarak yitirdi 2 puanı. Daha önce stoper ve sağ bek olarak da göz doldurmayan Cuesta dün de müsabakaya tuhaf bir penaltıyla damga vurdu.

Cuesta’nın kariyerini inceledim. 261 resmi maça çıkmış. Sadece 1 kere (2020’de bir prestij maçında) sol bek oynamış. Bence Galatasaray’ın dünkü puan kaybının sorumlusu penaltı yapan Cuesta değil, onu sol bek olarak oyuna sokma talimatı veren Okan Buruk’tur.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasarayda Muslera ve Osimhen 3 puana yetmedi Penaltıyı yaptırdı, taraftarın tepkisini çektiGalatasaray'da Muslera ve Osimhen 3 puana yetmedi! Penaltıyı yaptırdı, taraftarın tepkisini çektiHaberi görüntüle

BiR DZEKO RESiTALi DAHA

Gün itibariyle Okan Buruk’la Mourinho arasındaki fark da tam da bu noktada oluştu: Buruk, Cuesta hatasında ısrar ederken, Mourinho bariz yanlışlarından dönme yolunu seçti. Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde (2024’te) iyi oynamıyordu, istikrarsızdı, aşırı emniyetliydi. Sezonun ikinci bölümünde (2025’teki 16 resmi maçta) 3-4-1-2 ile namağlup. Mourinho bir oyun istikrarı yakaladı, en önemlisi de yanlışlarında ısrar etmedi.

Amrabat ön liberoda aşırı giriyordu stoperlerin içine. Ondan vazgeçti. Maximin takım disiplinine aykırı bireysel tercihler yapıyordu. Mourinho, Maximin ısrarından döndü. Dzeko ile Nesyri uyumu yakalayınca, Boşnak santrforu kesmeyi bıraktı. Dün Dzeko yine Fenerbahçe’nin beyni-kalbi, her şeyiydi. Antalya’nın sağında gördü fırsatı. Sürekli oraya deplase olup çekti rakibinin fişini.

#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Ankara’nın A, B ve C planları hazır

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Zorlu’nun CEO’sunun cezası verilmişti zaten

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Puan farkı artık korkutmuyor!

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Ya barış üçgeni ya da şeytan üçgeni olacak

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Maç geldi gitti, Muslera'nın kurtarışları da yetmedi!

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ